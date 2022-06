Eine Granate aus Tschechien: Ales Furch wechselt zum TEV Miesbach

Viel Erfahrung bringt Stürmer Ales Furch mit an die Schlierach. © Privat

Der TEV Miesbach hat die zweite Kontingentposition wieder besetzt: Ales Furch wechselt aus Tschechien an die Schlierach.

Miesbach – Seit der Abgang von Patrick Asselin feststeht (wir berichteten), war beim TEV Miesbach für die nächste Bayernliga-Saison eine Kontingentstelle unbesetzt. Diese wird Ales Furch einnehmen, der mit sehr vielversprechender Vita in die Kreisstadt kommt.

Der 24-jährige Center wurde in Prag geboren und bei Slavia Prag ausgebildet. Beim selben Verein spielte einst auch Bobby Slavicek in den Nachwuchsmannschaften, der in Miesbach längst zum Publikumsliebling geworden ist. Mit 17 Jahren debütierte Furch für die erste Mannschaft von Slavia in der zweiten tschechischen Liga. Seinen ersten Einsatz hatte er in der Spielzeit 2015/16.

TEV Miesbach: Drei Eigengewächse bleiben in der Kreisstadt.

Auch mit Filip Kokoska, der früher für den TEV spielte und inzwischen in Italien unter Vertrag steht, kreuzten sich Furchs Wege. Der TEV-Neuzugang ist der gleiche Jahrgang wie Kokoska und die beiden Angreifer spielten gemeinsam für die U19-Nationalmannschaft ihres Heimatlandes. Furch durchlief alle Nationalteams von der U16 bis zur U19. Anschließend wechselte der Linksschütze in die zweite tschechische Liga, wo er insgesamt sieben Jahre tätig war. Insgesamt kommt der 1,81 Meter große Stürmer auf 205 Spiele, wobei er 31 Tore erzielte und 30 Treffer auflegte. Dabei lief er für Slavia Prag, HC Slovan Usti nad Labem und Draci Sumperk auf. Für Sumperk spielte er in der vergangenen Spielzeit 45-Mal und sammelte 15 Scorerpunkte (fünf Tore, zehn Assists).

TEV Miesbach: Top-Scorer Felix Feuerreiter verlängert um ein Jahr.

„Ich freue mich sehr auf die neue Erfahrung in Miesbach und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden“, sagt Furch zu seinem Wechsel an die Schlierach. Sein neuer Coach freut sich ebenfalls. „Ales Furch ist seine Ausbildung bei Slavia Prag genossen und ist somit optimal ausgebildet. Er spielt, seit er 19 ist in der zweiten Liga in Tschechien auf hohem Niveau. Mit seiner Technik und Spielübersicht wird er uns sehr viel Freude bereiten“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. Auch die Rückennummer steht bereits fest. Furch wird mit der Nummer 49 auflaufen und tritt damit in die Fußstapfen von Matthias Hart, der einst auch mit der 49 für den TEV stürmte.