Drei Eigengewächse bleiben beim TEV Miesbach

Teilen

Ein wichtiger Treffer: Mit dem 2:1 stellte Benedikt Pölt (2.v.r.) die Weichen für den TEV Miesbach auf Sieg gegen Peißenberg. Sein Tor feierte er unter anderem mit Florian Feuerreiter (r.). © Roland Halmel

Der Kader des TEV Miesbach nimmt weiter Formen an. Mit Alexander Kirsch, Maxi Meineke und Benedikt Pölt bleiben drei Eigengewächse den Kreisstädtern treu.

Miesbach – Der Kader des TEV Miesbach für die Bayernliga-Saison 2022/23 wächst weiter an. Gleich drei Vertragsverlängerungen gaben die Kreisstädter kürzlich bekannt. So werden Maxi Meineke, Alexander Kirsch und Benedikt Pölt weiterhin für die Rot-Weißen aufs Eis gehen. Alle drei Spieler haben den vereinseigenen Nachwuchs durchlaufen und spielen seitdem für den TEV.

Alexander Kirsch © THOMAS PLETTENBERG

Pölt machte in der vergangenen Saison einen großen Schritt und wurde sogar zum Rookie of the year, dem besten Nachwuchsspieler des Vereins, gewählt. Für den 22-jährigen Stürmer war es die erste volle Saison in der ersten Mannschaft. In 34 Spielen gelangen ihm fünf Treffer und acht Assists. Kirsch spielt bereits seit 2020 fest für die Herren des TEV. Bislang stand er 49-mal für die Miesbacher auf dem Eis, erzielte einen Treffer und legte sechs weitere Tore vor.

Benedikt Pölt © THOMAS PLETTENBERG

Da ist der 23-jährige Maxi Meineke fast schon ein alter Hase. Auf den Stürmer wartet bereits die sechste Spielzeit bei den Kreisstädtern. Er debütierte 2017/18 in der Oberliga für den TEV und kommt bereits 128 Einsätze. Dank seinem Kampfgeist und seiner immensen Laufbereitschaft ist er, wie auch Pölt und Kirsch, ein wichtiger Bestandteil des Teams. Bislang gelangen ihm neun Treffer und zehn Vorlagen für den TEV. Der gelernte Stürmer Meineke kann zudem flexibel als Verteidiger eingesetzt werden.

Maxi Meineke © THOMAS PLETTENBERG

„Meineke, Kirsch und Pölt sind drei junge Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs stammen und sich im letzten Jahr weiterentwickelt haben. Diese Spieler werden die Zukunft des TEV sein. Sie bringen gutes Tempo und hundertprozentigen Einsatz mit“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl zu den drei Vertragsverlängerungen. ts