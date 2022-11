Duell beim ewigen Rivalen: TEV Miesbach beim TSV Erding zu Gast

Auf die Top-Reihe um (v.l.) Nick Endress, Matthias Bergmann und Felix Feuerreiter wird es nach dem Ausfall von Publikumsliebling und Top-Scorer Bobby Slavicek noch mehr ankommen. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach ist beim TSV Erding zu Gast und will die schwerwiegenden Ausfälle als Team kompensieren.

Miesbach – Seit vielen Jahren stehen sich der TEV Miesbach und der TSV Erding in der Bayernliga gegenüber. Dieses ewige Duell hat zudem auch eine Vergangenheit in den höheren Ligen wie beispielsweise der Oberliga. Am Sonntag ist es wieder so weit: Um 18 Uhr sind die TEV-Cracks bei den Gladiators zu Gast.

„Erding hat eigentlich einen qualitativ guten Kader. Zuletzt hatten sie aber beim zweiten Spiel am Wochenende konditionelle Probleme, das könnte uns entgegenkommen“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl.

In der Tat ist man im Erdinger Lager mit dem bisherigen Abschneiden des Teams alles andere als zufrieden. Mit elf Punkten aus zehn Spielen stehen die Gladiators auf einem enttäuschenden zwölften Rang und müssten nach aktuellem Stand in die Abstiegsrunde zur Landesliga. Dies entspricht nicht den Ansprüchen des TSV, noch ist das Kind aber bei fünf Punkten Rückstand auf Rang acht noch nicht in den Brunnen gefallen.

Mitte Oktober wechselte bei den Gladiators der Trainer. Andy Becher bat aus beruflichen und gesundheitlichen Gründe um Entbindung von seinen Aufgaben. Für ihn übernahm das Duo Felix Schütz und Ales Jirik. Ex-Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillen-Gewinner Schütz hatte seine Karriere 2021 beendet und war erst kürzlich in seine Heimat zurückgekehrt. Jirik stand selbst lange Jahre für die Gladiators auf dem Eis und kennt die Mannschaft aus dem Effeff.

TEV will druckvoll spielen

„In Erding zu spielen ist immer schwierig. Sie haben viele junge Spieler, die bis zur letzten Sekunde rennen und die Zuschauer spielen auch eine Rolle. Wir wollen dennoch gewinnen, um mit gutem Gefühl und guter Stimmung in die beiden nächsten Wochen zu gehen“, sagt Baindl. Wenig überraschend führen erfahrene deutsche Spieler wie Sebastian Busch und Mark Waldhausen die teaminterne Scorer-Wertung gemeinsam mit Philipp Michl und Ryan Murphy an.

Allerdings reist der TEV dezimiert an. Wie berichtet, müssen die Miesbacher längere Zeit auf Bobby Slavicek und Sebastian Deml verzichten. Zudem waren nach dem vergangenen Wochenende einige Spieler angeschlagen. „Wir wollen auch in Erding gewinnen, dann haben wir mehr Zeit, um die Wunden zu lecken“, ergänzt der TEV-Coach. Trotz der Ausfälle wollen die Miesbacher wieder ihr druckvolles Spiel aufziehen und dem Gegner somit die Kräfte rauben. „Wir haben bisher sehr viele enge Spiele gezogen. Die Moral und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sind heuer überragend“, lobt Baindl.

So wollen die Miesbacher auch in Erding die Ausfälle durch ein starkes Kollektiv wettmachen und ihre Tabellenführung verteidigen.