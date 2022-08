Der Dauerbrenner macht weiter: TEV verlängert mit Deml

Viele Jahre ein Leistungsträger auf dem Eis: Sebastian Deml bleibt mit 37 Jahren eine weitere Saison beim TEV. © tp

EISHOCKEY TEV Miesbach verlängert mit Sebastian Deml

Miesbach – Er ist seit vielen Jahren beim TEV Miesbach fester Bestandteil der Mannschaft: Sebastian Deml ist ein echtes Miesbacher Eigengewächs, das seinem Heimatverein, stets die Treue hält. Nun gab der 37-Jährige seine Zusage für eine weitere Saison in der Bayernliga.

2002 gab Deml sein Debüt im Herrenbereich des TEV. Bis auf ein Jahr bei den Hannover Indians spielte der gelernte Stürmer, der inzwischen vorwiegend in der Abwehr zum Einsatz kommt, stets in der Kreisstadt. Bereits bei der ersten Bayernliga-Meisterschaft 2010 war Deml eine der Stützen in der Mannschaft. Zehn Jahre später durfte er mit dem TEV erneut den Titel des Bayrischen Meisters feiern.

Damit geht Deml nun in seine 20 Saison für die Miesbacher. In dieser Spielzeit wird er wohl die magische Marke von 700 Einsätzen im rot-weißen Trikot knacken. Bislang stand Deml 686 Mal für den TEV auf dem Eis, erzielte dabei 165 Tore und legte 274 weitere Treffer auf.

„Sebastian ist im Miesbacher Eishockey nicht wegzudenken“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. „Er bringt so viel Klasse und Erfahrung mit, die unserer jungen Mannschaft sehr weiterhelfen. Ich bin sehr froh, dass er dem TEV treu bleibt und noch mindestens ein Jahr dranhängt.“