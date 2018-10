Ein Punkt für die Moral: TEV Miesbach trotzt dem Tabellenführer Füssen

Eishockey: Bayernliga

Erst nach der regulären Spielzeit musste sich der TEV Miesbach in der Eishockey-Bayernliga beim EV Füssen geschlagen geben. Und hat damit wieder mal Moral gezeigt.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat wieder mal Moral gezeigt und dem Bayernliga-Spitzenreiter EV Füssen den ersten Punkt der Saison abgetrotzt. Am Ende mussten sich die Kreisstädter im Allgäu mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.

Lange Zeit hatte es aber nicht nach einem Punktgewinn ausgesehen, denn der TEV lag nach dem ersten Drittel 0:3 zurück und kam erst in der letzten Minute durch einen Doppelschlag zum Ausgleich. Im ersten Drittel kassierten die Kreisstädter zu viele Strafzeiten, und Füssen nutzte sein Überzahlspiel clever aus. „Es war das gleiche Spiel wie gegen Klostersee“, ärgerte sich TEV-Trainer Simon Steiner. „Wir haben das erste Drittel total verpennt. Da waren wir mit Kopf und Beinen noch im Bus.“

Doch die Miesbacher gaben sich nicht geschlagen und kamen im zweiten Durchgang zurück. „Im zweiten und dritten Drittel waren wir klar spielbestimmend“, lobt Steiner. Martin Záhora und Nico Fissekis verkürzten auf 2:3, doch Füssen schlug nach dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause noch mal mit dem 2:4 zurück. Im dritten Durchgang versuchte der TEV noch mal alles, ließ seine Großchancen aber alle liegen.

So sah alles nach einem Sieg Füssens aus, als die letzte Spielminute anbrach und die Miesbacher alle Zuschauer straften, die das Bundesleistungszentrum vorzeitig verlassen hatten. 57 Sekunden vor dem Ende stellte Fissekis mit seinem zweiten Treffer auf 3:4, als Keeper Anian Geratsdorfer das Eis zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen hatte. Die Miesbacher setzten weiter alles auf eine Karte, und das sollte belohnt werden: Bohumil Slavicek traf zwölf Sekunden vor dem Ende zum viel umjubelten Ausgleich.

In der Verlängerung kassierten die Gäste allerdings wegen eines Wechselfehlers eine Strafzeit, und Füssen sicherte sich mit dem dritten Überzahltreffer den Zusatzpunkt. Dennoch war es von den Miesbachern nicht nur eine Energieleistung, sondern auch der neuerliche Beweis, dass die Moral bei den Rot-Weißen stimmt. „Nach dem ersten Drittel war es ein gewonnener Punkt, aber es wäre mehr drin gewesen, wenn wir die ersten 20 Minuten nicht so verschlafen hätten“, hadert Steiner. „Keine Ahnung, was da in den Köpfen der Spieler los war. Das hatten wir auch in der Aufstiegssaison schon mal. Das muss sich jetzt schnell ändern.“ Positiv findet Steiner, dass sich das Team nicht aufgegeben habe. „Wir müssen aber aus den Fehlern lernen. Auf Dauer können wir uns von guter Moral nichts kaufen – auch wenn ich den einen Punkt beim Tabellenführer vor dem Spiel unterschrieben hätte.“

EV Füssen – TEV Miesbach 5:4 n.V. (3:0/1:2/0:1/1:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Bacher, Herden, Gottwald, Deml, Lidl, Mechel, Kathan, Stiebinger – Czaika, Meineke, Felix Feuerreiter, Amann, Gaschke, Höck, Schorer, Záhora, Florian Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (1.) Besl (Payeur, Keller), 2:0 (6.) Klein (Wood, Besl) 5-4 PP, 3:0 (14.) Velebny (Vaitl, Wiedemann) 5-4 PP, 3:1 (34.) Fissekis (Stiebinger, Záhora), 3:2 (35.) Záhora (Slavicek, Fe. Feuerreiter), 4:2 (40.) Meier (Klein, Böck), 4:3 (60.) Fissekis (Deml, Slavicek), 4:4 (60.) Slavicek (Kathan, Deml) 5-4 PP, 5:4 (63.) Velebny (Newhook, Wood) 5-4 PP.

Zuschauer: 891.

Strafen: EVF 8 - TEV 14.