Der Kracher heißt Nick Endress: Angreifer verstärkt den TEV Miesbach – Top-Scorer bei Pfaffenhofen

Von: Sebastian Schuch

Torgefährlich: Beim Spiel Anfang des Jahres im „Mia helfn zam“-Stadion in Miesbach traf Nick Endress zweimal für Pfaffenhofen und legte zwei weitere Tore auf. © Christian Scholle

Einen Kracher-Neuzugang hat Sebastian Höck, neuer Dritter Vorsitzender des TEV Miesbach, für die Hauptversammlung angekündigt. Und er hielt Wort: Mit Nick Endress verstärkt einer der Top-Scorer der Bayernliga die Kreisstädter, wie der bisherige Zweite und neue Erste Vorsitzende Stefan Moser in der Stadiongaststätte bekannt gab.

In 25 Vorrunden-Partien erzielte der 24-jährige Endress 17 Tore und bereitete 25 weitere vor. Mit 42 Scorerpunkten sammelte er genausoviele wie Bobby Slavicek und war der stärkste Offensivspieler beim EC Pfaffenhofen. Gegen die Miesbacher erzielte er im Hinspiel (1:9) den Ehrentreffer, in der Kreisstadt steuerte er zwei Tore und zwei Vorlagen zum 7:6-Auswärtssieg bei. In der Abstiegsrunde fügte Endress seinem Konto ein Tor und acht Vorlagen hinzu, konnte den letzten Platz der Eishogs aber nicht verhindern.

„Wir hatten die vergangenen Jahre schon Kontakt“, berichtete Moser. „Er war das sportliche Herz von Pfaffenhofen. Mit ihm haben wir uns sportlich verbessert.“

Nick Endress. © MM

Auf dem Eis groß geworden ist Endress in der Jugend des SC Riessersee und war zwischenzeitlich Teil der deutschen U19-Auswahl. In der Saison 2016/17 spielte er mit Riessersee in der DEL2 (34 Spiele/0 Tore/1 Assist) und zeitgleich als Leihspieler für den EV Regensburg in der Oberliga Süd (10/2/0). Nach einem Jahr Eishockey-Pause schloss sich der Garmischer dem EC Pfaffenhofen an. Die Corona-Pause in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21 überbrückte er bei seinem Heimatverein Riessersee in der Oberliga Süd (14/5/5). Dort hatte er eigentlich um zwei Jahre verlängert, bat aufgrund eines Ausbildungsplatzes jedoch um die Auflösung des Kontrakts und kehrte nach Pfaffenhofen zurück.

Damit passt Endress perfekt zur Herangehensweise des TEV, sagte Moser und ergänzte: „Er ist ein Spieler, der mit dem dualen Weg zu unserem Beuteschema passt. Ich bin optimistisch gestimmt, dass wir mit ihm wieder den Angriff auf ganz vorne starten können.“

TEV-Trainer Michael Baindl zeigt sich via Pressemitteilung sehr erfreut über seinen neuen Crack: „Mit Nick haben wir einen Spieler verpflichtet, der genau in unser Profil gepasst hat. Er ist jung, fit, schnell und torgefährlich. Beim SC Riessersee wurde er gut ausgebildet und zählte die vergangenen Jahre beim EC Pfaffenhofen stets zu den Top-Scorern der Bayernliga.“

Auch Endress, der künftig die Rückennummer 14 tragen wird, ist mit seinem Wechsel sehr zufrieden: „Ich freue mich, in der kommenden Saison für Miesbach zu spielen, und hoffe, wir sehen uns alle in der Eishalle. Der TEV hat sich sehr um mich bemüht. Ich freue mich auf die neue sportliche Herausforderung in Miesbach.“

ses