Eine prägende Figur gibt den Schläger weiter: Taffel übergibt TEV-Vorsitz an Moser

Von: Sebastian Schuch

Die neue TEV-Führungsriege: (v.l.) Zweiter Vorsitzender Oliver Back, Vorsitzender Stefan Moser, Dritter Vorsitzender Sebastian Höck und Kassier Dieter Taffel. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Moser. Dieter Taffel wurde auf der Hauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Miesbach – Wo stünde der TEV Miesbach im Jahr 2022 ohne Dieter Taffel? Eine nicht endgültig zu beantwortende Frage. Aber vermutlich hätten die Kreisstädter kein in Eigenregie saniertes Eisstadion. Mit dem Abschluss dieses Projekts gab Taffel bei der Hauptversammlung des TEV nach 16 Jahren – mehr als jeder andere TEV-Vorsitzende – den Schläger an Stefan Moser weiter, der dieses Amt 1999/2000 bereits ausgeübt hatte. Dem langjährigen Zweiten Vorsitzenden stehen Vize Oliver Back, seit Februar kommissarischer Dritter Vorsitzender, und neu Sebastian Höck als Dritter Vorsitzender zur Seite. Taffel bleibt dem TEV-Vorstand als Kassier erhalten – und als Ehrenvorsitzender. Er ist nach Ulf Antretter und Theo Huber erst der dritte in der 94-jährigen TEV-Geschichte.

Bei seiner letzten Hauptversammlung in Verantwortung lag der Fokus klar auf Taffel – und seinem Abschied. Bevor der neue Ehrenvorsitzende mit zahlreichen Erinnerungsstücken bedacht wurde, fasste er sein wohl größtes Projekt zusammen: die energetische Sanierung. Die Nettokosten beliefen sich bei dem Projekt, das 2019 begonnen und 2021 abgeschlossen wurde, auf knapp 630 000 Euro. Nach Förderungen, öffentlichen Geldern, Sponsoren und Spenden blieben 110 000 Euro für den TEV übrig. 60 000 Euro des Kredits sind bereits getilgt, der Rest soll bis kommendes Jahr gezahlt sein. „2024 ist der TEV schuldenfrei“, wagte Taffel durchaus stolz einen Ausblick in die Zukunft.

Stadion spart Hälfte an CO2 ein

Eine erste Bilanz lässt sich auch beim Energieverbrauch ziehen. Im Vergleich zu 2019 wurden 19 Prozent weniger Gas verbraucht, beim Strom sind es gar 63 Prozent weniger. „Wir sind fast schon ein Niedrigenergiestadion“, sagte Taffel und fügte mit Blick auf die explodierenden Preise hinzu: „Und das keine Sekunde zu spät.“ Auch der CO2-Ausstoß des Stadions wurde halbiert. „Wir sparen so viel ein, wie 35 Einfamilienhäuser verbrauchen.“

Erfreuliches hörten die anwesenden Mitglieder auch bei den Spartenberichten. Moser blickt auf die Vize-Meisterschaft 2019, die Meisterschaft 2020, neun Siege bis zum Abbruch 2021 und der erneuten Vize-Meisterschaft 2022 in der Bayernliga zurück und verwies noch einmal auf die anspruchsvolle Corona-Situation mit fünf wöchentlichen Tests. „Wir wollen die Familie und Arbeitgeber nicht gefährden.“ Außerdem stellte er Nick Endress als ersten Neuzugang vor (wir berichteten). Stichwort Bayernliga: In der spielen auch in der kommenden Saison alle Nachwuchsmannschaften des TEV, wie der stellvertretende Jugendleiter Stefan Lammel erklärte. Zudem laufen Kooperationsgespräche mit Klubs aus der näheren Umgebung.

Moser will Wirt für Stadiongaststätte finden

Die Eiskunstläuferinnen, die zur Saison 2019/20 einen Neustart mit Fokus auf den Prüfungsbereich gewagt haben, konnten nach vielen Corona-Rückschlägen mittlerweile erste Erfolge vorweisen: Sechs erfolgreiche Kürklassenprüfungen im Januar sowie 39 bestandene DKB-Prüfungen hob Verena Feuerreiter hervor. Bei den Stockschützen berichtete Reinhilde Ulrich von zahlreichen Stockerlplätzen sowie dem Umbau in Wies, wo zwei Bahnen auf Pflaster neu angelegt werden.

Bei den anschließenden Neuwahlen gab es die erwähnten Änderungen: Taffel übernahm das Amt des Kassiers von Verena Schlier, die nicht mehr zur Wahl stand. Neue Kassenprüfer sind Christine Kirsch und Christian Seidel. Abseits vom Sportlichen will Moser den Verein in Taffels Sinne mit dem Fokus auf das Ehrenamt fortführen und nannte zwei weitere Ziele: Für die Stadiongaststätte, das Herz des Vereins, will er wieder einen Wirt finden und gemeinsam mit Archivar Jürgen Modler die TEV-Geschichte sichtbarer machen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Bei der Hauptversammlung hat Stefan Moser, der neue Vorsitzende des TEV Miesbach, langjährige Mitglieder geehrt. Ab 50 Jahren sind sie zudem Ehrenmitglieder. Die Geehrten für das Jahr 2020: 10 Jahre: Alexandra Schlickenrieder, Christoph Antretter-Oswald, Vincent Hallinger, Lisa Maria Wagner, Markus Watscheder, Thomas Maban, Özlem Meineke, Klaus Blunder, Christina Galler, Kilian Mühlpointner, Barbara Mayer. 25 Jahre: Anton Brunner, Klaus Schwatzer, Werner Hartlmaier, Rudi Pauls, Georg Köpferl, Hans Luitpold, Leopold Bernrieder, Hans Schäffler, Fritz Veicht, Katharina Schmid, Rudolf Moser, Wolfgang Rzehak, Christian Obermaier, Anneliese Ehm, Klaus Haider, Veronika Walser, Ralf Müller, Michaela Sigl, Christopher Fertl, Andreas Köpferl, Tobias Sterba, Thomas Amann. 40 Jahre: Hermann Kaffl, Alfred Hascher. 50 Jahre: Hans-Dieter Gerhardt, Bärbel Kinshofer, Heinz Grabmaier. 60 Jahre: Harald Gunst, Luise Mayer. 70 Jahre: Rudolf Röckenschuss.

Treue Mitglieder des TEV Miesbach: (v.l.) Gerhard Gegenfurtner, Hubert Skroka, Marlene Poschenrieder, Rudolf Röckenschuß, Mona Ostermeier-Schöneborn, Ralf Müller, Hans-Dieter Gebhardt, Ehrenvorsitzender Dieter Taffel, Hermann Kaffl und Klaus Schwatzer. © Christian Scholle

Für das Jahr 2021 wurden geehrt: 10 Jahre: Valentino Estner, Luis Pulfer, Marlene Poschenrieder, Lara Lamprecht, Leon Lamprecht, Patricia Schmid, Leonhard Grabmeyer. 25 Jahre: Stefan Moser, Klaus Mechel, Hubert Sroka, Hans Weiss, Tim Hagleitner, Paul Sigl, Georg Walser, Christine Caputo, Hanni Huber, Richard Abholzer, Mona Schöneborn, Monika Matt. 50 Jahre: Günther Huber, Alfred Sterba, Klaus Döbler, Helmut Gegenfurtner, Gerhard Gegenfurtner. 60 Jahre: Robert Egger, Ernst-Hugo Hierl, Rudi Grabmaier. ses