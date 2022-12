Die Kraft geht aus: TEV Miesbach verliert in Dorfen

Teilen

Zu passiv und nicht gierig genug: TEV-Trainer Michael Baindl äußert trotz dieser Kritik auch Verständnis für seine Spieler, die durch die vielen Ausfälle einer größeren Belastung ausgesetzt sind. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach verliert in Dorfen nicht nur das nächste kräftezehrende Spiel, sondern auch den nächsten Spieler.

Miesbach – Das Comeback beim Heimspiel gegen den ESC Kempten, das der TEV Miesbach am Freitag nach 0:4-Rückstand noch mit 5:4 gewinnen konnte (wir berichteten), hatte letztlich zu viel Kraft gekostet. Die Kreisstädter mussten sich am Sonntag beim Bayernliga-Duell beim ESC Dorfen mit 2:4 geschlagen geben.

Vor allem in der Defensive kommen die Rot-Weißen nach den Ausfällen der Top-Verteidiger Matthias Bergmann, Sebastian Deml und Johannes Bacher inzwischen auf dem Zahnfleisch daher. Am Sonntag fehlte zudem noch Maximilian Meineke, der sich bei einem geblockten Schuss gegen Kempten am Fuß verletzt hatte. Auch wenn bis zum Heimspiel gegen Pfaffenhofen am Freitag wieder ein oder zwei Cracks zurückkehren könnten, bleibt die Personaldecke in der Abwehr weiterhin dünn. In Dorfen kassierte nämlich Stefan Mechel kurz vor Ende des zweiten Drittels nach einer Schlägerei eine Spieldauerstrafe und fehlt aufgrund seiner Sperre. In der Offensive musste TEV-Coach Michael Baindl zudem auf Bobby Slavicek und Florian Heiß verzichten.

Bereits beim Hinspiel gegen die Eispiraten hatten sich die Miesbacher über weite Strecken schwergetan, dieses Mal machten die Special Teams den Unterschied. Während die Hausherren drei von sechs Überzahlspielen zu Toren nutzen, gelang dies dem TEV bei sieben Versuchen nur einmal. Dorfen stand wie erwartet tief und parkte den Bus vor dem eigenen Gehäuse. Mitte des ersten Durchgangs hatte sich der TEV an die Ausgangslage gewöhnt und brachte die Scheibe immer wieder mit Tempo hinter die Dorfener Abwehrreihen. Allerdings gelang kein eigener Treffer. Besser machten es die Gastgeber, die durch zwei Powerplay-Tore binnen zwei Minuten mit einer 2:0-Führung in die erste Pause gingen.

TEV drängt in Schlussdrittel auf Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als sich Benedikt Pölt die Scheibe erkämpfte und Max Hüsken den Anschlusstreffer markierte. Anschließend war das Spiel zerfahren. Durchdachte Spielzüge hatten auf beiden Seiten Seltenheitswert. So war es erneut ein Powerplay, das den Eispiraten Mitte des zweiten Durchgangs das 3:1 brachte.

Hektisch wurde es eine Minute vor der Pause, als Mechel einen harten Check einstecken musste und sich gemeinsam mit seinem Kontrahenten eine handfeste Keilerei lieferte. Beide wurden mit einer Spieldauer vorzeitig zum Duschen geschickt. Die zweiminütige 5:3-Überzahl konnte der TEV nicht nutzen. So ging es beim Stand von 3:1 ins Schlussdrittel.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Die Gäste machten Druck, ein Treffer wurde jedoch nicht anerkannt, sodass es bis zur 54. Minute dauerte, ehe Patrick Asselin in Überzahl einen Schuss von Andreas Nowak zum 2:3 ins Tor abfälschte. Der TEV rannte nun an und hatte Chancen. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen, stattdessen machte Dorfen kurz vor Schluss mit dem Empty Net Goal zum 4:2-Endstand alles klar.

„Wir haben gewusst, was uns erwartet. Dorfen hat eine starke Mannschaft, wenn sie komplett sind. Wir hatten 48 zu 20 Torschüsse, aber das Spiel haben die Special Teams entschieden. Wir waren in Unterzahl zu passiv und im Powerplay nicht gierig genug“, resümierte Baindl. „Dorfen hatte am Freitag spielfrei und trotzdem haben wir das Spiel dominiert. Also glaube ich nicht, dass die Kraft entscheidend war. Aber Spieler wie Stefan Mechel oder Andreas Nowak fahren seit drei Wochen Doppelschichten, da ist man irgendwann müde. Lieber haben wir jetzt eine schwächere Phase, als am Ende der Saison.“

ESC Dorfen – TEV Miesbach 4:2 (2:0/1:1/1:1)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Mechel, Mühlpointner, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Torfolge: 1:0 (18.) Hradek (Lohmaier) 5-4 PP, 2:0 (19.) Sodja (Susanj, Vrba) 5-3 PP, 2:1 (21.) Hüsken (Pölt, Endress), 3:1 (34.) Hradek (Lohmaier, Fischer) 5-4 PP, 3:2 (54.) Asselin (Nowak, März) 5-4 PP, 4:2 (60.) Folger ENG.

Strafen: ESC 21 + Spieldauer Kirsch - TEV 15 + Spieldauer Mechel.

Zuschauer: 121.