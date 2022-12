Das Lazarett wird nicht kleiner: TEV empfängt Schlusslicht Pfaffenhofen

Teilen

Vor allem in der Abwehr vor Torhüter Anian Geratsdorfer muss der TEV momentan einige Ausfälle verkraften. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach empfängt das Schlusslicht Pfaffenhofen. Doch die Verletzungs- und Krankheitssorgen werden nicht kleiner.

Miesbach – Der TEV Miesbach befindet sich in der Eishockey-Bayernliga in einer schweren Phase. Aufgrund zahlreicher Ausfälle gab es in den vergangenen Wochen Niederlagen in Pegnitz und zuletzt in Dorfen. Und es ist aktuell keine Besserung in Sicht, das Lazarett will einfach nicht kleiner werden. Am heutigen Freitag empfangen die Kreisstädter um 20 Uhr den EC Pfaffenhofen im „Mia helfn zam“-Stadion.

Es gilt für die Hausherren, die Festung Miesbach zu verteidigen. Zu Hause haben die Rot-Weißen in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Zuletzt drehten die Kreisstädter vor genau einer Woche im letzten Drittel einen 0:4-Rückstand gegen Kempten noch in einen 5:4-Erfolg nach Verlängerung, und sie wollen heute Abend gegen das Schlusslicht der bayerischen Top-Liga den nächsten Sieg folgen lassen.

Ein leichtes Unterfangen wird dies allerdings nicht, denn es fehlen erneut sechs Stammspieler. „Momentan kommen wir ein wenig auf dem Zahnfleisch daher. Dennoch sind wir gerade im Sturm so gut besetzt, dass wir das Spiel gegen Pfaffenhofen gewinnen müssen“, erklärt Trainer Michael Baindl, der zu Beginn der Woche selbst krank das Bett hüten musste und erst beim Donnerstagstraining wieder mit dem Team aufs Eis gehen konnte. Verzichten müssen die Miesbacher weiterhin auf die Langzeitverletzten Bobby Slavicek, Florian Heiß und Sebastian Deml. Matthias Bergmann ist weiterhin krank, auch Timon Ewert hat sich eine Erkältung eingefangen und muss heute Abend pausieren. Zudem ist Stefan Mechel nach seiner Spieldauerstrafe bei der jüngsten 2:4-Niederlage in Dorfen gegen Pfaffenhofen gesperrt.

Kapitän Bacher kehrt zurück

Immerhin wird Kapitän Johannes Bacher nach seiner Oberkörperverletzung in den Kader zurückkehren. Die Verantwortlichen hoffen, dass er über die gesamte Spielzeit gehen kann. Baindl wird zudem kurzfristig Alexander Thyroff zum Verteidiger umfunktionieren. Somit stehen sechs Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung. Genug, damit gegen das Schlusslicht ein Dreier herausspringen sollte. „Momentan ist es nicht ganz einfach, aber diese Phasen hat jede Mannschaft. Lieber jetzt als in den Playoffs“, meint Baindl.

Allerdings sind die Miesbacher vor den Gästen gewarnt, die jüngst in Dorfen ihren ersten Sieg der Saison feierten. Dennoch stehen die Ice Dogs mit sechs Punkten aus 16 Spielen auf dem letzten Rang und haben keinerlei Chancen mehr, in die Aufstiegsrunde einzuziehen.

Die Miesbacher hingegen sind weiterhin Tabellenführer und wollen dies bleiben, auch wenn der Einzug in die Aufstiegsrunde schon längst gesichert ist. Dafür braucht es am heutigen Freitag einen Sieg und einen weiteren Punktgewinn am Sonntag in Waldkraiburg. Beim Hinspiel in Pfaffenhofen taten sich die Miesbacher zu Beginn schwer, nach 20 Minuten stand es nur 1:1. Dann platzte der Knoten, und der TEV feierte am Ende einen 10:1-Kantersieg. So klar muss das Resultat heute Abend gar nicht ausfallen, solange die Festung Miesbach weiterhin bestehen bleibt und die Ausfälle wie gegen Kempten durch das Kollektiv aufgefangen werden können. Dann ist der TEV unabhängig vom Personal fast immer Favorit. ts