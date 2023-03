Den Lauf im Hexenkessel ausbauen: TEV setzt auf Heimstärke

Hoch her ging es beim zurückliegenden Heimspiel des TEV Miesbach gegen Königsbrunn im Februar. Auch im Finale dürften die Emotionen auf dem Eis eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach empfängt Königsbrunn zum zweiten Final-Duell und will die Serie mit der Heimstärke ausgleichen.

Miesbach – Die vergangenen drei Heimspiele waren für den TEV Miesbach etwas ganz Besonderes. Knapp 900 Zuschauer waren gegen Amberg im „Mia helfn zam“-Stadion. Gegen Erding war die Miesbacher Arena sogar zweimal ausverkauft. Die Stimmung war entsprechend. Nun hoffen die TEV-Cracks auch beim zweiten Bayernliga-Finale gegen den EHC Königsbrunn am Sonntag um 18 Uhr wieder auf ein volles Haus und lautstarke Unterstützung von den Rängen. „Es kann das letzte Heimspiel der Saison sein – im positiven oder im negativen Sinne“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. „Deshalb ist es auch egal, ob es das zweite oder das vierte Spiel der Serie ist. Die Jungs haben es sich verdient, dass die Hütte voll ist und brennt. Wir brauchen wieder so viele Miesbacher wie möglich, um das Stadion zum Hexenkessel zu machen.“

Mit großer Konkurrenz aus dem Gästeblock ist nicht zu rechnen: Königsbrunn wird sicher von einigen Privatfahrern unterstützt, einen Fanbus gibt es – Stand Freitag – nicht. Eintrittskarten können wie gehabt im Ticket-Shop (www.tev-miesbach.de) gebucht werden. Es wird aber ab 16.45 Uhr auch eine Abendkasse geben. Da aufgrund des Fastenmarkts mit einer verschärften Parkplatzsituation zu rechnen ist, werden die TEV-Fans gebeten, möglichst frühzeitig anzureisen. Personell werden die Miesbacher bis auf Florian Heiß, Anian Geratsdorfer, Matthias Bergmann und Sebastian Deml komplett auflaufen. Ob Janik Engler oder Timon Ewert zwischen den Pfosten stehen wird, lässt Baindl offen.

Strafzeiten als X-Faktor

Mit den jüngsten Duellen gegen Erding möchte Baindl die Königsbrunner nicht vergleichen. „Es wird sicher ein anderes Spiel. Sie gehen vorne nicht so aggressiv drauf wie Erding. Daher werden wir nicht so viele Konterchancen bekommen. Sie stehen etwas tiefer und checken nicht mit bis zu drei Mann vor. Daher sollten wir aber etwas leichter hinten rauskommen“, berichtet der TEV-Coach. Die Offensive ist das Prunkstück der Gäste, nicht umsonst führen mit Viktor Shakhvorostov, Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer drei Pinguine die Scorerwertung der Playoffs an. In der Defensive hat der EHC mit Stefan Vajs einen Keeper, der viele Jahre für Kaufbeuren in der DEL2 zwischen den Pfosten stand.

„Jedes Spiel ist in den Playoffs anders. Für uns ist es wichtig, die Emotionen hochzuhalten und voll auf uns fokussiert zu sein. Wir dürfen uns nicht von Sachen beeinflussen lassen, die wir nicht in der Hand haben“, fordert Baindl eine konzentrierte, disziplinierte Vorstellung. Gerade gegen Erding kassierten die Miesbacher deutlich weniger Strafzeiten als der Rivale, was gerade in der entscheidenden Saisonphase ein großer Vorteil ist.

Während die Miesbacher, die in den Playoffs bislang alle drei Heimspiele gewinnen konnten, einfach da weitermachen müssen, wo sie am vergangenen Wochenende aufgehört haben, liegt das letzte Viertelfinalspiel der Pinguine bereits zwölf Tage zurück. „Wir haben in beiden Serien am Limit gespielt, Königsbrunn ist vielleicht etwas zu leicht durchgekommen. Es ist in den Playoffs nicht immer leicht, den Schalter umzulegen“, weiß Baindl aus seiner eigenen Karriere. Mit Disziplin, einem klaren Game-Plan und den heimischen Fans im Rücken wollen die Miesbacher einen Heimsieg landen und damit einen Schritt in Richtung Bayerischer Meisterschaft machen. Wobei sie nach der Niederlage im ersten Finale zunächst die Serie ausgleichen müssen. ts