Drittes 6:3 in Folge: TEV Miesbach gewinnt gegen TSV Peißenberg

Die Vorentscheidung: Kurz vor Ende des Mittelabschnitts trifft Stefano Rizzo zum 4:3. Mit dem Fanbus nach Ulm © Christian Scholle

Der TEV Miesbach baut die Tabellenführung in der Eishockey-Bayernliga durch den dritten 6:3-Sieg in Folge aus.

Miesbach – Gut 600 Zuschauer, ordentlich Stimmung im Stadion und ein absolut sehenswertes Bayernliga-Spiel: Das letzte Heimspiel des TEV Miesbach in diesem Jahr gehörte zu den besten. Beim Derby gegen den TSV Peißenberg waren etwa 100 Gästefans mitgereist, die genauso Stimmung machten, wie die TEV-Anhänger. Die Spieler auf dem Eis ließen sich nicht lange bitten und sorgten für den sportlichen Teil des Spektakels. Bis ins letzte Drittel war es spannend, die endgültige Entscheidung beim 6:3-Heimsieg fiel erst eineinhalb Minuten vor Schluss per Empty Net Goal. Auch die Schiedsrichter leisteten ihren Beitrag und ließen das Spiel auf beiden Seiten einfach laufen.

Neben Bobby Slavicek, Sebastian Deml und Florian Heiß fehlte der erneut kranke Abwehr-Recke Matthias Bergmann. So mussten die gelernten Stürmer Maximilian Meineke und Alexander Thyroff in der TEV-Defensive aushelfen. Auf der anderen Seite fehlte der ehemalige Miesbacher Publikumsliebling Nico Fissekis wegen einer Schulterverletzung.

Beide Seiten gingen schwungvoll ins Spiel, die Torhüter standen von Anfang an im Mittelpunkt. Der TEV hatte mehr Spielanteile und die besseren Möglichkeiten, aber auch Peißenberg tauchte immer wieder gefährlich vor Anian Geratsdorfer auf. Nach zehn Minuten scheiterte Stefano Rizzo mit einem Solo, im Gegenzug war Dejan Vogl per Abstauber zum 1:0 erfolgreich. Die Antwort des TEV ließ aber nicht lange auf sich warten. Patrick Asselin und Nick Endress spielten eine Zwei-auf-eins-Situation stark aus und Endress glich aus zum 1:1. Mit dem Remis ging es in die erste Pause.

Torreiches zweites Drittel

Im zweiten Durchgang ging es Schlag auf Schlag weiter. Thomas März überraschte Peißenbergs starken Goalie Korbinian Sertl direkt vom Bully weg mit einem Bauerntrick zum 2:1. Der Ausgleich für die Gäste fiel denkbar unglücklich, als ein Miesbacher die Scheibe ins eigene Tor abfälschte. In Unterzahl hatte Ales Furch bei einem Break das 3:2 auf dem Schläger. Das fiel aber erst eine Aktion später, als ein Abpraller auf dem Schläger von Endress landete, dieser die komplette Peißenberger Defensive vernaschte und die Miesbacher erneut in Front schoss. Beim Ausgleich zum 3:3 sah die Defensive der Hausherren nicht wirklich gut aus. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe in dem beide mit offenem Visier zu Werke gingen. Stefano Rizzo war es schließlich, der dem TEV eine Pausenführung bescherte.

Im Schlussdrittel hatten die Miners bei einem Penalty die Chance zum Ausgleich, doch Geratsdorfer blieb Sieger, sodass Furch mit einem starken Schuss aus der Drehung zum 5:3 die Vorentscheidung besorgen konnte. Die Gäste drängten auf den Anschluss, doch der TEV spielte die Zeit gut herunter und verteidigte den Vorsprung bis Felix Feuerreiter kurz vor Schluss zum 6:3-Endstand ins leere Tor traf.

TEV baut Tabellenführung aus

Durch den dritten 6:3-Erfolg in Folge bauten die Miesbacher ihre Tabellenführung auf acht Punkte aus. „Spitzenreiter, Spitzenreiter hey, hey“, feierten die Fans nach dem Spiel gemeinsam mit der Mannschaft. Die Vorrundenmeisterschaft wird dem TEV bei noch fünf ausstehenden Partien also kaum noch zu nehmen sein.

„Wir waren über 60 Minuten die bessere Mannschaft, haben aber einige Fehler gemacht, die zum Gegentor geführt haben. Wir sind nach dem Ausgleich immer wieder zurückgekommen“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl. „Die Stimmung und das Spiel waren absolut Playoff-reif. Ich kann nur meine jungen Verteidiger Maxi Meineke und Alexander Thyroff loben, die das hervorragend gemacht haben. Ich bin absolut zufrieden, weil Peißenberg für mich eine Top-Drei-Mannschaft ist.“

Mit dem Fanbus nach Ulm

Das letzte Spiel des Jahres 2022 steigt für den TEV Miesbach am Freitag um 20 Uhr in Ulm. Begleitet wird die Miesbacher Mannschaft von einem Fanbus, der mit 60 Anhängern restlos ausgebucht ist. Personell ändert sich im Vergleich zum Heimspiel nichts. Die Weiß-Roten wollen in Ulm ihren Lauf von sechs Siegen in Folge ausbauen und den Schwung mit einem Auswärtssieg ins neue Jahr mitnehmen.

„Wir freuen uns auf das Spiel. Man merkt, dass sich in der Fanbase momentan viel tut und freuen uns riesig, dass 60 Fans mit dabei sind. Das tut der Mannschaft gut, sie merkt das auf dem Eis. Wir wollen drei Punkte holen. Was gibt es Schöneres, als jeden zweiten Tag zu spielen? Dann müssen die Jungs nicht so viel trainieren“, sagt Baindl vor dem vierten Spiel binnen acht Tagen. ts

TEV Miesbach – TSV Peißenberg 6:3 (1:1/3:2/2:0)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Thyroff, Mechel, Meineke, Nowak, Mühlpointner, Kögl, Kirsch - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Furch, Hüsken, Pölt.

Torfolge: 0:1 (11.) Vogl (B. Mecrones, D. Mecrones), 1:1 (13.) Endress (Asselin, Rizzo), 2:1 (29.) März (Pölt), 2:2 (32.) Degenstein (Krabbat, Andrä), 3:2 (34.) Endress (Asselin, Feuerreiter) 4-4, 3:3 (37.) Andrä (Ondörtoglu, Sertl), 4:3 (39.) Rizzo (Asselin, Endress), 5:3 (44.) Furch (Grabmaier, Kirsch), 6:3 (59.) Feuerreiter (Furch, Asselin) ENG.

Strafen: TEV 4 - TSV 6.

Zuschauer: 568.