Dominanz zahlt sich aus: TEV gewinnt in Kempten

Die Kadertiefe und -breite zählen zu den Stärken des TEV Miesbach in der Bayernliga. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach dominiert beim ESC Kempten, tut sich aber lange schwer. Am Ende zahlt sich die Dominanz aus.

Miesbach – Nichts für schwache Nerven war das Bayernliga-Duell zwischen dem ESC Kempten und dem TEV Miesbach. Die Miesbacher hatten das Spiel über 60 Minuten im Griff, drückten die Hausherren weitgehend in deren Verteidigungszone, machten sich aber durch eigene Fehler das Leben schwer. So drehte Kempten eine 2:1-Führung der Miesbacher zwischenzeitlich in ein 2:3. Im Schlussabschnitt zahlte sich dann die Dominanz der Kreisstädter aber aus. Durch einen Doppelschlag holten sich die Rot-Weißen die Führung zurück, legten nach und ließen nichts mehr anbrennen. So stand am Ende ein hochverdienter 6:4-Sieg für den TEV, der durchaus hätte höher ausfallen können.

Wie erwartet spielten die Miesbacher mit vier Sturmreihen und übernahmen nach wenigen Minuten die Regie über das Spiel. Bis auf den gesperrten Sebastian Deml konnte Coach Michael Baindl im Allgäu personell aus dem Vollen schöpfen. Im Tor stand erneut Timon Ewert. Die Miesbacher nutzten auch gleich ihr erstes Überzahlspiel. Andreas Nowak zog von der blauen Linie ab und da Kemptens Keeper Danny Schubert die Sicht verdeckt war, schlug die Scheibe zur Führung ein. Der TEV rannte weiter an, spielte dominant und erarbeitete sich Chancen. Doch Schubert im Kemptener Gehäuse hatte einen Sahne-Tag erwischt und brachte die Angreifer der Kreisstädter der Verzweiflung nahe. Als Bobby Slavicek und Michael Grabmaier auf der Strafbank saßen, glich Lars Grötzinger in doppelter Überzahl mit einem unhaltbaren Schuss aus. Wenig später war es Slavicek, der den Gästen eine 2:1-Pausenführung bescherte.

Im Schlussdrittel platzt der Knoten

Das zweite Drittel spielte sich erneut weitgehend vor dem Kasten der Hausherren ab, der TEV drückte auf die Vorentscheidung, doch Schubert war nicht zu überwinden. Auf der anderen Seite rettete Ewert bei schnellen Kontern der Kemptener ebenfalls mehrmals mit starken Paraden. Als wieder zwei Miesbacher auf der Strafbank saßen, diesmal Felix Feuerreiter und Slavicek, war Ewert mehrmals auf dem Posten. Bei Grötzingers Schuss zum 2:2 war aber nichts zu halten. Der Schock für den TEV folgte drei Sekunden vor der Pause, als man die Scheibe hinter dem eigenen Tor verlor und die Hausherren erstmals in der Partie mit 3:2 in Führung gingen.

Im Schlussabschnitt platzte aber in Sachen Torabschluss der Knoten beim TEV. Ales Furch fälschte einen Flachschuss von Nowak zum 3:3 unter die Latte ab. Das 4:3 von Slavicek, der nach starkem Pass von Feuerreiter ein Solo erfolgreich abschloss, ließ keine 60 Sekunden auf sich warten. In Überzahl traf Feuerreiter zum 5:3. Doch Kempten kam noch einmal auf 4:5 heran. Mit einem Empty Net Goal von Nick Endress zum 6:4-Endstand machten die Miesbacher den Sack zu und nahmen drei hochverdiente Punkte mit ins Oberland.

„Wir haben das Spiel über 60 Minuten komplett dominiert, vor allem bei Fünf-gegen-Fünf. Wir sind super ins Spiel gekommen, führen verdient 2:1 und dann treffen wir im zweiten Drittel das Tor nicht. In den letzten Minuten des zweiten Drittels kriegen wir zwei Tore, die einfach nicht sein müssen. Mir war trotzdem klar, dass wir das Spiel gewinnen, weil wir einfach viel besser waren und viel mehr Herz gezeigt haben als der Gegner. Es war eine brutale Teamleistung und der Sieg war absolut verdient. So kann es weitergehen“, resümierte Baindl nach dem vierten Saisonsieg. ts

ESC Kempten – TEV Miesbach 4:6 (1:2/2:0/1:4)



TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Bacher, Mühlpointner, Kögl, Kirsch, Mechel, Bergmann, Nowak - Meineke, Feuerreiter, Pölt, März, Heiß, Grabmaier, Furch, Slavicek, Endress, Rizzo, Thyroff, Hüsken.

Torfolge: 0:1 (7.) Nowak (Furch, Rizzo) 5-4 PP, 1:1 (19.) Grötzinger (Martynek, Rau) 5-3 PP, 1:2 (20.) Slavicek (Endress, Bergmann), 2:2 (40.) Grötzinger (Rau) 5-3 PP, 2:3 (40.) Voit (Kröber) 4-5 SH, 3:3 (45.) Furch (Nowak, Kirsch), 3:4 (46.) Slavicek (Feuerreiter, Endress), 3:5 (48.) Feuerreiter (Endress, Bergmann) 5-4 PP, 4:5 (49.) Grötzinger (Przybyla, Oppenberger), 4:6 (60.) Endress (Bacher, Slavicek) ENG.

Strafen: ESC 14 - TEV 14.

Zuschauer: 410