Derby beim ungeliebten Lokalrivalen: TEV Miesbach mit Deml in Geretsried

Teilen

Sebastian Deml darf wieder aufs Eis. © THOMAS PLETTENBERG

Der TEV Miesbach ist bei den River Rats Geretsried gefordert. Auch Sebastian Deml darf wieder aufs Eis.

Miesbach – Am heutigen Freitag steigt für den TEV Miesbach das erste Bayernliga-Derby gegen die River Rats Geretsried. Die Miesbacher sind um 19.30 Uhr im frisch sanierten Heinz-Schneider-Eisstadion zu Gast.

Die Geretsrieder gehören nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Kreisstädter. In der vergangenen Spielzeit musste sich der TEV zum Saisonstart auswärts mit 5:6 nach Verlängerung geschlagen geben, zu Hause gab es einen knappen 4:3-Erfolg. „Ich erinnere mich noch gut an das Auswärtsspiel im letzten Jahr, weil es mein erstes Spiel als Trainer beim TEV war. Geretsried kommt mit viel Tempo. Wir müssen hundertprozentig bereit sein und dagegenhalten“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl. An der Geretsrieder Bande wird übergangsweise Kevion Olivo stehen, nachdem Trainer Stefan Roth am Montag sein Amt aus familiären Gründen zur Verfügung gestellt hat.

Auch in dieser Saison stehen die Miesbacher nach fünf Siegen aus sechs Spielen in der Spitzengruppe der Liga. Die River Rats hingegen haben erst magere zwei Punkte auf dem Konto und kassierten vor heimischer Kulisse bislang drei Niederlagen. Einzig in Pegnitz gab es einen Sieg nach Verlängerung.

Dennoch darf der TEV die Gastgeber nicht unterschätzen. Im Sommer wurde der Kader der Geretsrieder mit dem tschechischen Verteidiger Jakub Rezac verstärkt. Stephan Englbrecht und Josef Reiter haben eine TEV-Vergangenheit und Ondrej Horvath ist für seine Torgefahr bekannt. Er führt mit sechs Tore und fünf Vorlagen auch die teaminterne Scorerwertung an. ESC-Trainer Stefan Roth wird wohl eine defensive Grundausrichtung wählen, entsprechend ist vom TEV erneut Geduld gefragt. An Selbstvertrauen sollte es nach dem Sechs-Punkte-Wochenende gegen Kempten und Dorfen eigentlich nicht mangeln.

Baindl gibt Sieg als Ziel aus

Noch nicht ganz sicher ist, ob die Gäste erneut mit vier Sturmreihen ins Derby gehen können. Maximilian Meineke hat sich an der Schulter verletzt und fällt für mindestens zwei Wochen aus. Alexander Thyroff musste während der Woche krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen. Dafür kehrt Routiniert Sebastian Deml zurück. Er hat seine Sperre aus dem Bayernliga-Finale der Vorsaison abgesessen und läuft erstmals in dieser Saison auf. „Er muss natürlich erst reinkommen und zum Spielrhythmus finden, für ihn ist es schließlich das erste Spiel seit April. Aber die Mannschaft freut sich, dass er wi3eder dabei ist. Das gibt uns auch mehr Optionen, vor allem in Überzahl“, erklärt Baindl.

Taktisch wird es aufseiten der Miesbacher keine großen Umstellungen geben. „Wir wollen dem Spiel wieder unseren Stempel aufdrücken und uns nicht großartig nach dem Gegner richten. Aber wir wissen natürlich was uns erwartet“, berichtet Baindl. Welche Erkenntnisse er aus der Videoanalyse des Lokalrivalen gezogen hat, verrät er nihct. Aber eines ist klar: „Unser Ziel in Geretsried sind drei Punkte“, sagt der TEV-Coach. Wenn es nach Baindl und den sicherlich wieder zahlreichen TEV-Fans im Stadion geht, muss das Ergebnis auch nicht so eng ausfallen, wie in der vergangenen Spielzeit. ts