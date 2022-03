Die Krönung bleibt aus: TEV verliert Endspiel um Bayern-Meisterschaft

Ein enges Match lieferten sich der TEV Miesbach (weiß) und der EHC Klostersee auch im dritten Duell. © Stefan Roßmann

Der TEV Miesbach kämpft bis zum Schluss, doch im Endspiel um die Bayerische Meisterschaft geht den Kreisstädtern die Kraft aus.

Miesbach – Den Titel „Bayerischer Meister“ muss der TEV Miesbach erst einmal ablegen. Die Bayernliga-Meisterschaft sicherte sich am Dienstag in einem unglaublich spannenden dritten Finalspiel der EHC Klostersee. Für die Miesbacher bleibt aber dennoch im Rückblick eine sehr erfolgreiche Saison mit einer tollen Final-Serie. Die Kreisstädter scheiterten in der ausverkauften Grafinger Scheune nach einem starken ersten Drittel und einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung aufgrund der Vielzahl an Strafzeiten und Unterzahlspielen. Der EHC setzte sich mit 4:1 durch und durfte anschließend den Meister-Pokal entgegennehmen, auch wenn sich nach dieser hochklassigen Serie beide Teams eine Auszeichnung verdient gehabt hätten.

Für die Miesbacher ist die Niederlage kein Grund, Trübsal zu blasen. Erneut spielte der TEV eine überzeugende Saison, landete in Vor- und Aufstiegsrunde auf dem zweiten Platz und dominierte die Bayernliga gemeinsam mit Klostersee, das am Ende einen Tick cleverer war und die Serie nicht unverdient für sich entschied.

Spätestens als die Nebelmaschine ansprang und die Grafinger Stadtkapelle die Bayern-Hymne anstimmte, war jedem klar, dass es um alles ging. Die Hausherren wirkten zu Beginn nervös, der TEV übernahm vom ersten Bully an die Regie. Johannes Bacher und Bobby Slavicek hatten die ersten Möglichkeiten, Andreas Nowak brachte die Gäste mit einem Schlenzer ins Kreuzeck in Führung. Kurz vor der Pause hatten die Miesbacher Glück, dass ein Grafinger frei vor dem Tor die Scheibe verfehlte.

TEV kassiert zu viele Strafen

Nach dem Seitenwechsel drückten die Hausherren, doch der TEV stand hinten sicher und ließ nicht viel zu. Mitte des zweiten Abschnitts war es Florian Engel, der wohl entscheidende Spieler der Serie, der sich im Zentrum durchsetzte und TEV-Keeper Anian Geratsdorfer keine Chance ließ. Den Rest des Drittels mussten die Gäste in Unterzahl überstehen. Sie kassierten zu viele Strafen, die teilweise diskutabel, teilweise unnötig waren. Die Kreisstädter zeigten aber Willen, warfen sich in jeden Schuss und gingen mit dem 1:1 in die Kabine. Kurz vor Drittelende hatte Stefano Rizzo sogar zweimal die Chance die Miesbacher erneut in Front zu schießen, er scheiterte aber am Keeper.

Mit einem gellenden Pfeifkonzert empfingen die etwa 300 bis 400 Miesbacher Fans die Schiedsrichter zurück auf dem Eis. Es ging hin und her, wobei Grafing mehr Reserven zu haben schien. Durch eine Einzelaktion brachte Engel die Hausherren in der 50. Minute in Front und als Sebastian Deml nach einem Check gegen Philipp Quinlan, der unglücklich in Demls Schulter prallte, eine Spieldauer kassierte, war die Vorentscheidung gefallen. Bei den Kreisstädtern schwanden die Kräfte und nach dem Überzahltor von Grafing zum 3:1 war die Messe gelesen. Das 4:1 vier Sekunden vor Ende per Empty-Net-Treffer hatte nur statistischen Wert.

Frust wird Stolz weichen

„Wir mussten zu viele Unterzahlspiele killen, was am Schluss zu viel Kraft gekostet hat. Klostersee war über die ganze Saison gesehen die beste Mannschaft. Es tut weh, aber man kann es nicht ändern, sie hatten die Meister-Qualität. Ich habe mich in der Kabine aber auch bei meiner Mannschaft bedankt, es war mein erstes Jahr als Trainer und es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie war bereit, hat Herz gezeigt und gekämpft bis zum Ende“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl.

Für den TEV geht es nun in die Sommerpause und wenn der Frust verdaut ist, kommt sicherlich auch der Stolz auf eine starke Spielzeit hinzu.

EHC Klostersee – TEV Miesbach 4:1 (0:1/1:0/3:0)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Bergmann, Deml, Nowak, Mechel, Kirsch - Asselin, Slavicek, Fe. Feuerreiter, Mangold, Fischhaber, Rizzo, Grabmaier, Fl. Feuerreiter, Stiebinger, Meineke, Pölt, Thyroff.

Torfolge: 0:1 (7.) Nowak (Fe. Feuerreiter), 1:1 (31.) Engel (Wren, Rische), 2:1 (48.) Engel (Quinlan, Pastachak), 3:1 (53.) Engel (Wren, Pastachak) 5-4 PP, 4:1 (60.) Engel (Pastachak) ENG.

Strafen: EHC 8 - TEV 23 + Spieldauer gegen Deml.

Zuschauer: 1520.