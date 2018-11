Doppeltes Derby-Wochenende für TEV

Zwei Auswärtsspiele

von Thomas Spiesl schließen

Derby-Wochenende für den TEV Miesbach: Am Freitag geht es zum EHC Klostersee, am Sonntag zum ESC Geretsried.

Miesbach – An das erste Derby gegen den EHC Klostersee erinnern sich die Spieler des TEV Miesbach nicht gerne. Sie verschliefen beim Saison- Auftakt das erste Drittel und lagen nach 20 Minuten mit 0:3 zurück. Es folgte eine Aufholjagd, die nicht belohnt wurde. Der EHC gewann mit 4:3. Am Freitag steht die Revanche an, und die Vorzeichen haben sich geändert.

Während die Klosterseer als starker Aufsteiger und Kandidat für die Top Acht gehandelt wurden, kamen sie nicht recht in Schwung und liegen in der Tabelle hinter den Miesbachern, die sich nach einer kurzen Schwächephase offenbar gefangen haben. Am vergangenen Wochenende fuhr der TEV gegen Passau und Schweinfurt sechs Punkte ein und kassierte nur ein Gegentor. Daran will Trainer Simon Steiner am Freitag anknüpfen. Der Druck lastet jedenfalls auf den Gastgebern. Wollen sie noch den Einzug in die Zwischenrunde schaffen, können sie sich nicht mehr viele Ausrutscher erlauben. Im Klassement liegt Klostersee drei Zähler hinter den Miesbachern, die momentan Achter sind und damit den letzten Platz in der Zwischenrunde ergattern würden.

Mit der Leistung der Mannschaft im Training war Coach Steiner diese Woche zufrieden. Allerdings muss er nach wie vor einige Ausfälle verkraften. Sebastian Deml, Nico Fissekis (beide Knie), Thomas Amann und Stefan Mechel (beide Schulter) fallen am Wochenende aus. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach den sechs Punkten wieder richtig gut“, berichtet Steiner. Entsprechend optimistisch reisen die Miesbacher zum ersten Derby des Wochenendes. Am Sonntag ist der TEV beim ESC Geretsried zu Gast.

„Mit Klostersee haben wir nach den zwei Niederlagen in der Vorbereitung und dem ersten Punktspiel noch eine Rechnung offen“, sagt Steiner. Unterschätzen dürfe man die Hausherren allerdings nicht, meint der Südtiroler. Der EHC hat mit Spielern wie dem Deutsch-Kanadier Bob Wren, dem Schweden Andreas Persson oder den erfahrenen Cracks Nicolai und Philipp Quinlan sowie Raphael Käfer einen stark besetzten Kader. Für die Miesbacher wird es wieder darum gehen, in der Defensive möglichst sicher zu stehen und vorne die Chancen zu nutzen. Am Sonntag in Schweinfurt klappte dies bereits bestens. „Wir müssen mit einer disziplinierten Mannschaftsleistung punkten. Dies muss auch möglich sein, obwohl wir zwei Mal auswärts spielen“, stellt Steiner klar.

Im Tor wird an diesem Wochenende wohl erneut Timon Ewert stehen. Der 28-Jährige musste in den vergangenen beiden Partien nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen und war einer der Garanten für die Sechs- Punkte-Ausbeute.