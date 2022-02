Der Bann ist gebrochen: TEV schlägt Klostersee

Teilen

Die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit fügte der TEV Miesbach (weiß) dem EHC Klostersee zu. © s. rossmann

Der TEV Miesbach ist das erste Team, das den EHC Klostersee in der aktuellen Bayernliga-Saison in der regulären Spielzeit bezwingt.

Miesbach – 28 Spiele lang war der EHC Klostersee in der aktuellen Bayernliga-Saison nach regulärer Spielzeit ungeschlagen, dem TEV Miesbach ist es am Sonntag gelungen, diesen Bann zu brechen. Die Kreisstädter setzten sich in Grafing nach 60 Minuten mit 2:1 durch und stehen in der Bayernliga-Aufstiegsrunde mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen perfekt da.

Obwohl die Miesbacher auch beim Derby in Grafing noch etliche Stammspieler ersetzen mussten, die nach dem Corona-Ausbruch vor zwei Wochen noch nicht wieder zurück auf dem Eis sind, lieferten sie beim EHC eine bärenstarke Leistung ab und erkämpften sich die drei Punkte. Vater des Erfolgs war einmal mehr Keeper Anian Geratsdorfer, der Parade um Parade zeigte und den Sieg festhielt.

Im Vergleich zum Heimsieg gegen Peißenberg waren in Grafing Stefan Mechel, Florian Heiß und Stephan Stiebinger in den Kader zurückgekehrt. Von der ersten Minute an bekamen die gut 450 Zuschauer, darunter etwa 50 Miesbacher, ein sehenswertes Duell der beiden stärksten Teams der Liga zu sehen. Im ersten Drittel hatte Grafing etwas mehr von der Partie, aber auch der TEV war stets gefährlich. Dank eines starken Geratsdorfer im Kasten ging es torlos in die erste Pause.

Asselins Klasse macht Unterschied

Der zweite Durchgang gehörte den Gästen. 28 Minuten waren gespielt, als das 1:0 fiel. Bobby Slavicek eroberte die Scheibe in Unterzahl an der blauen Linie, der Tscheche brachte sich in Schussposition und versenkte den Puck per Handgelenkschuss. Trotz weiterer guter Chancen stand es auch nach 40 Minuten 1:0.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts.

Grafing kam druckvoll aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Dieser fiel zwölf Minuten vor Schluss durch einen Nachschuss im Powerplay des EHC. Doch der TEV antwortete postwendend durch ein sehenswertes Solo von Patrick Asselin. Er startete seinen Alleingang hinter dem eigenen Tor, umkurvte die verdutzten Grafinger und düpierte EHC-Keeper Philipp Hähl mit einem Schuss ins lange Eck. Die Hausherren rannten an, doch die Miesbacher, bei denen zusehends die Kräfte schwanden, warfen sich in jeden Schuss und kämpften bis zum Umfallen. Mit etwas Glück und dank eines nahezu unbezwingbaren Geratsdorfer im Tor brachten die Kreisstädter die Führung über die Zeit und die drei Punkte mit an die Schlierach.

„Es war ein klasse Bayernliga-Spiel. Ich kann vor der Mannschaft nur den Hut ziehen. Am Ende ist uns etwas das Gas ausgegangen, aber dann hat die individuelle Klasse von Patrick Asselin den Unterschied gemacht. Das war bockstark von der Mannschaft, die defensiv große Klasse gezeigt hat und Anian Geratsdorfer hat ein Bombenspiel gemacht“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl.

Auswärts in Schongau

Bereits am Dienstag wartet die nächste Aufgabe auf den TEV. Um 20 Uhr wird das Nachholspiel bei den Schongau Mammuts angepfiffen. „Ich hoffe, dass bis dahin noch zwei oder drei Spieler zurückkommen“, sagte Baindl. Das Ziel der Gäste ist dabei klar: Mit einem Sieg will man in der Aufstiegsrunde weiterhin die weiße Weste wahren. ts

EHC Klostersee – TEV Miesbach 1:2 (0:0/0:1/1:1)



TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Deml, Mechel, Kirsch, Nowak - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Witt, Stiebinger, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (28.) Slavicek (Fe. Feuerreiter) 4-5 SH, 1:1 (48.) Pastachak (Kaefer, Quinlan) 5-4 PP, 1:2 (49.) Asselin.

Strafen: EHC 10 - TEV 10.

Zuschauer: 454.