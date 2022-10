Duell mit dem ehemaligen Coach: Baindl trifft auf Steer

Einen genauen Plan hat sich TEV-Trainer Michael Baindl für das Duell mit seinem ehemaligen Coach zurechtgelegt, wenn die Miesbacher Dorfen empfangen. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach empfängt den ESC Dorfen. Für TEV-Trainer Michael Baindl ist es ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Coach.

Miesbach – Für Michael Baindl, den Trainer des TEV Miesbach, ist das Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen den ESC Dorfen ein besonderes Spiel. Er trifft mit den Kreisstädtern auf Franz Steer und sein Team. Baindl spielte selbst bei den Starbulls Rosenheim unter Coach Steer und will nun gegen seinen alten Trainer die drei Punkte einfahren. „Unser Ziel ist es, heuer daheim kein Spiel zu verlieren, und bisher hat das auch funktioniert“, sagt Baindl.

Die Miesbacher sind ordentlich in die neue Bayernligasaison gestartet. Auch wenn die Ergebnisse meist knapp waren, sind sie mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien zufrieden. Nun wollen die Rot-Weißen gegen Dorfen nachlegen und sich in der Spitzengruppe der Bayernliga festsetzen.

Personell sieht es bei den Miesbachern gut aus, vorausgesetzt beim Freitagsspiel in Kempten, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, gab es keine neuen Verletzungen oder Sperren. Dann können die Hausherren gegen Dorfen bis auf Sebastian Deml, der nach seiner Sperre kommendes Wochenende endlich wieder eingreifen kann, aus dem Vollen schöpfen. Der TEV wird also mit vier Sturmreihen antreten und so sein für den Gegner sehr kräftezehrendes Spiel aufziehen. „Wir wollen mit vier Reihen drüberfahren, Tempo machen und Dorfen unter Druck setzen“, erklärt Baindl. So dürften bei den Eispiraten spätestens gegen Ende des zweiten Drittels die Kräfte schwinden.

Mit fünf Punkten liegen die Gäste aktuell im Mittelfeld des Klassements. Das Saisonziel der Eispiraten ist es, um die Aufstiegsrunde mitzuspielen. Die Dorfener werden wieder mit einem Team anreisen, das aus jungen Nachwuchsspielern und erfahrenen Recken zusammengemischt ist. Auf den Ausländerpositionen spielen beim ESC heuer mit Urban Sodja und Gasper Susanj zwei Slowenen, die ihre Klasse bereits gezeigt haben.

TEV geht als Favorit in die Partie

Als klarer Favorit geht aber einmal mehr der TEV in die Partie. „Ich kenne Franz Steer und habe selbst unter ihm gespielt. Dorfen wird wahrscheinlich tief stehen. Deshalb müssen wir mit Tempo ins Drittel kommen und gutes Forechecking spielen“, fordert Baindl.

Beim letzten Heimspiel gegen Waldkraiburg ließen die Miesbacher nach der 5:1-Führung die Zügel etwas schleifen, sodass es fast noch einmal spannend wurde. Dieses Mal fordert der Coach eine konstante Vorstellung über 60 Minuten, um die heimischen Fans zu überzeugen und im „Mia helfn zam“-Stadion die weiße Weste zu wahren. „Wir haben gegen Waldkraiburg zwei Drittel lang hervorragend gespielt. Dann haben wir einige Strafen kassiert und nicht mehr in den Rhythmus gefunden. Wir müssen lernen, bei einer Führung defensiv gut zu stehen. Wenn wir vorne sind, müssen wir nicht unbedingt weitere Tore schießen. Wir dürfen nicht zu gierig sein, sondern müssen geduldig und schlau spielen“, erklärt der TEV-Coach.

Wenn dann, wie in den ersten beiden Dritteln des zurückliegenden Heimspiels, die Chancen genutzt werden, dürfte dem nächsten Dreier gegen den einstigen Coach und seine Mannschaft eigentlich nichts im Wege stehen. ts