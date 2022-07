Eishockey-Bayernliga: Keine Verzahnungsrunde mit der Oberliga

In den Infight begaben sich die Cracks des TEV Miesbach und des EHC Klostersee auch nach härteren Zweikämpfen in den Finalspielen der vergangenen Saison. © Ralf Poeplau

Der Modus der kommenden Saison der Eishockey-Bayernliga steht fest: Es wird keine Verzahnungsrunde mit der Oberliga geben.

Miesbach – Anfang Oktober, wird es für den TEV Miesbach zum ersten Mal ernst: Am Sonntag, 2. Oktober, beginnt die neue Bayernliga-Saison. Dies steht nach der Ligatagung fest. Zudem wurde der Modus für die neue Spielzeit festgelegt.

Am Montag hatten sich die teilnehmenden Vereine und der Bayerische Eissport-Verband (BEV) getroffen, um den Rahmenterminkalender und den Modus zu beschließen. „Es war ein sehr harmonisches Miteinander“, sagte BEV-Obmann Frank Butz. „Es war eine gute Tagung. Mit dem Modus sind wir zufrieden und dieser wurde einstimmig beschlossen“, berichtete der TEV-Vorsitzende Stefan Moser. Einen Tag vor dem Auftakt aller Klubs, am Samstag, 1. Oktober, findet das Eröffnungsspiel in Buchloe statt. Die genaue Paarung steht noch nicht fest. „Buchloe hat gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, das Eröffnungsspiel zu bestreiten, und wir haben Bereitschaft signalisiert“, sagt Moser.

Der Modus hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr – wieder einmal – geändert. Die 15 Bayernligisten bestreiten die Vorrunde im System Jeder-gegen-jeden. Nach 30 Spieltagen endet die Hauptrunde am 27. Januar 2023. Eine Woche später beginnen die Auf- und die Abstiegsrunde. Die besten acht Teams der Bayernliga werden in zwei Gruppen aufgeteilt und spielen die Paarungen für das Playoff-Viertelfinale aus. Dabei treffen jeweils der Erste und der Vierte der Gruppen A und B sowie der Zweite und der Dritte aufeinander. Der besser platzierte Verein hat Heimrecht.

Am 3. März beginnen die Bayernliga-Playoffs, die im Viertelfinale erneut im Format Best-of-three ausgespielt werden. Das Halbfinale und das Finale finden im Modus Best-of-five statt. Dies war der Wunsch der Vereine.

Wadlbeißer: Die Lokalsport-Podcast-Folge zum TEV Miesbach.

Erstes TEV-Testspiel gegen EHC Klostersee

Der bayerische Meister hat dann, einen Sieg im Duell gegen den Meister der Regionalliga West vorausgesetzt, die Möglichkeit, in die Oberliga Süd aufzusteigen. Nach der Saison 2021/22 hatte der Gegner aus Baden-Württemberg freiwillig auf die Teilnahme verzichtet, was auch in der neuen Spielzeit nicht unwahrscheinlich ist. Die Abstiegsrunde spielen die Teams auf den Rängen neun bis 15 in einer Einfachrunde aus. Die beiden letzten Teams steigen in die Landesliga ab.

Eine Verzahnungsrunde mit den schwächsten Teams der Oberliga wird es heuer nicht geben. „Eine Verzahnungsrunde war auch von der Oberliga gewünscht, aber da die Vorrunde dort erst am 5. März endet, war das nicht umsetzbar“, erklärte Moser.

Die Cracks des TEV Miesbach stehen bereits seit zwei Wochen wieder auf heimischem Eis und bereiten sich auf die neue Spielzeit vor. Im Vorbereitungskalender, der in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden soll, gibt es eine Änderung. Das erste Testspiel gegen Oberliga-Aufsteiger EHC Klostersee findet am Sonntag, 21. August, nicht wie geplant in Grafing, sondern in Miesbach statt. In Grafing müssen Arbeiten an der Eisfläche vorgenommen werden.