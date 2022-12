Derby-Entscheidung im 14. Penalty

Mit seinem Paraden hielt ESC-Torhüter Raphael Matha den Punkt in der regulären Spielzeit fest. © MAx Kalup

Das erste Bezirksliga-Derby der Saison geht an die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b. Nach Penaltyschießen setzt sich gegen den ESC Holzkirchen durch.

Landkreis – Über mangelnde Unterhaltung konnten sich die 200 Zuschauer beim Bezirksliga-Derby zwischen der SG Miesbach 1c/Schliersee 1b und dem ESC Holzkirchen wahrlich nicht beklagen. Nach 60 spannenden und ausgeglichenen Minuten stand es 3:3. Die Entscheidung musste also im Penaltyschießen fallen und auch das hatte es in sich. Mit dem insgesamt 14. Versuch markierte der Miesbacher Stefan Kuhn den entscheidenden Treffer und sicherte den Hausherren den 4:3-Sieg und den Zusatzpunkt.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Laurenz Haltmair markierte bereits in der zweiten Minute im Powerplay das 1:0. ESC-Kapitän Kilian Abeltshauser traf wenig später im Nachschuss zum Ausgleich, dann scheiterten die Gäste am Pfosten. Wiederum in Überzahl zog Florian Meineke ab und Sebastian Höck fälschte die Scheibe mit der Schulter zum 2:1 ins Netz ab. So ging die SG 1c mit einer Führung in die erste Pause.

Im zweiten Durchgang gelang Max Koll der neuerliche Ausgleich, dann traf wiederum Höck bei Vier-gegen-vier zum 3:2. Eine Minute vor der Sirene zeigte SG-Keeper Bernhard Feiersinger eine Glanzparade, beim Nachschuss von Abeltshauser war er aber machtlos. Mit dem 3:3 ging es in den Schlussabschnitt. Bei den Gästen schwanden immer mehr die Kräfte, sodass die SG ein leichtes Übergewicht entwickeln konnte. ESC-Keeper Raphael Matha hielt den Punktgewinn aber mit starken Paraden fest. Im Penaltyschießen hatten dann die Heimischen das Glück auf ihrer Seite.

Rückspiel am 8. Januar

„Man hat gemerkt, dass sich die SG langsam als Mannschaft gefunden hat und extrem schnell unterwegs ist. Wir hatten leider nicht die Power vom Freitag und waren zu unruhig. Deshalb konnten wir nicht konsequent unser Spiel spielen. Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten, in dem sich die etwas glücklichere Mannschaft den Zusatzpunkt geholt hat“, erklärte ESC-Trainer Sebastian Fottner. „Über 60 Minuten gesehen war das Unentschieden gerecht, obwohl die SG leichte spielerische Vorteile hatte. Bis auf kleine Nickligkeiten war es ein faires Spiel. Wir freuen uns schon auf das Rückspiel am 8. Januar in Holzkirchen“, ergänzte ESC-Teammanager Jürgen Jokisch.

Rundum zufrieden war SG-Coach Alex Krieger: „Es war ein gutes Spiel von zwei Teams auf Augenhöhe. Wir haben gezeigt, was wir uns erwartet haben, und beide Keeper haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Am Ende wollten wir den Sieg vielleicht ein wenig mehr. Die Mannschaft hat einen super Job gemacht. Ich bin zufrieden, der Sieg war verdient und wir haben den Großteil unserer Vorgaben umgesetzt.“

Zwar jubelten nach der Partie erst einmal die Hausherren, doch im Anschluss schaute auch der eine oder andere ESC-Crack auf ein Kaltgetränk in der SG-Kabine vorbei. Es war also ein rundum gelungenes Derby, in dem nicht nur die Zuschauer auf ihre Kosten kamen.

Miesbach 1c/Schliersee 1b – ESC Holzkirchen 4:3 n.P. (2:1/1:2/0:0/1:0)

SG 1c: Feiersinger (Mühldorfer) - F. Meineke, S. Kuhn, A. Kuhn, Pfeiffer, Gindhart, Lemke - Schäffler, Wölk, Schlickenrieder, Höck, Schweinsteiger, Waizmann, Haltmair, Huber, Schilling.

ESC: Matha (Halmbacher) - Dirigo, Walter, Brumec, Büchl, Hofmiller, Brindlinger, Waizmann - Nusser, Greiter, Walter, Schweighofer, Köppl, Möller, Koll, Abeltshauser, Hauff.

Torfolge: 1:0 (2.) Haltmair (S. Kuhn, Schlickenrieder), 1:1 (5.) Abeltshauser (Nusser, Greiter), 2:1 (18.) Höck (F. Meineke, Schlickenrieder), 2:2 (23.) Koll (Brumec), 3:2 (35.) Höck (A. Kuhn, Pfeiffer), 3:3 (39.) Abeltshauser, 4:3 (61.) S. Kuhn PEN.

Strafen: SG 8 - ESC 15.

Zuschauer: 201.