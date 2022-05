David Keckeis: „Werde dem TEV immer verbunden bleiben“

Nah an der Mannschaft war David Keckeis (hinten l.) während seiner gut drei Jahre beim TEV Miesbach. © Thomas Plettenberg

Nach gut drei Jahren im Verein, davon zwei Jahre als Leiter der Geschäftsstelle, verlässt David Keckeis den TEV Miesbach. Ein Abschiedsinterview.

Miesbach – Nach gut drei Jahren beim TEV Miesbach hat David Keckeis den Verein Ende April verlassen. Der 27-Jährige hatte sich im Rahmen seines Studiums den Kreisstädtern angeschlossen, war zuletzt Teammanager und leitete die Geschäftsstelle. Im Interview blickt er auf drei spannende Jahre zurück, in denen sich auch beim TEV einiges entwickelte. Corona machte es nicht immer einfach.

Herr Keckeis, wie sind Sie zum TEV gekommen und was hat sich daraus entwickelt?

Angefangen hat alles mit meinem Master-Studium in Ismaning. Dieter Taffel hat mich per E-Mail kontaktiert und mir gesagt, dass mein Profil gut zum TEV passen würde. Ich war recht schnell überzeugt, dass der familiäre Umgang in einem Traditionsverein gut zu mir passt. Das erste Projekt war die Vermarktung des kompletten Vereins. Es ging darum, im Sommer in den Medien präsenter zu werden und den Instagram-Kanal zu vereinheitlichen. So haben wir eine Linie in die Außendarstellung bekommen. Das zweite Thema war, das Stadion und damit verbunden der Ablauf der Heimspieltage und die Schaffung einer einheitlichen Event-Dramaturgie, vom Einlauf über den Beamer und die Beleuchtung. Durch meinen Eishockey-Background bin ich auch mit ins Sportliche gerutscht.

Und Sie sind geblieben.

Nach dem Abschluss des Studiums haben wir uns auf eine unbefristete Festanstellung als Geschäftsstellenleiter geeinigt. Das war aber von Anfang an auf zwei Jahre ausgelegt. Ich bin immer mehr ins sportliche Thema gegangen, war bei Vertragsgesprächen und Spielerakquise mit dabei, habe mit drei Trainern eng zusammengearbeitet. Anfang 2020 habe ich die U7 als fester Trainer gemeinsam mit Markus Meineke übernommen und die operativen Aufgaben in der Geschäftsstelle weitergeführt.

Welche sportlichen Höhepunkte gab es in dieser Zeit?

Die erste komplette Saison war 2020 mit Peter Kathan als Trainer. Das Highlight war die Bayerische Meisterschaft. In der Meistersaison hatten wir im Schnitt mehr Zuschauer. Beim letzten Vorrundenspiel sind wir sogar mit zwei Fanbussen nach Grafing gefahren. Dann hat uns Corona einen sauberen Strich durch die Rechnung gemacht.

Das war bestimmt aufwendig.

Das war eine sehr stressige Zeit. Ich habe das komplette Hygienekonzept selbst geschrieben. Wir haben einen Lufttauscher installiert, mit Messgeräten den CO2-Ausstoß überwacht und vieles mehr. Wir haben zwei Monate gespielt, ehe der harte Cut in Form des Saisonabbruchs kam. Wir sind aber gut durch die Krise gekommen, weil wir es geschafft haben, das Eis weiterzuvermieten. Wir haben uns auf Online-Trainings für den Nachwuchs fokussiert. Dann kam das Thema Corona-Hilfen mit unzähligen Stunden mit dem Steuerberater. Der Staat hat uns zwei Hilfen gewährt, was uns sehr geholfen hat.

Wie ging es im nächsten Corona-Jahr weiter?

Im dritten Jahr gab es eine Aufbruchsstimmung, weil wir gehofft haben, die Saison halbwegs normal spielen zu können. Wir haben mit Michael Baindl einen neuen Trainer geholt, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Ich war schon im Mai mit der Planung beschäftigt, damit wir ab Juni Eiszeiten vermieten konnten. Es waren DEL-Spieler wie Markus Eisenschmid bei uns auf dem Eis.

Brachte die Pandemie auch positive Aspekte mit sich?

Corona hatte auch einige Vorteile, weil wir Sachen wie das Online-Ticketing eingeführt und SpradeTV fest installiert haben, zu denen wir sonst wohl nicht gekommen wären. Im Stadion haben wir die energetische Sanierung durchgezogen. Wir haben die schwierige Situation, die Wirtschaft selbst zu betreiben, gemeistert, um das Vereinsleben zurück ins Stadion zu bringen. Die Zusammenarbeit mit Mona Ostermeier und Özlem Meineke in der Geschäftsstelle, mit den Vorständen und der gesamten Mannschaft war super. Da kann ich mich bei allen nur herzlich bedanken. In drei Jahren habe ich mit allen eine super Verbindung aufgebaut und ich kann allen nur ein Kompliment aussprechen, wie sie das mit einer solchen Professionalität neben dem Beruf hinbringen.

Sportlich lief es auch ganz gut.

Sportlich haben wir uns verstärkt und sind mit der Erwartung in die Saison gegangen, den besten Kader der Liga zu haben. Wir sind holprig gestartet, haben aber nie den Glauben verloren. Corona haben wir gut überstanden und als einzige Mannschaft auch bei elf oder zwölf verletzten oder kranken Spielern gespielt. Die Finals waren das Highlight. Wobei man sagen muss, dass Grafing die gesamte Saison über das Quäntchen besser war. Mit etwas Abstand kann man mit der Vize-Meisterschaft auch zufrieden sein, auch wenn die Enttäuschung anfangs groß war.

Wie schwer war es, in Miesbach alle Verbindungen zu durchblicken und sich im Verein zurechtzufinden?

Der Empfang und der Einstieg waren sehr herzlich. Jeder, vor allem Mona Ostermeier, haben sich sehr gekümmert. Aber es ist schwer, in einem solch familiären und verworrenen Umfeld herauszufinden, wer eigentlich für was der Ansprechpartner ist. Die Entscheidung von Dieter Taffel war richtig, mich schon in der laufenden Saison 2018/19 zu holen, in dieser Zeit konnte ich die Leute kennenlernen und über den Sommer ein Netzwerk aufzubauen.

Wie sehen Sie die Entwicklung des TEV in den nächsten Jahren?

Der Standort selbst kann Oberliga spielen, zwar nicht ganz oben, aber in der hinteren Tabellenhälfte. Von der Infrastruktur ist die größte Herausforderung das Spannungsfeld zwischen Professionalität und Ehrenamt. Man kann dem ganzen TEV nur ein Kompliment machen, wie viele ehrenamtliche Helfer dabei sind. Allein bei einem Heimspieltag sind es ungefähr 35. Man sieht den Wandel in der Gesellschaft und im Sport, dass alles professioneller und kommerzieller wird. Die größte Herausforderung ist es, Leute, die das früher aus Leidenschaft zum Verein gemacht haben, noch zu finden. Hier müssen einzelne Personen für jeden Bereich zuständig sein, nicht einer für alle Bereiche, dann kann es mit der Oberliga funktionieren.

Nach drei Jahren in Miesbach: Sind die vielen Vereine wie Rosenheim, Tölz, Grafing, Peiting oder Geretsried in der Region ein Fluch oder ein Segen für den TEV?

Ich sehe es als Segen. Es ist zwar ein Fluch, dass man sich durch die Konkurrenzsituation Spieler und Zuschauer wegnimmt. Es könnte aber ein Segen sein, wenn man die Regionalität mehr nutzt und besser zusammenarbeitet. Die Vereine müssten sich an einen Tisch setzen und mehr kooperieren, um den Spielern im Nachwuchs möglichst viel Spielzeit zu verschaffen. Es hat ein wenig begonnen, besser zu werden, dass beispielsweise Alexander Thyroff und Kilian Mühlpointner in Rosenheim in der DNL und bei uns in der Bayernliga spielen. Das Gleiche ist es beispielsweise bei SpradeTV, wo man einen gemeinsamen Pool an Mitarbeiter schaffen könnte. Im Herrenbereich wäre der Verband gefordert, die Regularien mit Kooperationen und Förderlizenzen flexibler zu gestalten. Hier gibt es zu viele divergierende Interessen, beispielsweise dass der TEV mit über 100 Nachwuchsspielern nicht in das Fünf-Sterne-Programm des DEB eingebunden ist.

Wo führt Ihr Weg hin, gibt es schon konkrete Job-Aussichten?

Meine Wunschvorstellung wäre es weiterhin im Eishockey tätig zu sein, ich bin aber auch offen für andere Projekte. Ich bleibe auf alle Fälle im Sport, aber es ist noch nichts Konkretes. Ich werde immer wieder nach Miesbach zurückkehren, sei es zum Urlaub oder um Spiele zu verfolgen, Miesbach ist für mich eine zweite Heimat geworden. Ich werde auch dem TEV fraglos immer verbunden bleiben und unterstützen, wo ich kann.