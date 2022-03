Der erste Schritt zur Meisterschaft: TEV gewinnt in Grafing

Teilen

Ein echtes Finalspiel lieferten sich der TEV Miesbach um Kapitän Florian Feuerreiter (Nummer 79) und Franz Mangold (55) und der EHC Klostersee. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach hat eine Hand am Bayernliga-Titel: Die Kreisstädter gewannen das erste Finale beim EHC Klostersee mit 3:1.

Miesbach – Der TEV Miesbach war auf den Punkt fit: Beim ersten Bayernliga-Endspiel gegen den EHC Klostersee setzten sich die Kreisstädter in der Grafinger Scheune verdient mit 3:1 durch. Somit erarbeiteten sich die Rot-Weißen für das Heimspiel einen Matchpuck um die Meisterschaft und damit auch den Aufstieg in die Oberliga Süd.

Den Grundstein zum Sieg legten die Gäste, die fast komplett angereist waren, bereits im ersten Drittel. Felix Feuerreiter, der in dieser Saison zum Top-Scorer avancierte, brachte den TEV in Führung. Andreas Nowak hatte von der blauen Linie abgezogen, die Scheibe prallte von der Bande zurück und Feuerreiter staubte am kurzen Eck ab. Die etwa 200 mitgereisten Miesbacher Fans feierten und bekamen wenige Minute vor Ende des ersten Abschnitts den nächsten Treffer zu sehen: Patrick Asselin kam im eigenen Drittel in Scheibenbesitz, umkurvte in unnachahmlicher Manier die gesamte Grafinger Mannschaft und vollendende sein Solo sehenswert zum 2:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel machten die Miesbacher da weiter, wo sie aufgehört hatten, und gestalteten das Spiel. Grafings Top-Ausländer Lynnden Pastachak war da schon nicht mehr mit dabei. Er blieb aufgrund eines Magen-Darm-Infekts auf der Bank, ein Ausfall, der den Hausherren schmerzte. Zumal den Grafingern ohnehin bereits drei Stürmer verletzungsbedingt fehlten.

Asselin macht Sieg perfekt

Dennoch wurde es noch einmal spannend als der Ex-Miesbacher Florian Gaschke den überragenden TEV-Keeper Anian Geratsdorfer aus dem Slot heraus austanzte und zum 1:2 traf. Der EHC war zurück im Spiel und drückte auf den Ausgleich. Doch dank guter Defensivarbeit und einem starken Geratsdrofer brachten die Miesbacher die Führung in die Pause.

Im Schlussabschnitt bekamen die über 1100 Zuschauer, die das Grafinger Stadion zum Beben brachten, einen offenen Schlagabtausch zu sehen. Die Entscheidung fiel gut drei Minuten vor Ende. Johannes Bacher zog von der blauen Linie ab und der Puck fand durch einen Pulk an Spielern hindurch abgefälscht von Asselin den Weg in die Maschen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Unnötig war hingegen ein Knie-Check von Niki Meier gegen Gennaro Hördt 45 Sekunden vor Ende, der dafür völlig zu Recht eine Spieldauer kassierte und nach einer Handgreiflichkeit mit Bob Wren zusätzlich noch eine Matchstrafe aufgebrummt bekam. Die Saison ist für ihn damit beendet.

Baind: Ein echtes Finalspiel

„Es war ein echtes Finalspiel. Mit hohem Tempo, hart, aber fair, zumindest bis kurz vor Ende. Die Aktion von Niki Meier war unnötig, allerdings hätte Wren auch mehr als zwei Minuten bekommen müssen, das war eher Degenfechten als Eishockey“, resümierte TEV-Trainer Michael Baindl. „Es war ein starkes Spiel, auch wenn noch nicht alles perfekt war. Insgesamt war der Sieg verdient, weil wir bei Fünf-gegen-Fünf leicht im Vorteil waren und in Unterzahl stark gespielt haben.“

Meiers Aktion war aber der einzige Wermutstropfen nach einer überzeugenden Leistung des TEV und einem perfekten Abend für die Zuschauer, die bis dahin nicht nur tolles, spannendes und sehr faires Bayernliga-Eishockey der beiden besten Teams der Liga zu sehen bekamen. Der TEV hat es nun selbst in der Hand, die Meisterschaft und den möglichen Oberliga-Aufstieg perfekt zu machen.

EHC Klostersee – TEV Miesbach 1:3 (0:2/1:0/0:1)



TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Meier, Deml, Mechel, Bergmann, Stiebinger, Kirsch, Nowak - Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Thyroff, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (11.) Fe. Feuerreiter (Nowak, Deml), 0:2 (18.) Asselin (Bergmann, Bacher), 1:2 (31.) Gaschke (Hördt, Wren), 1:3 (57.) Asselin (Bacher, Rizzo).

Strafen: EHC 6 - TEV 16 + Spieldauer gegen Meier + Matchstrafe gegen Meier.

Zuschauer: 1149.