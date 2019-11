Penalty-Held Ewert sichert TEV Miesbach den Sieg

„Wir haben einfach mehr Glück gehabt“

von Thomas Spiesl

Was für ein Spiel: Mit 3:2 schlägt der TEV Miesbach den EC Bad Kissinigen – weil Timon Ewert zwei Penaltys pariert.

Miesbach – Das Heimspiel gegen den EC Bad Kissingen war für den TEV Miesbach die erwartet schwere Aufgabe gegen einen starken Gegner, dessen schlechte Platzierung im Klassement der Eishockey-Bayernliga kaum nachzuvollziehen ist. Nach wechselnden Führungen siegte das Team von Trainer Peter Kathan letztlich knapp mit 3:2. Mann des Tages war Keeper Timon Ewert, der in der regulären Spielzeit zwei Penaltys parierte. „Insgesamt war es ein glücklicher Sieg“, sagt Kathan.

TEV Miesbach geht in Führung, Bad Kissingen legt nach

Die Miesbacher gingen bereits nach zwei Minuten in Führung. Thomas Schenkel prüfte den Gästekeeper, dieser ließ den Puck abprallen und Christian Czaika staubte ab zum 1:0. Bad Kissingen zeigte aber fortan seine Klasse, und so entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Ewert war mit starken Paraden zur Stelle, musste sich nach 13 Minuten aber geschlagen geben, als die Gäste zum Ausgleich trafen. Kurz vor der Pause gab es den ersten Penalty für die Wölfe. Es war eine umstrittene Entscheidung im Miesbacher Powerplay, doch Ewert hielt den Versuch souverän. So ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Zwei Spieldauerstrafen im zweiten Abschnitt

Im zweiten Durchgang gingen die Gäste erstmals in Front. Mit einem sehenswert ausgespielten Konter fiel das 2:1 für den EC. Die Miesbacher antworteten postwendend, und Bohumil Slavicek egalisierte das Resultat nach einem starken Spielzug in Überzahl. Die Miesbacher versuchten nun, Druck zu machen, Bad Kissingen fuhr schnelle und gefährliche Konter. Dann griffen die Schiedsrichter mehrmals ins Spiel ein. Erst kassierte Thomas Schenkel eine fragwürdige Spieldauer. Die Unterzahl überstand der TEV relativ souverän, dann bekamen auch die Gäste eine fragwürdige Spieldauerstrafe. Diese nutzten die Miesbacher, um erneut in Führung zu gehen. Maximilian Hüsken setzte sich durch und legte ab zu Dusan Frosch, der zum 3:2 einschoss. Anschließend traf der EC zum Ausgleich, doch der Treffer wurde wegen eines Handpasses nicht anerkannt.

TEV Miesbach beschränkt sich aufs Verteidigen

Im Schlussabschnitt versuchte Bad Kissingen noch einmal alles, der TEV beschränkte sich weitgehend darauf, die Führung zu verteidigen. Chancen gab es auf beiden Seiten, aber beide Torhüter waren gut aufgelegt. Als die Gäste zwei Minuten vor dem Ende eine Strafzeit bekamen, schien das Spiel zugunsten der Kreisstädter entschieden. Doch weit gefehlt, 14 Sekunden vor dem Ende blockierte Beppo Frank die Scheibe im eigenen Torraum mit der Hand, und es gab erneut Penalty für Bad Kissingen. Doch Ewert ließ sich wieder nicht überwinden und sicherte mit seiner Parade den Sieg. Nach der Partie wurde er zum besten Spieler der Miesbacher ausgezeichnet.

„Wir waren vom Kopf her zu locker und haben uns in Einzelaktionen verzettelt“, erklärt Coach Kathan. „Timon hat stark gehalten, und wir haben einfach mehr Glück gehabt.“

ts

TEV Miesbach - EC Bad Kissingen 3:2 (1:1/2:1/0:0)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Frank, Deml, Mechel, Gottwald, Nowak – Czaika, Hüsken, Grabmaier, Meineke, Frosch, Schenkel, Kokoska, Mangold, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (2.) Czaika (Schenkel, Fissekis), 1:1 (13.) Seewald (Zimmer, Nemirovsky), 1:2 (22.) Hemmerich (Jarabek), 2:2 (23.) Slavicek (Kokoska, Hüsken) 5-4 PP, 3:2 (38.) Frosch (Hüsken) 5-4 PP.

Strafen: TEV 13 + Spieldauer gegen Schenkel – ECB 19 + Spieldauer gegen Kröber.

Zuschauer: 270.