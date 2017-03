Spiel eins für TEV nach dem Aufstieg

Grenzenloser Jubel: Die Mannschaft des TEV Miesbach um Kapitän Peter Kathan (l.) feierte am Sonntag mit ihrem Trainer Simon Steiner (r.) den Aufstieg in die Oberliga Süd.

Eishockey: Bayernliga Playoff-Halbfinale

Spiel eins nach dem Oberliga-Aufstieg steht am Freitagabend für den TEV Miesbach an. Im Playoff-Halbfinale wartet ein bekannter Gegner, der EV Lindau. Mit diesem hat der TEV noch eine Rechnung offen.

Miesbach – Den größten Triumph der vergangenen Jahre hat der TEV Miesbach mit dem Aufstieg bereits in der Tasche. Durch den Heimsieg gegen den Höchstadter EC besiegelten die Kreisstädter nach acht Jahren die lang ersehnte Rückkehr in die Oberliga Süd. Die Freude bei Spielern, Verantwortlichen und den Fans war groß. Doch damit ist die Eishockey-Saison noch nicht zu Ende. Nach der Pflicht folgt nun die Kür in Form des Halbfinales um die Bayerische Meisterschaft. Gegner ist – wie sollte es anders sein – der EV Lindau.

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in den vergangenen Jahren. In der Saison 2014/15 scheiterte der TEV mit 0:3-Spielen, zwei Begegnungen gingen erst nach Penaltyschießen verloren. In der Vorsaison gewannen die Miesbacher zum Auftakt in Lindau, mussten sich aber letztlich mit 1:3-Spielen beugen. Auch in dieser Saison standen sich die Mannschaften bereits in der Meisterrunde gegenüber. In Lindau gewann der TEV nach Penaltyschießen, in Miesbach setzte sich der EVL mit 6:3 durch.

Am heutigen Freitag können beide Teams ohne großen Druck ins erste Duell gehen, das um 19.30 Uhr am Bodensee angepfiffen wird. Lindau hat den Klassenerhalt in der Tasche, der TEV steht als Aufsteiger fest. Allerdings taten sich die Islanders im Viertelfinale überraschend schwer: Gegen den EHV Schönheide setzte sich der EVL erst nach fünf Spielen durch. Die Entscheidung fiel am Dienstag beim entscheidenden Spiel in Lindau. Der Kräftevorteil dürfte also aufseiten der Miesbacher liegen, die sich zuletzt vier Tage regenerieren konnten.

„Mir ist Lindau als Gegner lieber als Schönheide. Schon alleine wegen der Anreise“, sagt TEV-Trainer Simon Steiner. „Sie kennen wir als Gegner, und wir wissen, was auf uns zukommt.“ Nach den Feierlichkeiten während der Woche stiegen die Miesbacher am Mittwoch wieder ins Training ein und wollen nun auch den Einzug ins Finale schaffen. Personell sieht es gut aus. Nur Stefan Kirschbauer fehlt neben dem langzeitverletzten Markus Seiderer aus beruflichen Gründen. Selbst ein Comeback von Sebastian Deml ist möglich: Der Stürmer hat das Training nach seiner Armverletzung wieder aufgenommen.

„Es wird gegen Lindau nicht leichter als gegen Höchstadt. Aber wenn wir an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen können, dann ist auch diesmal alles drin“, meint Steiner. Zu verlieren haben die Kreisstädter jedenfalls nichts. Und aus den vergangenen Jahren ist ja noch die eine oder andere Rechnung mit den Lindauern offen, die es nun zu begleichen gilt.

Thomas Spiesl