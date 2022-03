Ein Heimsieg als Ausrufezeichen: TEV Miesbach will im ersten Halbfinale Kempten unter Druck setzen

Bereit für die heiße Phase der Eishockey-Saison: Christoph Fischhaber (M. neben Bobby Slavicek) kehrt pünktlich zum Playoff-Halbfinale zurück ins Team des TEV Miesbach. © Archiv Thomas Plettenberg

Am heutigen Freitag geht die Bayernliga-Saison für den TEV Miesbach so richtig los. Sowohl die Vorrunde als auch die Aufstiegsrunde schlossen die Spieler aus der Kreisstadt auf einem starken zweiten Platz ab. Dieser hat nun aber keinen Wert mehr, denn es steigt das Halbfinale gegen den ESC Kempten.

Damit beginnt die fünfte Eishockey-Jahreszeit: die Playoffs. Gespielt wird im Modus Best-of-three. Am heutigen Freitag empfangen die Rot-Weißen die Sharks zum ersten Duell im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion. Anpfiff ist wie gewohnt um 20 Uhr.

„Das erste Spiel ist extrem wichtig, um dem Gegner den Druck zu geben, gewinnen zu müssen“, stellt TEV-Coach Michael Baindl fest. „Wir wollen mit einem Heimsieg gleich ein Ausrufezeichen in der Serie setzen.“

Die richtige Route zur Eishalle an der Schlierach zu finden, sollte für den Busfahrer der Allgäuer kein Problem darstellen. Schließlich absolvierten die Sharks dort erst am vergangenen Sonntag das letzte Match der Aufstiegsrunde. Die Miesbacher zeigten sich dabei in guter Frühform und siegten verdient mit 4:1.

Allerdings fehlten dabei auf beiden Seiten noch einige Cracks. Beim TEV dürfen sich die Zuschauer über einige Rückkehrer freuen. So stehen Christoph Fischhaber, Stephan Stiebinger und Sebastian Deml wieder im Aufgebot. Lediglich für Routinier Dusan Frosch ist die Spielzeit wegen Rückenproblemen frühzeitig beendet. Keeper Timon Ewert kehrt wohl am Sonntag zurück in die Mannschaft. Entsprechend steht heute Abend erneut Anian Geratsdorfer zwischen den Pfosten, der ohnehin erneut eine sehr starke Saison spielt.

„Kempten hat zwei richtig spielstarke erste Sturmreihen, und die dritte Reihe ist jung und diszipliniert – die marschieren“, sagt baindl. „Kempten ist für mich ein Top-drei-Team und hat eine gute Tiefe im Kader. Es wird nicht leicht, aber wir wissen was uns erwartet.“

Die Miesbacher erwartet also ein harter Kampf, unabhängig davon, wie der Kader bei den Gästen genau ausschaut. „Wir sind bereit und wollen nicht zu viel auf den Gegner schauen, sondern ihnen unser Spiel aufdrücken“, fordert der TEV-Coach. Auch mit Nickligkeiten von beiden Seiten ist zu rechnen. „Die Playoffs sind die Zeit, um einzustecken und nicht gleich zurückzugeben“, betont Baindl und fordert eine disziplinierte Vorstellung seines Teams.

Eine große Rolle spielt in den Playoffs die Unterstützung der Zuschauer. Dieser Punkt spricht auf jeden Fall für die Miesbacher, die Heimrecht genießen. Nach dem Auftaktmatch am heutigen Freitag reist der TEV am Sonntag nach Kempten. Steht es nach zwei Duellen nach Siegen 1:1, dann wird das entscheidende dritte Spiel am kommenden Dienstag wiederum in Miesbach ausgetragen.

Die Verantwortlichen rechnen mit einer hohen Zuschauerzahl – zugelassen sind gut 1000 Gäste. Die Abendkasse öffnet eineinhalb Stunden vor Spielbeginn, die Stadionwirtschaft bereits um 18 Uhr. Um lange Schlagen zu vermeiden, werden die Fans aber gebeten, sich ihr Ticket bereits vorab über die Webseite der Miesbacher im Ticketshop zu sichern.

„Wir hoffen schon, dass 800 Zuschauer kommen“, sagt Baindl. „In den Playoffs können die Zuschauer den Unterschied machen, und aus Kempten kommen sicher auch viele Fans mit. Wir freuen uns auf eine super Stimmung im Stadion.

Sportlich gibt es zwischen den beiden Teams kaum Geheimnisse. Schließlich stand man sich im bisherigen Saisonverlauf bereits viermal gegenüber. Dabei ging jeweils das Heim-Team als Sieger vom Eis. Aus Miesbacher Sicht bleibt nur zu hoffen, dass dieser Serie auch nach dem Ende des ersten Halbfinal-Duells noch weiterhin Bestand hat.