Ein Derby mit Geschichte

TEV Miesbach empfängt SC Riessersee

In den vergangenen 25 Jahren trafen der TEV Miesbach und der SC Riessersee 16 Mal aufeinander. Am Freitag ist es wieder soweit. Sebastian Deml ist dann der einzige Miesbacher, der schon mal gegen den SCR gespielt hat. Und der hat beste Erinnerungen.

Miesbach – Wann ist in der Miesbacher Eishalle schon einmal ein Klub wie der SC Riessersee zu Gast? Am Freitag ist es soweit, wenn das Top-Spiel der Eishockey-Verzahnungsrunde zwischen dem Tabellenzweiten TEV und dem Spitzenreiter aus Garmisch-Partenkirchen steigt. Ein Spiel mit viel Geschichte und vielen Geschichten.

„In den letzten 25 Jahren haben wir 16 Mal gegen Garmisch gespielt und davon nur zwei Spiele gewonnen“, erinnert sich TEV-Chronist Jürgen Modler. Zum letzten Mal standen sich die beiden Vereine 2007 in der Oberliga gegenüber. Der letzte TEV-Sieg (5:2) datiert aus der Saison 2005/06. Aus dem aktuellen Kader ist Sebastian Deml der Einzige, der schon mal in einem Punktspiel den Riesserseern gegenüberstand. „Ich habe noch heute ein Foto in der Wohnung, auf dem Miesbach jubelt und Butzi Mayr den Kopf hängen lässt“, erzählt Deml und lacht. Mayr spielte dann von 2008 bis 2010 selbst in der Kreisstadt.

Auch für Peter Kathan ist das Spiel etwas Besonderes, von 2012 bis 2014 lief der TEV-Trainer für den SCR auf. Doch nicht nur der Coach, die ganze Mannschaft freut sich auf das traditionsreiche Duell. „Das ist eine tolle Sache. Wir werden uns voll reinhängen“, sagt Deml. „Es wäre schön, wenn die Halle mal wieder voll ist. Das ist dann schon eine andere Atmosphäre.“

Der SC Riessersee ist einer der traditionsreichsten Vereine im deutschen Eishockey. Der Klub wurde 1920 gegründet und spielte lange in der 1. Liga. Insgesamt feierte der SCR zehn Deutsche Meisterschaften. In der langen Geschichte gab es jedoch auch immer wieder finanzielle Probleme und Insolvenzen. Die erste 1994, als Unternehmer und Hauptsponsor Thomas Fahlenbach erst verhaftet wurde und dann ausstieg. In den Jahren 2002 und 2004 konnten zwei weitere Insolvenzverfahren erfolgreich abgewickelt werden. 2018 zogen sich die Werdenfelser dann aus der DEL2 zurück, da sich erneut ein Schuldenberg von 600 000 Euro angehäuft hatte. Der Insolvenzplan wurde von den Gläubigern akzeptiert, sodass der SCR nun in der Verzahnungsrunde zwischen Oberliga und Bayernliga spielen darf.

Dort kommt es nun am Freitag zum Top-Spiel in Miesbach. „Das letzte Mal, dass wir eine Saison vor dem SC Riessersee abgeschlossen haben, war 1998/99“, sagt TEV-Chronist Modler. In diesem Jahr wäre das wieder möglich, denn die Miesbacher liegen nur drei Zähler hinter dem SCR. In der Stadiongaststätte hängt noch heute das Plakat einer Partie gegen den SC Riessersee aus dem Jahr 1968. Wenn dem TEV am Freitag ein Sensationssieg gelingt, kommt möglicherweise ein zweites hinzu.

