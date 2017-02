Moser: „Höchstadt ist nicht unschlagbar“

Jubeln auf fremden Eis: In der Verzahnungsrunde verlor der TEV Miesbach auswärts (hier beim ESV Buchloe) nach regulärer Spielzeit keine Partie. Da soll am besten auch in Höchstadt gelingen.

Eishockey: Bayernliga Playoff viertelfinale

Am Freitagabend zählt‘s: Der TEV Miesbach startet in die Playoffs. Zuvor spricht der Sportliche Leiter Stefan Moser über die Chancen und das Credo von Trainer Simon Steiner.

Miesbach – Mit dem Spiel in Höchstadt am Freitag beim Höchstadter EC startet der TEV Miesbach ins Playoff-Viertelfinale. Der Sieger der Serie, die im Modus best-of-five ausgetragen wird, ist in der kommenden Saison für die Oberliga Süd spielberechtigt. Bevor es ernst wird, blickt der Sportliche Leiter Stefan Moser auf die entscheidende Saisonphase.

Herr Moser, wie zufrieden sind Sie mit der Zwischenrunde?

Moser: Die Leistungen waren schwankend. Unsere schwächeren Spiele haben wir zu Hause gegen Landsberg und in Buchloe gemacht, dafür aber auch gute Vorstellungen gegen die Oberligisten abgeliefert. Wir sind teilweise an der Unerfahrenheit und der Treffsicherheit gescheitert. Allgemein bin ich zufrieden, wie wir uns präsentiert haben. Wir stehen verdient im Viertelfinale.

Zuletzt war das Team auswärts stärker als zu Hause, warum?

Moser: Das war natürlich schade für unsere Zuschauer. Wir waren daheim gegen Erding, Lindau und Waldkraiburg nicht die schlechtere Mannschaft. Die Oberligisten haben uns unterschätzt und nicht mit solcher Gegenwehr gerechnet, aber das Glück hat gefehlt. Eigentlich haben wir immer freitags auswärts gespielt und hatten dann sonntags zu Hause den Druck.

Es gab zuletzt immer mehr Ausfälle, war das ein Problem?

Moser: Die Ausfälle darf man nicht überbewerten. Wir sind in der Vorrunde fast gänzlich von Verletzungen verschont geblieben und haben mit vier Reihen gespielt. Aber auch jetzt haben wir mit vier Verteidigern des Jahrgangs 1995 und zehn Stürmern mitgehalten. Das Credo unseres Trainers Simon Steiner ist es ohnehin, dass mannschaftliche Geschlossenheit mehr Einfluss auf das Ergebnis hat, als einige Einzelkönner.

Jetzt geht es gegen Höchstadt, wie schwer ist diese Aufgabe?

Moser: Unser Saisonziel war das Viertelfinale. Jetzt haben wir nicht mehr alles in der eigenen Hand, denn Ausfälle, individuelle Fehler, Strafzeiten, Sperren oder die Schiedsrichter können eine Serie entscheiden. Höchstadt hat sich zur vergangenen Saison nochmals verstärkt. Wir wissen, dass wir Strafen und Fehler in der Defensive vermeiden müssen. Je länger uns das gelingt, desto höher sind die Chancen. Höchstadt ist ein richtig starker Gegner, aber nicht unschlagbar. Ideal wäre es, wenn die Serie nach diesem Wochenende ausgeglichen ist, damit wir ein zweites Heimspiel haben. Je länger die Serie dauert, desto besser für uns.

Mit der Ersten Mannschaft, der 1b und der U23 stehen alle drei Senioren-Teams in den Playoffs.

Moser: Man sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Bedenklich ist, dass immer weniger Vereine in Bayern gute Nachwuchsarbeit betreiben. In der Bezirksliga, U23-Liga und der U19-Liga bekommen unsere Spieler nicht die optimale Förderung, da viele Spiele sportlich uninteressant sind. Deshalb ist der Aufstieg der 1b mit Schliersee in die Landesliga unser Ziel. Ob es nächste Saison noch eine U23-Liga gibt, ist unklar. Es gibt Gerüchte, dass der BEV diese Klasse nicht mehr anbietet. Wir hoffen auf eine zeitnahe Entscheidung und werden dann Gespräche mit Schliersee führen. Ich denke, die jungen Spieler würden in der Bezirksliga mehr gefordert werden, als in einer Konstellation wie der diesjährigen der U23-Liga.

Das Gespräch führteThomas Spiesl.