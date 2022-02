Die Punkte auf der Strafbank verloren: TEV Miesbach unterliegt in Kempten mit 3:6

Diesen Puck hat Anian Geratsdorfer gefangen. Dennoch musste er sich sechmal geschlagen geben. © Erwin Hafner

Nach vier Siegen zum Start in die Bayernliga-Meisterrunde hat es den TEV Miesbach erwischt. In Kempten kassierten die Kreisstädter am Freitagabend die erste Niederlage und mussten sich mit 3:6 geschlagen geben. Letztlich verloren die Rot-Weißen die Partie auf der Strafbank.

Wieder einmal kassierte die mannschaft von Trainer Michael Baindl zu viele Hinausstellungen, auch wenn die Schiedsrichter, wie schon in den vergangenen Wochen, mit dem zur Aufstiegsrunde eingeführten Vier-Mann-System überhaupt nicht klarkamen und auf beiden Seiten mit ihren Entscheidungen viel Unruhe in die Partie brachten.

Die Miesbacher waren ohne Matthias Bergmann, Johannes Bacher, Dusan Frosch und Benedikt Pölt angereist, konnten aber 17 Feldspieler aufbieten. Dennoch merkte man das Fehlen der Routiniers immer wieder. Der TEV kam gut aus der Kabine, der anfängliche Elan wurde aber durch zwei unnötige Fouls von Niki Meier ausgebremst. So ging Kempten durch einen kuriosen Treffer im Powerplay in Front: Die Scheibe wurde in die Rundung hinter das Tor gespielt, sprang von einer Kante aber plötzlich genau vor das Gehäuse von Anian Geratsdorfer, der völlig überrascht war und nicht mehr eingreifen konnte.

Nach zwei ausgelassenen Großchancen erzielte Felix Feuerreiter den Ausgleich. Nach einem abgefälschten Schuss in Überzahl staubte er ab zum 1:1, mit dem es auch in die erste Pause ging.

Das zweite Drittel begannt mit einer Drangphase des ESC und einem Treffer des TEV: Meier zog von der Blauen Linie einfach mal ab und nagelte die Scheibe zum 2:1 in die Maschen. Durch einen abgefälschten Schlenzer kam Kempten jedoch zum Ausgleich. Per Alleingang stellte der ESC auf 3:2 und legte in eigener Unterzahl sogar das 4:2 nach. Doch Bobby Slavicek antwortete postwendend mit dem 4:3. Al der TEV ebenfalls in Unterzahl war, eroberte er sich die Scheibe in der neutralen Zone und schloss sein Solo ab.

„Dieses 4:3 hat uns gutgetan, aber im letzten Drittel haben uns die Schiedsrichter keine Möglichkeit mehr gelassen, noch einmal heranzukommen“, sstellt Baindl fest. In der Tat hagelte es teils haarsträubende Hinausstellungen gegen die Miesbacher. Als Patrick Asselin gerade von der Strafbank zurück aufs Eis kam, fiel das 5:3 und damit die Vorentscheidung. Durch einen weiteren Powerplay-Treffer stellten die Sharks in der Schlussphase den 6:3-Endstand her, der trotz der überforderten Unparteiischen verdient war. Kempten war über 60 Minuten die aktivere Mannschaft, erspielte sich die besseren Chancen und siegte am Ende auch leistungsgerecht.

„Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und zu viele Strafen genommen“, analysiert Baindl. „Wir hatten jetzt viele Spiele in kurzer Zeit. Das hat man am Ende gemerkt, aber wir waren auch vorne nicht zwingend genug.“ Die Niederlage ist kein Beinbruch. „Der spielfreie Sonntag tut uns jetzt gut, um die Köpfe freizubekommen. Dann greifen wir am Mittwoch in Amberg wieder an.“

ESC Kempten – TEV Miesbach 6:3 (1:1/3:2/2:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Meier, Mechel, Stiebinger, Kirsch, Nowak, Deml – Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Witt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Tore: 1:0 (9.) Zimmer (Oppenberger, Grözinger) 4-3 PP, 1:1 (16.) Fe. Feuerreiter (Fischhaber, Deml) 5-4 PP, 2:1 (24.) Meier (Fischhaber, Deml), 2:2 (28.) Schäffler (Lepine, Harrogate), 3:2 (32.) Harrogate (Oppenberger, Lepine), 4:2 (36.) Ochmann (Oppenberger, Schäffler) 4-5 SH, 4:3 (37.) Slavicek 4-5 SH, 5:3 (44.) Zimmer (Grözinger, Ochmann) 4-4, 6:3 (58.) Grözinger (Oppenberger, Ochmann) 5-4 PP.

Strafen: ESC 18 - TEV 24.

Zuschauer: 612.