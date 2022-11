Dezimiert zurück auf die Erfolgsstraße: TEV Miesbach empfängt Erding

Endstation: Hier sichert Erdings Torwart Christoph Schedlbauer den Puck vor dem Miesbacher Benedikt Pölt (M.). Die Gladiators-Verteidiger Mark Waldhausen (r.) und Simon Franz (2. v. l.) müssen nicht mehr eingreifen. © Christian Riedel

Vor zwei Wochen beendeten die Erding Gladiators in der Eishockey-Bayernliga die Siegesserie des TEV Miesbach mit einem 4:2-Erfolg im Erdinger Eisstadion. Zuvor hatten die Miesbacher neun Spiele in Serie gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Den Platz an der Sonne hat der TEV zwar immer noch inne, allerdings zeigte seitdem die Formkurve nach unten.

Auf die Niederlage in Erding folgte eine weitere Pleite in Pegnitz. Ausschlaggebend war das Lazarett im Lager der Miesbacher, das immer größer wird. Bobby Slavicek, Sebastian Deml, Stefano Rizzo und Florian Heiß fallen länger aus. Zudem sind Matthias Bergmann, Johannes Bacher und Ales Furch angeschlagen.

Wie berichtet, hatten die Verantwortlichen unter der Woche reagiert und Patrick Asselin verpflichtet, der am 2. Dezember beim Heimspiel gegen Kempten erstmals ins rot-weiße Trikot schlüpfen wird. Nun aber wartet erst einmal das Heimspiel gegen Erding auf den TEV.

„Wir wollen nicht drei Mal in Folge verlieren – wir gehen voll auf Sieg“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. „Allerdings haben wir momentan nur 13 Spieler im Training – das ist keine einfache Phase.“ Bei Matthias Bergmann sehe er gute Chancen, dass dieser spielt. Bei Johannes Bacher stehen die Chancen 50 zu 50. „Und bei Ales Furch werden wir kurzfristig entscheiden, ob ein Einsatz Sinn macht.“

Baindl sieht in den zahlreichen Ausfällen aber auch eine Chance für die jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, sich für einen Stammplatz zu empfehlen. „Wir müssen uns jetzt einfach durch das Tal kämpfen, dann geht es auch wieder aufwärts. Für uns ist es das erste Heimspiel seit zwei Wochen. Gerade in dieser Phase mit den zahlreichen Ausfällen ist die Unterstützung der Fans extrem wichtig für die Mannschaft.“

Die Miesbacher hoffen auf lautstarke Unterstützung von den Rängen, denn die Erdinger werden erfahrungsgemäß mit einer ordentlichen Fan-Schar an die Schlierach reisen. Die Gladiators haben aktuell einen Lauf und feierten zuletzt vier Siege in Folge gegen Pfaffenhofen, Miesbach, Amberg und Dorfen. Damit schoben sie sich nach einem sehr wechselhaften Saisonstart wieder unter die Top Acht der Bayernliga-Tabelle.

Auf die Miesbacher wartet also keine leichte Aufgabe. „Erding hat eine Mannschaft, die Eishockey spielen will. Sie haben ein aggressives Forechecking und bringen individuelle Klasse mit“, warnt Baindl. „Auf die erfahrenen Spieler, die bereits höherklassig gespielt haben, müssen wir besonders aufpassen.“

Die teaminterne Scorer-Wertung der Gäste führt Philipp Michl (sieben Tore/16 Vorlagen) vor Florian Zimmermann (6/11) und Ryan Murphy (7/9) an. Zudem sind Cracks wie Mark Waldhausen und Sebastian Busch stets für einen Treffer gut. Und Keeper Christoph Schedlbauer brachte die TEV-Angreifer bereits im Hinspiel zur Verzweiflung.

„Ich erwarte ein gutes, schnelles, geradliniges Spiel“, sagt Baindl. „Erdings Spielweise kommt unserem Stil entgegen.“ Mit den TEV-Fans im Rücken und dem nötigen Kampfgeist wollen die Miesbacher die Punkte an die Schlierach holen. Der spielfreie Sonntag kommt mit Blick auf den dezimierten Kaders gerade recht.