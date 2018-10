95 Prozent reichen TEV Miesbach nicht

Ganzen Einsatz muss der TEV Miesbach (in Rot) am Sonntag gegen den ESC Geretsried zeigen.

Heimspiel gegen ESC Geretsried

von Thomas Spiesl schließen

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Der TEV Miesbach empfängt am Sonntag den ESC Geretsried.

Miesbach – Für den TEV Miesbach heißt es an diesem Wochenende nach dem Derby ist vor dem Derby. Nach dem Heimspiel gegen den EHC Klostersee am Freitag (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) steigt am Sonntag das nächste Nachbarschafts-Duell gegen den ESC Geretsried, das ebenfalls in Miesbach ausgetragen wird. Da es im offenen Geretsrieder Stadion noch kein Eis gibt, wurde das Heimrecht getauscht.

Für den TEV ist es keine leichte Aufgabe, und auch die Statistik spricht nicht für die Miesbacher. In der Oberliga-Zwischenrunde vergangene Saison setzte es für den TEV zwei Niederlagen, und auch in der Vorbereitung auf diese Spielzeit musste sich Miesbach den River Rats geschlagen geben. „Wir müssen dieses Mal anders auftreten als in Geretsried“, fordert Trainer Simon Steiner. „Das ist keine Landesliga-Mannschaft mehr. Wir müssen 100 Prozent geben, mit 95 Prozent werden wir Geretsried nicht schlagen.“ Das Minimalziel für die beiden Begegnungen am Wochenende sind drei Punkte.

Ob es nach den zahlreichen Testspiel-Niederlagen für einen Derbysieg reicht, muss sich zeigen, schließlich hat der TEV aufgrund der zahlreichen Verletzten Trainingsrückstand. „Unser Vorteil ist, dass wir zwei Heimspiele haben“, meint Steiner. „Jetzt müssen die Spieler das umsetzen, was wir im Training gemacht haben.“

Geretsried hat seinen Kader in der Sommerpause aufgestockt. Es stehen einige ehemalige TEV-Spieler wie Stephan Englbrecht, Luis und Stefano Rizzo, Nico Wischnewski und Christian Heller im Kader. Zudem geht es ums Prestige, die Zuschauer dürfen also ein umkämpftes Match erwarten. Für die Miesbacher gilt es, den Kampf der Gäste anzunehmen, dann sollte nach drei Niederlagen vielleicht wieder ein Derbysieg möglich sein.