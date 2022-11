Die Serie weiter ausbauen: TEV Miesbach empfängt VfE Ulm/Neu-Ulm

In sehr guter Form präsentierte sich Bobby Slavicek im bisherigen Saisonverlauf. Miesbachs Nummer 91 führt die Scorerliste der Bayernliga mit zwölf Toren und elf Vorlagen derzeit an. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach empfängt die Überraschungsmannschaft VfE Ulm/Neu-Ulm und will die Serie von sechs Siegen in Folge ausbauen.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat sich in der Bayernliga-Vorrunde warmgespielt und führt nach drei Siegen gegen Geretsried, Königsbrunn und Pfaffenhofen am langen Wochenende die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Insgesamt sechs Siege sammelten die Kreisstädter in Serie. Diesen Lauf will der TEV heute Abend um 20 Uhr gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion fortsetzen.

Die Gäste von der baden-württembergischen Landesgrenze sind in der bayerischen Top-Liga bisher die Überraschungsmannschaft. Mit 19 Punkten aus den ersten neun Spielen gehören die Devils zur Spitzengruppe der Bayernliga. Vor allem zu Hause überzeugten die Ulmer bislang, doch auch auswärts wurde regelmäßig gepunktet. Am vergangenen Sonntag setzten sie sich beim ESC Kempten deutlich mit 5:0 durch. Die Miesbacher dürften also gewarnt sein. Eine Woche davor kassierte der VfE allerdings auch eine herbe 1:10 Klatsche beim EHC Königsbrunn.

In Ulm wurde der Kader im zweiten Jahr nach dem Aufstieg nachhaltig verstärkt. Vom Oberligisten Lindau stießen David Heckenberger, Jan Müller und Julian Tischendorf hinzu, zudem wurden die beiden Nachwuchs-Cracks Joona Schneider und Simon Klingler unter Vertrag genommen. Im ersten Sturm sorgen die beiden Tschechen Martin Podesva und Dominik Synek für die nötigen Treffer. In der Scorer-Wertung der Bayernliga sind sowohl Podesva (elf Tore/zehn Assists), als auch Synek (8/11) unter den Top Fünf zu finden. Angeführt wird die Statistik von TEV-Angreifer Bobby Slavicek (12/11). Auf die Miesbacher Defensive um Keeper Anian Geratsdorfer, der heute Abend wieder zwischen den Pfosten stehen wird, dürfte also einiges an Arbeit zukommen.

Miesbach mit vier Sturmreihen

Doch die Miesbacher sind trotz des intensiven Wochenendes mit drei Spielen binnen fünf Tagen gerüstet für das nächste Heimspiel. Bis auf Maximilian Meineke, der nach seiner Schulterverletzung wohl nächste Woche das Training wieder aufnehmen wird, können die Gastgeber aus dem Vollen schöpfen. So wird Coach Michael Baindl wieder vier Sturmreihen nominieren. Der vierte Sturm wird dabei je nach Spielverlauf die ersten drei Reihen entlasten.

„Ulm hat bisher jeden überrascht, sie haben einige gute Teams geschlagen und so weit vorne hat sie in der Tabelle wohl kaum jemand erwartet. Sie haben zwei sehr gute Ausländer, auf die wir aufpassen müssen. Aber man hat bei unserem Heimspiel gegen Königsbrunn gesehen, dass bei uns drei Reihen jederzeit scoren können. Das macht uns für den Gegner unberechenbar“, erklärt Baindl.

Das Ziel des TEV für das Spitzenspiel gegen Ulm ist, wie immer zu Hause, ein dreifacher Punktgewinn. Vor den heimischen Fans gaben die Miesbacher in dieser Saison bislang noch keinen Zähler ab und das soll auch heute Abend so bleiben. Schließlich will man die Festung Miesbach möglichst bis zum Saisonende halten und die Siegesserie stetig weiter ausbauen.