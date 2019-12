EHC Waldkraiburg gegen den TEV Miesbach: Wer ist stärker im Duell der Eishockey-Giganten?

von Thomas Spiesl schließen

Es ist das Spitzenspiel der Bayernliga: Heute Abend (20 Uhr) empfängt der EHC Waldkraiburg den TEV Miesbach – Zweiter gegen Ersten. Lest dazu hier den direkten Vergleich zum Spiel.

Die Partie musste aufgrund eines Defekts in der Waldkraiburger Eishalle vor zwei Wochen ausfallen und wird nun nachgeholt. Wir stellen beide Top-Teams der Bayernliga im direkten Vergleich gegenüber.

Der Kader

Waldkraiburg: Als Oberliga-Absteiger gehören die Löwen zu den heißesten Kandidaten für den Aufstieg. In Waldkraiburg wurde der Kader verbreitert, einige gestandene Cracks schlossen sich dem Absteiger an. Allerdings fielen in der Vorrunde oft Leistungsträger aus.

Miesbach: Der TEV hat vergangene Saison nur knapp den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga verpasst. Im Sommer kamen einige namhafte Neuzugänge wie Max Hüsken, Beppo Frank und Franz Mangold, die bislang überzeugten. Der Kader ist groß, Ausfälle sind bislang gut zu kompensieren.

Die Keeper

Waldkraiburg: Der Deutsch-Amerikaner Kevin Yeingst ist die Nummer eins. Die Back-up-Position fällt qualitativ ab. Yeingst machte 19 Spiele und ist mit im Schnitt 3,04 Gegentoren fünftbester Keeper in der Bayernliga.

Miesbach: Mit Timon Ewert und Anian Geratsdorfer hat der TEV zwei weitgehend gleichstarke Keeper. Ewert führt die Statistik der Spielklasse mit 2,1 Gegentoren an, Geratsdorfer liegt mit 2,94 Gegentoren auf Rang vier. Zuletzt stand Geratsdorfer zwischen den Pfosten. Ewert musste verletzungsbedingt passen, steht aber heute wieder zur Verfügung.

Die Defensive

Waldkraiburg: 59 Gegentore aus 18 Spielen sind solide. Das Team ist in gewissen Situationen anfällig.

Miesbach: Im Vergleich zu früher hat sich die Defensivarbeit verbessert. Beppo Frank und Andreas Nowak bringen Sicherheit, es haperte aber teils an der Mitarbeit des Teams. Mit 50 Gegentoren aus 18 Spielen spricht die Statistik pro TEV.

Die Offensive

Waldkraiburg: Die Offensive ist das Prunkstück mit bislang 81 Toren – statistisch in der Liga Rang drei. Vor allem die Paradereihe lässt sich kaum komplett aus dem Spiel nehmen.

Miesbach: In der ersten Saisonhälfte schoss der erste Sturm mit Bobby Slavicek, Filip Kokoska und Max Hüsken die Gegner fast im Alleingang ab. Zuletzt kam Block zwei mit Thomas Schenkel, Michael Grabmaier und Franz Mangold mehr in Schwung. TEV-Bilanz: 85 Tore.

Die Special Teams

Waldkraiburg: 27 Überzahl-Treffer, im Schnitt 1,5 pro Partie – der Top-Wert der Liga. Mit 27,55 Prozent Effizienz liegen die Löwen sogar knapp vor Miesbach. Weniger gut: das Unterzahlspiel mit 77,38 Prozent.

Miesbach: In der ersten Saisonhälfte war das Überzahlspiel das Prunkstück des TEV, geriet zuletzt aber ins Stocken. Trefferquote: 26,47 Prozent im Powerplay. Unterzahlspiel: 77,89 Prozent ohne Gegentreffer – ordentlich.

Die Ausländer

Waldkraiburg: Die Stürmer Tomas Roussek (Ex-Miesbacher, 39 Punkte, 22 Tore, 17 Vorlagen) und Josef Straka (41/17/24) sind unter den Top-Vier der Scorer-Liste. Beide sind Schlüsselspieler.

Miesbach: Filip Kokoska (40/13/27) liegt nur einen Punkt hinter Straka auf Rang zwei der besten Scorer. Bobby Slavicek (36/23/13) folgt knapp dahinter auf Platz sieben. Problem: Der TEV muss wohl auf Kokoska verzichten: Kopfschmerzen – gar eine leichte Gehirnerschütterung?

Das Fazit

Der Vergleich zeigt, dass sich zwei ebenbürtige Teams gegenüberstehen. Aufgrund der 5:6-Hinspielniederlage dürften die Löwen auf Wiedergutmachung aus sein. Beiden ist die Teilnahme an der Zwischenrunde kaum zu nehmen.

„Wir waren zuletzt nicht so gut – das wollen wir wieder besser machen“, sagt TEV-Coach Peter Kathan. „Es wird aber schwer, weil Filip Kokoska ausfällt. Vielleicht stelle ich statt ihm Dusan Frosch in den ersten Sturm. Die zweite Reihe bleibt auf jeden Fall zusammen.“ Neben Kokoska fehlen Stephan Stiebinger und Thomas Amann. Der Einsatz von Max Hüsken, der sich am Finger verletzt hat, ist fraglich. Die wohl zahlreichen Zuschauer – aus Miesbach startet ein Fanbus – dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen.

ts