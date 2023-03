Eine deutliche Ansage: TEV gleicht Serie mit 5:0 aus

Starkes Spiel der Special Teams: Der TEV (in Rot) präsentierte sich hinten hellwach und nutzte im Angriff seine Überzahlchancen. © Thomas Plettenberg

Nach der Penalty-Niederlage im ersten Viertelfinalduell am Freitag in Amberg stand der TEV Miesbach am Sonntagabend mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg musste her, um die Serie auszugleichen und ein vorzeitiges Saisonende zu verhindern.

Dies gelang den Kreisstädtern eindrucksvoll. Der TEV gewann sein Heimspiel klar mit 5:0. Nun fällt die Entscheidung über den Einzug ins Halbfinale am heutigen Dienstag im dritten Spiel. Ab 20 Uhr stehen sich die beiden Teams in Amberg gegenüber.

Das Momentum dürfte nach dem Shut Out für Timon Ewert und der Chancenlosigkeit der Amberger in Spiel zwei eher beim TEV liegen. „Es war ein sehr diszipliniertes und nahezu fehlerfreies Spiel der gesamten Mannschaft“, lobt Trainer Michael Baindl. „Wir haben zwei, drei unnötige Strafen kassiert, aber ansonsten sah das sehr gut aus.“

Die Playoff-Stimmung war am Sonntagabend rund um das „Mia helfn zam“-Stadion schon eine Stunde vor Spielbeginn spürbar. Etwa 200 Amberger Fans waren vor Ort, und auch die Miesbacher kamen zahlreich. Und der TEV zeigte gleich zu Beginn, dass man heiß war.

Das 1:0 von Bobby Slavicek nach nur zwei Minuten wurde wegen eines verschobenen Tores nicht anerkannt. Es dauerte dann bis zur 14. Minute, ehe die Miesbacher den Abwehrriegel der Gäste zum ersten Mal knackten. Das 1:0 fiel durch einen Schuss von Rekordspieler Sebastian Deml, der an Freund und Feind vorbei ins Netz rutschte.

Das Spiel selbst war vor den gut 800 Zuschauern intensiv und kampfbetont. Die spielerischen Vorteile hatte klar der TEV, der die Partie jederzeit gut im Griff hatte. Die Amberger kamen kaum zu ihren gefürchteten Kontern und bissen sich an der Miesbacher Defensive die Zähne aus. Auch in Unterzahl verteidigte der TEV stark. Zudem zeigten die Schiedsrichter sich im Playoff-Modus, unterbanden klares Foulspiel und ließen das Spiel laufen.

Das 2:0 fiel bei Vier-gegen-vier, als auf Amberger Seite wieder mal Ex-TEV-Crack Benjamin Frank draußen saß, der an diesem Abend scheinbar eine Dauerkarte für die Kühlbox gebucht hatte. Nick Endress bewahrte vor dem Tor die Ruhe, legte ab zu Matthias Bergmann – und der schob zum 2:0 ins leere Tor ein.

Im Schlussdrittel ließ der TEV nichts mehr anbrennen. Schnell sorgte Miesbach für die frühe Vorentscheidung. In doppelter Überzahl spielte Patrick Asselin quer durch die Box und fand in Slavicek den richtigen Abnehmer. Beim Stand von 3:0 war die Partie entschieden – Amberg gab sich geschlagen.

Auf ein Aufbäumen der Gäste warteten die ERSC-Fans vergebens. Doch der TEV hatte noch nicht genug und legte zwei weitere Treffer nach. Ein abgefälschter Schuss von Andreas Nowak landete zum 4:0 im Kasten. Das 5:0 besorgte Felix Feuerreiter nach Traumpass von Endress wiederum in Überzahl. Es war der dritte Powerplay-Treffer für den TEV, der hochverdient gewann.

Der Schlüssel zum Sieg war mit drei Treffern das oft gescholtene Überzahlspiel des TEV. Gelingt es den Miesbachern heute Abend an die Leistung des zweiten Duells anzuknüpfen, so sind sie auch auf fremdem Eis der klare Favorit. „Wir haben in den letzten Wochen im Powerplay viel umgestellt“, berichtet Baindl. „Ich hoffe, dass es jetzt Klick gemacht hat. Defensiv haben wir gut und schlau gespielt und viele Schüsse geblockt. Es war eine hervorragende Leistung des Teams.“

Das entscheidende Duell zwischen dem ERSC Amberg und dem TEV Miesbach wird heute Abend um 20 Uhr in der Oberpfalz angepfiffen. Der Sieger steht im Halbfinale um die Bayrische Meisterschaft, das am Freitag, 10. März beginnt. Da drei der vier Viertelfinale erst heute Abend entschieden werden, ist auch der mögliche Gegner noch offen. Als einziges Team hat sich bislang der TSV Peißenberg für das Semifinale qualifiziert. Gespielt wird in Spiel drei wie zuletzt bei einem Remis über 60 Minuten eine zehnminütige Verlängerung mit Vier-gegen-vier. Fallen keine Treffer, so geht es ins Penaltyschießen. Eine Gruppe TEV-Fans wird ihr Team heute Abend live im Stadion unterstützen, für alle anderen Eishockey-Fans wird die Partie live auf SpradeTV übertragen.

Berufsbedingt fehlt beim TEV erneut Felix Feuerreiter. „Für Amberg ist es jetzt das erste Do-or-die-Spiel, für uns schon das zweite“, sagt Baindl, „und wir waren schon am Sonntag nicht nervös. Beim Entscheidungsspiel ist es egal, wo es stattfindet. An so einem Tag kann alles passieren, aber ich bin optimistisch.“

TEV Miesbach – ERSC Amberg 5:0 (1:0/1:0/3:0)

TEV Miesbach: Ewert (Engler) – Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak, Deml – Mühlpointner, März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Tore: 1:0 (14.) Deml (Hüsken, Grabmaier) 5-4 PP, 2:0 (31.) Bergmann (Endress, Asselin) 4-4, 3:0 (46.) Slavicek (Asselin, Bergmann) 5-3 PP, 4:0 (52.) Nowak (Mechel, Pölt), 5:0 (55.) Feuerreiter (Endress, Asselin) 5-4 PP.

Strafen: TEV 20 – ERSC 24.

Zuschauer: 810.