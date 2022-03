Ein Fingerzeig fürs Halbfinale: TEV Miesbach schlägt den ESC Kempten mit 4:1

Defensiv an Stabilität zugelegt: Der TEV Miesbach zeigte in der Verteidigung – zu sehen in dieser Szene ist Nikolaus Meier (l.) – eine konzentrierte Leistung und zog Lehren aus dem Spiel gegen Waldkraiburg. © Roland Halmel

Der TEV Miesbach hat sein letztes Heimspiel in der Aufstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga gegen den ESC Kempten mit 4:1 gewonnen und die Runde auf einem starken zweiten Tabellenplatz abgeschlossen. Im Playoff-Halbfinale, das am Freitag mit einem Heimspiel im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion beginnt, kommt es zu einem Wiedersehen mit den Allgäuern.

Miesbach – Da Amberg zeitgleich sein Heimspiel gegen Schongau verlor, bleiben die Kemptener in der Abschlusstabelle Dritter und bekommen es in der Best-of-three-Serie wieder mit den Kreisstädtern zu tun.

Beim abschließenden Aufstiegsrunden-Duell mussten beide Seiten noch auf einige Spieler verzichten. Beim TEV fehlten Dusan Frosch, Stephan Stiebinger, Christoph Fischhaber, Sebastian Deml und Timon Ewert. Dennoch gingen die Hausherren mit vier Sturmreihen und drei Verteidigerpaaren in die Partie. Im Gegensatz zum durchwachsenen Heimspiel am Freitag gegen Waldkraiburg, das der TEV mit 7:4 gewonnen hatte, präsentierten sich die Rot-Weißen gegen Kempten defensiv wesentlich disziplinierter und ließen kaum Chancen der Gäste zu.

Die Miesbacher machten das Spiel und gingen nach einer Viertelstunde durch einen Treffer von Patrick Asselin mit 1:0 in Führung, der nach einem Abpraller abstaubte. Kempten hatte wenige Chancen, prüfte aber einige Male Keeper Anian Geratsdorfer bei Kontern. Im zweiten Durchgang hatten die Miesbacher die Begegnung weiterhin im Griff, versäumten es aber trotz bester Möglichkeiten, einen zweiten Treffer nachzulegen. So dauerte es bis zur 36. Spielminute, ehe Stefano Rizzo nach perfekter Vorarbeit von Asselin zum 2:0 einschoss.

Die zweite Sturmreihe mit Asselin, Rizzo und Alexander Thyroff war die mit Abstand auffälligste beim TEV. Die letzten Minuten des zweiten Durchgangs mussten die Miesbacher mit zwei Mann weniger überstehen, doch auch das Unterzahlspiel klappte an diesem Abend gut, sodass es mit dem 2:0 in die zweite Pause ging. Im Schlussabschnitt sorgte Rizzo – erneut auf Zuspiel von Asselin und Thyroff – mit dem 3:0 für die Vorentscheidung.

Kempten kam zwar wenig später noch mal auf 1:3 heran, doch die Defensive der Miesbacher stand gut, sodass Stefan Mechel nach genialem Pass von Bobby Slavicek in Unterzahl den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte.

Insgesamt waren es eine starke Leistung der Kreisstädter und ein verdienter Sieg. Das findet auch TEV-Trainer Michael Baindl: „Es war eine extrem gute Teamleistung. Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Das gibt uns allen ein gutes Gefühl für die Playoffs.“ Kempten wisse jetzt, dass es schwer sei, in Miesbach etwas zu holen. „Vor allem die zweite Reihe hat super harmoniert, und die jungen Spieler haben einen super Job gemacht. Das gibt uns Alternativen für die Playoffs.“ Der Fokus liege nun auf dem nächsten Spiel. Baindl: „Wir werden uns jetzt konzentriert vorbereiten, bis es am Freitag losgeht.“

TEV Miesbach – ESC Kempten 4:1 (1:0/1:0/2:1)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Adelberger) – Bacher, Meier, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak – Heiß, Grabmaier, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Kuhn, Rizzo, Mangold, Thyroff, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Tore: 1:0 (14.) Asselin (Rizzo, Thyroff), 2:0 (35.) Rizzo (Asselin, Thyroff), 3:0 (45.) Rizzo (Asselin, Thyroff), 3:1 (47.) Harrogate (Lepine), 4:1 (57.) Mechel (Slavicek, Fe. Feuerreiter).

Strafen: TEV 11 – ESC 8.

Zuschauer: 221.