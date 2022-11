Dezimierter TEV kämpft sich gegen Schongau zum Sieg

4:3-Heimerfolg

Von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach feiert in der Eishockey-Bayernliga den neunten Sieg in Folge.

Miesbach – Die Vorzeichen vor dem Bayernliga-Top-Spiel im „Mia helfn zam“-Stadion gegen die EA Schongau waren aus Sicht des TEV Miesbach alles andere als gut. Mit Matthias Bergmann, Sebastian Deml und Johannes Bacher (alle verletzt) fehlte die Routine in der Defensive, zudem fielen im Angriff Bobby Slavicek (verletzt) und Maximilian Meineke (Aufbautraining) aus. Doch die jungen Cracks nutzten ihre Chance und machten ein starkes Spiel. Allen voran Kilian Mühlpointner und Lukas Kögl in der Abwehr überzeugten durch eine abgeklärte Spielweise. Der Mann des Abends war aber Keeper Timon Ewert, der die starken Stürmer der Gäste zur Verzweiflung brachte und den Miesbachern den 4:3-Sieg festhielt.

Im Lauf des Spiels fielen auch noch Florian Heiß und Stefano Rizzo verletzt aus, sodass die Hausherren die knappe 4:3-Führung mit zwei Blöcken über die Zeit bringen mussten und dies auch in überzeugender Manier taten. Die TEV-Cracks blockten gegen die spielstarken Gäste Schuss um Schuss, warfen sich in die Querpässe und durften so einen wichtigen Sieg mit den heimischen Fans bejubeln, die mit Trommel erstmals in dieser Saison lautstark ihr Team unterstützten.

Ein sehr gelungener Abend also für den TEV, die Mannschaft überzeugte nicht nur kämpferisch, sondern auch mit einfachem Eishockey, was sich auch auszahlte. Es war wohl mit die beste Saisonleistung der dezimierten Kreisstädter, die Lust auf mehr machte und mehr als die gut 400 Zuschauer verdient gehabt hätte. Auch wenn in Sachen Zuschauerzahl die Tendenz nach oben zeigt.

Miesbach startet mit Doppelschlag

„Es war eine schwierige Woche für uns. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, es war eine brutale Teamleistung, die Jungs haben das überragend gemacht. Wir hatten einen Altersschnitt von 23. Die ersten beiden Drittel waren super von uns“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl bei der Pressekonferenz. „Im letzten Drittel waren wir zu passiv und zu weit weg vom Gegner. So ist es noch einmal eng geworden. Aber wir haben viele Schüsse geblockt und ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Die Miesbacher eröffneten das Spiel mit einem Doppelschlag: Michael Grabmaier zog mit Schwung ins Drittel, legte ab und Felix Feuerreiter traf zum 1:0. Keine Minute später spielte Benedikt Pölt den öffnenden Pass aus der eigenen Zone. Feuerreiter setzte Nick Endress ins Szene und dieser umspielte Gäste-Keeper Philipp Wieland zum 2:0. Gegen Ende des ersten Durchgangs spielte Schongau seine große Stärke, das Überzahlspiel, erstmals aus und verkürzte auf 1:2.

TEV zwischenzeitlich 4:1 vorne

Im zweiten Durchgang hatten die Miesbacher wiederum mehr Spielanteile und legten zwei Treffer nach. Im Powerplay zog Endress ab und Max Hüsken verwertete den Abpraller zum 3:1. Fortan ging es hin und her. Die Zuschauer bekamen ein schnelles und ausgeglichenes Match zu sehen, in dem neben Ewerts Glanzparaden auch zweimal das Aluminium für den TEV rettete. Beim 4:1 von Stefano Rizzo sah Wieland im Tor der Mammuts nicht gut aus.

Die Vorentscheidung war dies allerdings noch nicht, denn Schongau ging sehr druckvoll ins letzte Drittel und kam durch einen sehenswerten Spielzug und einen verdeckten Schlagschuss auf 3:4 heran. Der über 60 Minuten sehr agile Grabmaier hatte drei Minuten vor Ende die Chance, alles klarzumachen, schoss aber Wieland an. Doch auch so überstand der TEV mit viel Kampf und Einsatz die letzte Druckphase der Gäste, die in der letzten Minute den Keeper vom Eis nahmen.

Mit dem neunten Sieg in Serie setzten sich die Miesbacher an der Tabellenspitze der Bayernliga weiter ab.

TEV Miesbach – EA Schongau 4:3 (2:1/2:0/0:2)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Mechel, Kögl, Mühlpointner, Kirsch, Nowak - März, Hüsken, Heiß, Grabmaier, Endress, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Pölt.

Torfolge: 1:0 (9.) Feuerreiter (Grabmaier, Mühlpointner), 2:0 (9.) Endress (Feuerreiter, Pölt), 2:1 (18.) Gagnon (Weinfurtner, Zink) 5-4 PP, 3:1 (25.) Hüsken (Nowak, Endress) 5-4 PP, 4:1 (25.) Rizzo (Furch, Grabmaier), 4:2 (45.) Höfler (Müller, Paré), 4:3 (52.) Holzmann (Schuster, Paré).

Strafen: TEV 8 - EAS 8.

Zuschauer: 423