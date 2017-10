Bereit für die „Mission volle Hütte“

Auf in den Kampf: Der TEV Miesbach – hier Stefan Kirschbauer (rot) – will dem großen Favoriten Rosenheim die Punkte nicht ohne Widerstand überlassen.

Eishockey: Oberliga Süd

Es soll ein echtes Eishockey-Fest werden: Am Sonntag empfängt der TEV Miesbach die Starbulls Rosenheim.

Miesbach – Bislang liegt der TEV Miesbach mit einem Zuschauerschnitt von 394 Besuchern abgeschlagen auf dem letzten Rang der Eishockey-Oberliga Süd. An dieser Zahl wird sich am Sonntag etwas nach oben ändern, so viel steht fest. Um 18 Uhr empfangen die Kreisstädter den Nachbarverein Starbulls Rosenheim, und die Gäste werden sicherlich einige Hundertschaften an Anhängern mit an die Schlierach bringen. Dies bestätigt auch TEV-Trainer und Geschäftsstellenleiter Markus Wieland: „Wir haben richtig viele Kartenvorbestellungen aus Rosenheim und extra am Donnerstag noch einen Kartenvorverkauf gemacht. Für uns ist das die Mission volle Hütte.“ Er tippe auf etwa 1300 Zuschauer.

Natürlich hoffen die Hausherren auch auf die Unterstützung zahlreicher Heim-Fans. „Die Spieler lieben es natürlich, vor einer großen Kulisse zu spielen, zu Hause natürlich ganz besonders“, so Wiland. Sein Team sei aber auch in der Bringschuld und müsse Leistung zeigen, um die Miesbacher wieder davon zu begeistern, zum TEV ins Stadion zu kommen. Bislang war diese Bereitschaft nicht sonderlich ausgeprägt. Wieland meint: „Die Miesbacher müssen es erst verstehen, dass es für uns eine Ehre ist, mit unseren Mitteln in dieser Liga und gegen Gegner wie Landshut oder Rosenheim zu spielen. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber vor allem den Zuschauern zeigen, dass wir immer vollen Einsatz und viel Leidenschaft abliefern.“

Den Anfang haben die Kreisstädter vergangenes Wochenende gemacht, als sie den Zuschauern gegen den EV Landshut eine überzeugende Leistung und den ersten Heimsieg präsentierten. Diesen Sonntag sehr schwer werden für die Hausherren. Rosenheim ist schließlich Tabellenführer, und der TEV nicht nur Zuschauer-Schlusslicht der Liga, sondern auch sportliches. „Rosenheim hat zahlreiche erfahrene Spieler und wird sicherlich richtig Druck machen. Aber jedes Spiel beginnt bei Null und wir werden unsere Chancen kriegen“, sagt der TEV-Coach weiter. Sein Team stehe inzwischen in der Defensive stabiler und auch das Unterzahlspiel werde besser

Beim Training feilte Wieland noch einmal am Zweikampfverhalten, dem Spielaufbau unter Druck aus dem eigenen Drittel heraus, am Überzahl und am Abschluss. Wieland: „Nach vorne sind die Unterschiede nicht so groß. Rosenheim hat 31 Tore geschossen und wir 26. Und hinten stehen wir jetzt stabiler.“ Der Trainer führt letzteres er auf die Rückkehr einiger Leistungsträger zurück. Dennoch wird es für den TEV wichtig sein, Strafzeiten zu vermeiden, denn in Unterzahl tat man sich bislang relativ schwer Gegentreffer zu vermeiden.

Wegen einiger Ausfälle werden wiederum etliche junge Cracks aus der zweiten Reihe ihre Chance bekommen, sich zu präsentieren. Im Tor wird dieses Mal wohl Anian Geratsdorfer stehen, der gegen Landshut einen Sahnetag erwischt hatte. „Der Sieg gegen Landshut war sehr wichtig und macht natürlich Lust auf mehr. Jetzt hoffe ich, dass der Funke auch bald auf die Zuschauer überspringt“, erklärt Wieland weiter.

Die Abendkasse wird am Sonntag ab 16 Uhr geöffnet sein und beim TEV hofft man, dass die Zuschauer frühzeitig kommen, um lange Warteschlangen zu vermeiden. Zudem sind beide Verkaufsstände im Stadion in Betrieb, und auch vor dem Stadion wird es wohl einen Ausschank gegen. Es ist also alles angerichtet, für ein heißes Derby gegen den großen Nachbarn.