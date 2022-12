Die Gala der jungen TEV-Stürmer: März und Pölt treffen bei Miesbachs 6:2 gegen Pfaffenhofen doppelt

Nicht zu stoppen: Den letzten Treffer zum 6:2-Erfolg steuerte Michael Grabmaier bei nach schönem Zuspiel aus der Drehung von Max Hüsken. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach hat am Freitagabend in der Eishockey-Bayernliga wie erwartet einen Pflichtsieg eingefahren und damit seine Tabellenführung verteidigt. Die Kreisstädter setzten sich im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion mit 6:2 gegen das Schlusslicht vom EC Pfaffenhofen durch.

Einen Sahne-Tag hatte dabei die junge zweite Sturmreihe mit Thomas März, Benedikt Pölt und Max Hüsken erwischt. Pölt und März erzielten jeweils zwei Treffer und entschieden das Spiel damit fast im Alleingang.

TEV-Coach Michael Baindl hadert dennoch: „Es war insgesamt nicht das Gelbe vom Ei. Das erste Drittel war gut. Dann haben wir zu viel spekuliert und nicht das simple Eishockey gespielt. Die Paradereihe war dieses Mal die zweite Reihe, weil sie über 60 Minuten einfach gespielt und das umgesetzt hat, was wir besprochen hatten.“ Insgesamt sei er froh, „dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir schauen jetzt nach vorne.“

Die Miesbacher gingen ohne sieben Stammspieler in die Partie. Es fehlten Timon Ewert, Maxi Meineke, Florian Heiß, Stefan Mechel, Sebastian Deml, Bobby Slavicek und Matthias Bergmann. Baindl hatte kurzfristig Alexander Thyroff zum Verteidiger umfunktioniert, der seine Sache an der Seite von Rückkehrer Johannes Bacher gut machte. So standen genau drei komplette Blöcke zur Verfügung.

Der TEV übernahm zu Spielbeginn gleich die Regie, und es dauerte zehn Minuten, bis die Gäste zu ihrem ersten Torschuss kamen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Miesbacher gut und gerne mit 3:0 oder 4:0 führen können. Doch im Abschluss agierten die Rot-Weißen nicht zielstrebig genug.

So stand es durch einen Powerplaytreffer, den März auf Zuspiel von Patrick Asselin markiert hatte, nur 1:0. Bei einem harmlosen Angriff kam Pfaffenhofen durch einen individuellen Fehler in der Defensive zum Ausgleich.

Doch der TEV schlug noch im ersten Durchgang zurück. Pölt setzte vor dem Tor energisch nach und traf zum 2:1. Das 3:1 fiel durch einen Shorthander. Thomas März scheiterte zuerst bei einem Break in Unterzahl am Keeper, machte es aber im zweiten Anlauf besser und verwandelte ein sehenswertes Solo stark zum 3:1-Pausenstand.

Gerade in Unterzahl ergaben sich für den TEV immer wieder gute Möglichkeiten, weil Pfaffenhofen dann gezwungen war, das Defensivdrittel in gesammelter Mannschaftsstärke zu verlassen, statt sich vor dem eigenen Tor zu verschanzen. So hatte März im zweiten Durchgang den nächsten Treffer auf dem Schläger, als die Gäste mit einem Mann mehr auf dem Eis standen. Das 4:1 markierte dann Pölt im zweiten nach einem überlegten Doppelpass mit März.

In doppelter Überzahl konnte sich auch Nick Endress nach starkem Pass von Patrick Asselin gegen seine ehemaligen Teamkollegen in die Torschützenliste einreihen. Nach einem unnötigen Scheibenverlust in der eigenen Zone kamen die Gäste zum 5:2, womit es zur zweiten Pause ging. Das Spiel war da längst entschieden.

Die Miesbacher agierten oft zu verspielt und probierten das eine oder andere Kunststück. So fiel im Schlussabschnitt nur noch ein weiterer Treffer, der aber stark ausgespielt war. Hüsken legte in Überzahl aus der Drehung ab zu Michael Grabmaier, der zum 6:2-Endstand einschoss.

Insgesamt war es ein hochverdienter Sieg, der nie ernsthaft in Gefahr war. Die Miesbacher spielten in etlichen Aktionen vielleicht ein, zwei Querpässe zu viel, konnten sich das aber erlauben, weil der Klassenunterschied einfach zu groß war.

TEV Miesbach – EC Pfaffenhofen 6:2 (3:1/2:1/1:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Mühldorfer) – Bacher, Mühlpointner, Kögl, Kirsch, Nowak, Thyroff – März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Furch, Hüsken, Pölt.

Tore: 1:0 (5.) März (Asselin, Endress) 5-4 PP, 1:1 (12.) Lohrer (Neubauer, Felsoci), 2:1 (13.) Pölt (Hüsken, Kirsch), 3:1 (19.) März (Pölt, Kögl) 4-5 SH, 4:1 (27.) Pölt (März, Nowak) 4-5 SH, 5:1 (29.) Endress (Asselin, Feuerreiter), 5:2 (38.) Neubauer (Gebhardt, Pfab), 6:2 (52.) Grabmaier (Hüsken, Furch) 5-4 PP.

Strafen: TEV 8 – ECP 12.

Zuschauer: 297.