Es rumort beim TEV

Miesbach – Was für ein unrühmlicher Abend: Der TEV Miesbach ist nach der Niederlage im Heimspiel gegen Memmingen auf Tabellenplatz drei abgerutscht. Nicht dabei war Sebastian Deml, der zuvor vom Trainer suspendiert worden war. Zu allem Überfluss wurden während des Spiels auch noch die Kennzeichen des Memminger Mannschafts- und Fanbusses gestohlen.

Das Thema Vorrunden-Meisterschaft ist für den TEV Miesbach abgehakt. Nach der 1:3-Niederlage am Freitag in Landsberg (wir berichteten) waren die Kreisstädter am Sonntag im Heimspiel gegen den ECDC Memmingen chancenlos und kamen mit 2:7 unter die Räder. Damit ist der TEV in der Bayernliga-Tabelle auf Platz drei abgerutscht.

Im Vorfeld der Partie hatte Memmingen aufgrund dreier kranker oder verletzter Torhüter um Verlegung gebeten – der TEV lehnte ab. Die Gäste reisten dann doch mit zwei Keepern an. Die Miesbacher traten ohne Stefan Mechel (beruflich verhindert) und Stephan Stiebinger (Erkältung) an. Zudem fehlte Sebastian Deml. „Unter der Woche hat es im Training einen Disput zwischen Sebastian Deml und Trainer Simon Steiner gegeben“, erklärt Stefan Moser. „Deshalb hat er dieses Wochenende eine Pause verordnet bekommen und soll am Dienstag mit frischem Elan zurückkehren“, sagt der Sportliche Leiter. Moser vertrat Steiner bei der Pressekonferenz, da dieser nach Schlusspfiff zu seiner Freundin ins Krankenhaus gefahren war. Diese musste nach einer Ohnmacht während des Spiels ärztlich versorgt werden.

Mosers Fazit fiel ernüchternd aus: „In den ersten beiden Drittel haben bei uns Willen, Einsatz und Leidenschaft gefehlt. So kann man gegen eine technisch starke Mannschaft wie Memmingen kämpferisch nicht dagegenhalten.“ In der Tat war die Begegnung nur in den ersten zwölf Minuten ausgeglichen, als sich die Teams ein spannendes Duell auf Augenhöhe lieferten. Dann trafen die Gäste binnen 70 Sekunden drei Mal, und neben den gut 500 Zuschauer, darunter 150 Memminger, verfiel auch die Miesbacher Mannschaft in Schockstarre.

Bei allen drei Toren machte Keeper Timon Ewert keinen guten Eindruck, wurde allerdings zwei Mal nahezu fahrlässig von seiner Defensive im Stich gelassen. „Wir haben kein Torwartproblem, unser Duo funktioniert absolut zufriedenstellend“, sagt Moser. „Ich bin mir sicher, dass wir auch so in der Zwischenrunde Spiele gewinnen können.“

Im zweiten Abschnitt versuchten sich die Miesbacher dann auch wieder in Offensivaktionen. Es keimte kurz Hoffnung auf, als Florian Gaschke nach einem Solo von Stefano Rizzo den Abpraller zum 1:3 verwertete. Doch die Memminger zeigten sich in Sachen Chancenverwertung eiskalt und legten zwei weitere Treffer nach. Beim Stand von 1:5 war das Spitzenspiel spätestens nach 40 Minuten entschieden.

Im Schlussabschnitt versuchten die Miesbacher noch einmal zurückzukommen. Mehr als ein weiterer Ehrentreffer durch Nico Fissekis war nicht drin, da sich die Gastgeber am starken Joey Vollmer im Gästetor die Zähne ausbissen. Auf der anderen Seite legte Memmingen noch zwei Tore nach, eines davon bekamen sie vom TEV nahezu auf dem Silbertablett serviert. Letztlich war das 7:2 für die Gäste auch in dieser Höhe absolut verdient.

Ob der TEV am Ende auf Platz zwei, drei oder vier der Vorrunden-Tabelle landet, entscheidet sich am kommenden Sonntag beim letzten Spiel in Moosburg. Für das Selbstvertrauen der Mannschaft um Kapitän Peter Kathan war die zweite Heimniederlage der Saison jedenfalls nicht förderlich. Auf Steiner und sein Team wartet noch jede Menge Arbeit, ehe es am 20. Januar in der Zwischenrunde erstmals ernst wird.

Thomas Spiesl

Poilzeibericht

Wie die Polizei Miesbach berichtet, wurden während der Bayernliga-Partie die amtlichen Kennzeichen des Memminger Mannschafts- und Fanbusses gestohlen. Der Bus war am Bahnhofsplatz abgestellt. Dort ereignete sich der Diebstahl in der Zeit zwischen etwa 18.30 und 20 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro, die Verantwortlichen des ECDC Memmingen haben Anzeige erstattet. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei Miesbach unter der Nummer 0 80 25 / 29 90.

TEV Miesbachs Sportlicher Leiter Stefan Moser entschuldigte sich noch am Sonntagabend stellvertretend für den gesamten Verein bei den Memminger Indians.

TEV Miesbach – ECDC Memmingen 2:7 (0:3/1:2/1:2)

TEV Miesbach: Ewert (Albl) – Kirschbauer, Krumbiegel, Müller, Lidl, Frank, Englbrecht, Kathan – Fissekis, Kimmel, Fe. Feuerreiter, Amann, Rizzo, Gaschke, Trojan, Heller, Baumer, Fl. Feuerreiter, Stumböck. Tore: 0:1 (13.) Vavrecha (Benda, Miettinen), 0:2 (14.) Kirsch (Schirrmacher, Jainz), 0:3 (14.) Weigant (Benda, Huhn), 1:3 (25.) Gaschke (Rizzo), 1:4 (27.) Kirsch (Schirrmacher, Miettinen), 1:5 (31.) Vavrecha (Miettinen, Benda) 5-4 PP, 1:6 (43.) Miettinen (Vavrecha, Benda) 5-4 PP, 2:6 (47.) Fissekis (Rizzo, Frank) 5-4 PP, 2:7 (52.) Weigant (Huhn). Strafen: TEV 14 + 10 Minuten gegen Florian Feuerreiter – ECDC 6. Schiedsrichter: Jürgen Sperl. Zuschauer: 533.