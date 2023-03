Ausgleich zum 2:2! Der TEV Miesbach erzwingt das fünfte Spiel gegen Erding

Von: Dieter Dorby

Kampf um jeden Zentimeter: Im Halbfinale beim TEV zeigten die Miesbacher (in Weiß) eine konzentrierte Partie. Die Szene zeigt den Torschützen zum 1:0, Michael Grabmaier (M.), im Kampf gegen Roni Rukajärvi (l.) und Michael Trox (r.). © Christian Riedel/fotografie-riedel.net

Der TEV Miesbach bleibt im Spiel um den Einzug ins Finale der Eishockey-Bayernliga. Mit einem 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen den TSV Erding glich das Team von Trainer Michael Baindl zum 2:2 in der Best-of-5-Serie aus.

Damit geht das Duell am Sonntag in die fünfte Runde - dann in Erding. Beginn ist um 18 Uhr. Dort entscheidet sich, wer ins Finale gegen Königsbrunn einzieht. Königsbrunn hatte sich - wie berichtet - mit 3:0 gegen Peißenberg durchgesetzt. Die Tore erzielten Michael Grabmaier, Stefano Rizzo und Max Hüsken.

Nun kommt es zum sogenannten „Do-or-die-Spiel“, wie es TEV-Trainer Michael Baindl nennt. Dabei stehen die Chancen wohl 50:50. „In den Playoffs hat die Heimmannschaft schon einen Vorteil, aber in einem letzten Entscheidungsspiel in einer Serie ist es total egal, wo es stattfindet. Das ist immer etwas ganz Besonderes, und die Chancen sind für beide Teams gleich“, erklärt der Coach, der als Spieler viele Playoff-Serien in verschiedenen deutschen Profi-Ligen bestritten hat.

Am Sonntag wird zudem ein Fanbus des TEV nach Erding fahren. Abfahrt ist zwischen 15 und 16 Uhr am Bahnhof in Miesbach. Die Kosten liegen bei zehn bis 25 Euro, je nach Teilnehmerzahl. Anmeldungen bei Sebastian Höck, 0162/4190029, sebastian.hoeck@tev-miesbach.de.