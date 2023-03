Drei-Tore-Führung aus der Hand gegeben: TEV Miesbach verliert erstes Finalspiel

Hart umkämpft war das erste Finalspiel zwischen dem TEV Miesbach (in Weiß-Rot) und dem EHC Königsbrunn. © Thomas Spiesl

Der TEV Miesbach ist mit einer knappen 4:5-Niederlage nach Verlängerung in das Bayernliga-Finale gegen den EHC Königsbrunn gestartet. Zuvor war das Team 3:0 in Front.

Miesbach – Der TEV Miesbach ist mit einer knappen 4:5-Niederlage nach Verlängerung in das Bayernliga-Finale gegen den EHC Königsbrunn gestartet. Wie schon in den ersten beiden Serien gegen Amberg und Erding verloren die Miesbacher damit das erste von bis zu fünf Duellen und sind nun unter Zugzwang. Doch unter Druck präsentierte sich der TEV zuletzt am stärksten.

In Königsbrunn wähnten sich die Miesbacher nach dem ersten Drittel in Anbetracht eine klaren 3:0-Führung bereits auf der Siegerstraße. Dann aber spielten die Hausherren ihre individuelle Klasse aus und egalisierten noch im zweiten Abschnitt. Nach der zwischenzeitlichen Führung der Hausherren schoss Thomas März die Miesbacher in die Verlängerung, wo sich Königsbrunn nach drei Minuten durch einen Powerplay-Treffer den Sieg in Spiel eins sicherte.

„Wir haben gut begonnen, Königsbrunn mit unserem Tempo überrascht und die Tore gemacht“, resümiert TEV-Coach Michael Baindl. „Dann ist im zweiten Drittel das Gleiche passiert, wie in Erding bei Spiel fünf. Wir sind etwas zusammengebrochen und die gute Stimmung war weg.“ Daraus müsse das Team nun lernen, so Baindl. Am Ende hätten die Special Teams das Spiel gewonnen und da sei Königsbrunn mit den beiden Überzahl-Toren besser gewesen. „Daran werden wir aber arbeiten“, versichert Baindl.

Die knapp 200 Miesbacher Fans, die unter anderem mit zwei Bussen angereist waren, erlebten nach ihrer Ankunft erst einmal eine böse Überraschung, denn das Königsbrunner Stadion war 30 Minuten vor Anpfiff bereits überfüllt. So mussten sich die Miesbacher in mehrere Gruppen aufteilen, hatten das Stadion stimmungstechnisch aber dennoch von Beginn an in der Hand.

Verzichten mussten die Gäste kurzfristig auf den verhinderten Niki Meier, zwischen den Pfosten stand dieses Mal wieder Janik Engler. Der TEV erwischte den besseren Start, Patrick Asselin kam in der neutralen Zone an die Scheibe, umspielte drei Königsbrunner wie Slalomstangen und schob nach gut zwei Minuten zum 0:1 ein. Chancen gab es fortan auf beiden Seiten, für den TEV scheiterten Nick Endress, Asselin und Felix Feuerreiter in guter Position. Durch einen Doppelschlag binnen zehn Sekunden zog der TEV vor der Pause auf 0:3 davon. Feuerreiter traf von der blauen Linie zum 0:2, vom Bully weg erkämpfte sich der TEV den Puck, Feuerreiter legte zurück auf Bobby Slavicek und der traf bei angezeigter Strafe gegen die Heimischen zum 0:3-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel waren dann auch die Hausherren in der Finalserie angekommen und zeigten ihre spielerische Qualität. Vor allem die Top-Reihe des EHC mit Max Lukes, Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer stellte die Miesbacher immer wieder vor Probleme. Engler stand im zweiten Abschnitt unter Dauerbeschuss, war aber bei den drei Gegentreffern machtlos. Nach der zweiten Pause ging der TEV beim Stand von 3:3 in Überzahl in die letzten 20 Minuten, konnte aber kaum Gefahr ausstrahlen. Gerade als die Hausherren wieder komplett waren, gingen sie durch einen platzierten Schuss ins lange Kreuzeck mit 4:3 in Front und das Spiel schien zu kippen. Doch Thomas März egalisierte mit einer Einzelaktion Mitte des letzten Abschnitts zum 4:4.

Im weiteren Verlauf bekamen die Zuschauer ein Duell mit offenem Visier zu sehen, das letztlich erst in der Verlängerung entschieden wurde. In Überzahl zog Lukes von der Blauen Linie ab und der Puck schlug zum 5:4-Endstand hinter Engler ein. Den Unterschied machten letztlich die Special Teams. Während der TEV fünf Powerplays erfolglos verstreichen ließ, nutzten die Pinguine zwei von vier Möglichkeiten und siegten somit am Ende glücklich, aber nicht unverdient.

Doch die Drucksituation sind die Miesbacher bereits aus den ersten beiden Spielen gewohnt und haben bereits am Dienstag die nächste Möglichkeit, in Königsbrunn den so wichtigen Auswärtssieg zu landen.

ts

EHC Königsbrunn – TEV Miesbach 5:4 n.V. (0:3/3:0/1:0)

TEV: Engler (Ewert) - Mechel, Bacher, Nowak, Kirsch, Meineke, Mühlpointner, Kögl - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Tore: 0:1 (3.) Asselin (März, Meineke), 0:2 (20.) Feuerreiter (Slavicek, Pölt), 0:3 (20.) Slavicek (Feuerreiter, Asselin), 1:3 (27.) Bullnheimer (Veisert, Lukes), 2:3 (29.) Lukes (Bullnheimer, Sternheimer), 3:3 (36.) Veisert (Shakhvorostov, Lukes) 5-4 PP, 4:3 (42.) Prokopovics (Shakhvorostov, Rudolph), 4:4 (49.) März (Slavicek, Bacher), 5:4 (63.) Lukes (Sternheimer, Bullnheimer).

Strafen: EHC 10 - TEV 8.

Zuschauer: 1200.