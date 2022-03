Duell mit dem Halbfinalgegner? TEV Miesbach empfängt Kempten

Im heimischen Eisstadion gewann der TEV Miesbach in der Vorrunde gegen Kempten mit 7:2, das Hinspiel in der Aufstiegsrunde mit mit 3:6 verloren. Christoph Fischhaber und Co. hoffen auf den Heimeffekt. © Christian Scholle

Im letzten Spiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde empfängt der TEV Miesbach den ESC Kempten. Womöglich treffen beide Teams im Playoff-Halbfinale aufeinander.

Miesbach – Kempten oder Amberg, das ist für den TEV Miesbach die entscheidende Frage des letzten Wochenendes in der Bayernliga-Aufstiegsrunde. Dass die Kreisstädter die Zwischenrunde auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen werden, steht nach der Heimniederlage gegen den EHC Klostersee bereits fest. Nun muss noch geklärt werden, wer ab kommendem Freitag der Gegner im Playoff-Halbfinale sein wird.

Die Miesbacher haben dies möglicherweise sogar selbst in der Hand. Gewinnt Amberg seine beiden Heimspiel gegen Buchloe und Schongau, und der TEV setzt sich gegen Kempten durch, heißt der Gegner Amberg, ansonsten kommt es nur fünf Tage nach dem letzten Match der Aufstiegsrunde zu einem Wiedersehen mit Kempten.

Erst einmal gilt es, das letzte Spiel der Zwischenrunde verletzungsfrei zu überstehen. Nicht mit dabei sein werden aus Miesbacher Sicht am Sonntag um 18 Uhr Stephan Stiebinger (privat), Dusan Frosch (Rücken) und Timon Ewert (Hand). Ob Sebastian Deml, der vergangene Woche einen Schuss abbekommen hatte, zur Verfügung steht, entscheidet sich erst kurzfristig.

Baindl fordert Sieg

Für den TEV geht es am Sonntag weniger darum, sich den Halbfinalgegner auszusuchen, sondern vielmehr in Form für die entscheidende Saisonphase zu kommen. „In den Playoffs ist beim Modus Best-of-Three das erste Spiel so wichtig wie noch nie. Bei einer Niederlage stehst du auswärts gleich mit dem Rücken zur Wand. Deshalb werden wir alles geben, um am Wochenende sechs Punkte zu holen, ein gutes Gefühl in die nächste Woche mitzunehmen und dann in den Playoffs richtig durchzustarten“, erklärt Trainer Michael Baindl.

Mit den Allgäuern haben die Miesbacher ohnehin noch eine Rechnung offen, denn in Kempten kassierten sie mit 3:6 die erste Niederlage der Aufstiegsrunde. Am Einsatz soll es also nicht mangeln, die Miesbacher wollen ein Zeichen setzen, egal ob der Gegner dann Kempten oder Amberg heißen wird. „Wir konnten uns im Training noch nicht auf den Playoff-Gegner einstellen, solange noch unklar ist, auf wen wir treffen. Die beiden Teams sind aber sehr heimstark“, sagt Baindl.

Entsprechend wollen die Hausherren am Sonntag allein aufgrund der gebotenen sportlichen Fairness alles versuchen, um sich und die heimischen Fans mit einem Dreier auf das erste Halbfinal-Match einstimmen. Sicher ist eines: Spiel eins der Serie findet am kommenden Freitag um 20 Uhr im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion statt. ts