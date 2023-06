Bayerischer Meister steigt direkt auf

Viele Playoff-Spiele will der TEV Miesbach auch in der Saison 2023/24 bestreiten. Hier freut sich die Mannschaft über den Sieg im Halbfinale gegen den TSV Erding. © christian scholle

Es gibt Neuigkeiten zum Modus der Saison 2023/24 in der Eishockey-Bayernliga. Es wird keine Zwischenrunde geben, dafür - angelehnt an die DEL - Pre-Playoffs.

Miesbach – Die Bayernliga geht mit 16 Vereinen in die Saison 2023/24. Neben Aufsteiger EV Dingolfing sind die beiden Absteiger EHC Klostersee und HC Landsberg aus der Oberliga Süd in die Bayernliga zurückgekehrt. Alle Klubs haben ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht, und auch der EHC Klostersee wurde nach Rücksprache mit dem DEB für den Bayernliga-Spielbetrieb zugelassen. Von möglichen Bestrafungen gegen den Meister EHC Königsbrunn, der auf den Aufstieg verzichtet hatte, sieht der BEV aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen ab und beruft sich auf ungenaue Angaben in den letztjährigen Durchführungsbestimmungen.

Die neue Saison startet am Samstag, 14. Oktober, mit dem Saisoneröffnungsspiel in Ulm. Die genaue Paarung steht noch nicht fest. Einen Tag später wird der erste Spieltag abgeschlossen. Die Hauptrunde wird im Modus Jeder-gegen-jeden ausgetragen und umfasst 30 Spieltage. Spielfreie Termine gibt es durch die gerade Anzahl an Teilnehmern in der neuen Saison nicht mehr. Die Vorrunde endet am 2. Februar 2024.

Anschließend bestreiten die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn die Pre-Playoffs im Modus Best-of-three. Für die beiden Sieger geht es in den Playoffs weiter, die beiden Verlierer müssen in die Abstiegsrunde. Die Playoff-Viertelfinals und die Abstiegsrunde, an der die Teams auf den Plätzen elf bis 16 und die Verlierer der Pre-Playoffs teilnehmen, beginnen am 16. Februar. Die Abstiegsrunde wird ebenfalls im Modus Jeder-gegen-jeden gespielt – es werden keine Punkte mitgenommen. Eine Zwischenrunde gibt es in diesem Jahr nicht.

Das Playoff-Viertelfinale wird im Modus Best-of-seven ausgetragen, das Halbfinale und das Endspiel werden dann im System Best-of-five gespielt. Somit stehen der Bayerische Meister und der sportliche Absteiger spätestens am Ostermontag, 1. April, fest. Der Meister steigt direkt in die Oberliga Süd auf, so er denn kann und möchte. Die anderen drei Halbfinalisten kommen als mögliche Nachrücker in Betracht, müssen ihre Bereitschaft aber bis zum Ende der zweiten Wechselperiode am 15. Februar schriftlich gegenüber dem DEB und dem BEV erklären. Die Aufstiegsspiele des Bayerischen Meisters gegen den Meister der Regionalliga Süd/ West werden ersatzlos gestrichen.

„Der BEV spricht sich dafür aus, dass ein Meister sein Aufstiegsrecht auch wahrnehmen sollte“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Eishockey-Obmann Frank Butz. „Schlussendlich sind die Vereine, die um den Titel spielen, gefordert, sich zukünftig wirtschaftlich und strukturell so aufzustellen, diesen Schritt gehen zu können. Dies gilt nach unserer Auffassung auch für Vereine anderer Landesverbände, die ebenfalls für die Oberliga Süd infrage kommen.“

Letztlich werden aber auch das wieder viele Worte ohne Wert sein, denn am Ende entscheidet wieder die wirtschaftliche Machbarkeit über einen möglichen Aufstieg. Und diese wird bei kaum einen Bayernligisten gegeben sein, so dass die Oberliga Süd wohl weiter ausbluten wird.