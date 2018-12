Langsam wird’s für den TEV eng

Eng ging es zu in der Partie zwischen dem TEV Miesbach (in Weiß) und dem EC Bad Kissingen. Das einzige Tor des Abends fiel erst in der 56. Minute.

Niederlage beim EC Bad Kissingen

von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach kämpft nach der erneuten Niederlage um Teilnahme an der Zwischenrunde. Nur noch sechs Spielen bleiben dafür.

Bad Kissingen – Für den TEV Miesbach wird es im Kampf um die Teilnahme an der Zwischenrunde in der Eishockey-Bayernliga zunehmend enger. Die Kreisstädter mussten sich am Sonntag beim einzigen Match des Wochenendes mit 0:1 dem EC Bad Kissingen geschlagen geben. „Wir haben es leider nicht geschafft, eine der zahlreichen guten Chancen auch zu einem Tor zu nutzen“, sagte Trainer Simon Steiner.

Der TEV reiste optimistisch nach Unterfranken, schließlich konnte Steiner drei Verteidiger-Päarchen und vier Sturmreihen aufbieten. Die Miesbacher machten auch kein schlechtes Spiel, am Ende mangelte es am nötigen Quäntchen Glück im Abschluss. Der TEV war gegen den starken Aufsteiger keineswegs die schlechtere Mannschaft. Viel mehr bekamen die Zuschauer eine spannende Begegnung zu sehen.

Das erste und einzige Tor des Abends fiel vier Minuten vor dem Ende. Stephan Stiebinger saß gerade auf der Strafbank, als die Gastgeber in Überzahl den Goldenen Treffer markierten. Besonders bitter: Nur wenige Sekunden zuvor hatten die Miesbacher selbst das erste Tor auf dem Schläger, als sie in Unterzahl einen Zwei-gegen-Null-Konter fuhren, aber an Keeper Benjamin Dirksen scheiterten. Im Gegenzug musste der erneut überzeugende Anian Geratsdorfer zum ersten und einzigen Mal hinter sich greifen.

„Das Spiel hätte im dritten Drittel auf beide Seiten kippen können“, ärgerte sich Steiner. „Am Ende war es ein glücklicher Sieg für Bad Kissingen.“ Auch zuvor war es ein Vergleich auf Augenhöhe. Beide Seiten erspielten sich Chancen und hatten einige Überzahlspiele. Der EC gehört in dieser Spielzeit also nicht zu den Lieblingsgegnern des TEV. Schon im Hinspiel gab es eine unglücklich 2:3-Niederlage.

Nun gilt es für die Miesbacher, sich konsequent auf das kommende Wochenende vorzubereiten. Dann geht es am Freitag zu Hause gegen den HC Landsberg, ehe am Sonntag beim Schlusslicht EV Pegnitz drei Punkte Pflicht sind. Sechs Spiele stehen in der Vorrunde noch an, um der Abstiegsrunde aus dem Weg zu gehen. Als Oberliga-Absteiger ist die Zwischenrunde das Minimalziel.

EC Bad Kissingen – TEV Miesbach 1:0 (0:0/0:0/1:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Bacher, Deml, Lidl, Gottwald, Kathan, Stiebinger – Czaika, Grabmaier, Hein, Meineke, Fe. Feuerreiter, Gaschke, Rousek, Höck, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis, Stumböck.

Tor: 1:0 (56.) Seewald (Zimmer) 5-4 PP.

Strafen: ECK 10 - TEV 14.

Zuschauer: 305.