Ein nicht ganz neuer Neuzugang: Florian Feuerreiter kehrt zurück zum TEV Miesbach

Der Ex-Kapitän ist wieder an Bord: Florian Feuerreiter kehrt nach seiner einjährigen Auszeit zum TEV Miesbach zurück aufs Eis. der Mittelstürmer gilt als einer der besten Unterzahlspieler der Bayernliga. © Thomas Plettenberg Archiv

Kaum ist die Eishockey-Saison für den TEV Miesbach zu Ende, schon beginnen die Planungen für die nächste Bayernliga-Spielzeit, die voraussichtlich Anfang Oktober beginnen wird. Und der erste Neuzugang ist ein alter Bekannter.

Gut eine Woche nach dem letzten Finalspiel präsentieren die Kreisstädter den ersten Neuzugang, der gar nicht so neu ist: Florian Feuerreiter wird in der nächsten Saison wieder für die Miesbacher auflaufen.

Der Ex-Kapitän musste vergangenes Jahr aus beruflichen Gründen seinen Hauptwohnsitz in den Norden Bayerns verlegen und deshalb mit dem Spielbetrieb in Miesbach aussetzen. Er half bei Personalengpässen in der Hauptrunde aber dennoch zweimal aus. Der 30-jährige Mittelstürmer gehört nun wieder fest zum Kader der Kreisstädter. Feuerreiter ist einer der besten Unterzahlspieler der Liga und hat bereits über 300 Spiele für den TEV auf dem Buckel. Dabei erzielte er 26 Treffer und legte 43 weitere Tore vor.

„Ich freue mich, wieder fester Bestandteil der Mannschaft zu sein und bin dankbar, wieder einsteigen zu können“, sagte Feurreiter bei der Vertragsunterzeichnung. „Der eishockeyfreie Winter ist extrem schnell vergangen. Ich habe die meisten Spiele des TEV verfolgt, und es hat mich gefreut, dass in den Playoffs wieder mehr Zuschauer ins Stadion gekommen sind. Ich hoffe, dass das auch im nächsten Winter so bleibt und freue mich schon jetzt auf die neue Saison.“

Die Spieler des TEV befinden sich nach der internen Abschlussfeier am vergangenen Freitag nun in einer kurzen Sommerpause. Im „Mia helfn zam“-Stadion taut gerade das Eis ab, und die letzten Aufräumarbeiten laufen. Dann haben die Spieler einige Wochen Zeit, sich von der anstrengenden letzten Spielzeit zu erholen.

Im Mai beginnt das Sommertraining. Wer das leitet, ist noch offen. Wie berichtet, verlässt Trainer Michael Baindl den TEV nach zwei Jahren. Er schließt sich einem höherklassigen Verein an.