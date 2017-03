TEV kurz vor dem Ziel

Die Tore gemacht haben diesmal die Miesbacher, hier Florian Gaschke (M.) Damit holte sich der TEV am Freitagabend die 2:1-Führung in der Viertelfinale-Serie.

Eishockey: Bayernliga Playoff-Viertelfinale

Der TEV Miesbach hat den Aufstieg vor Augen: Durch einen 2:1-Auswärtssieg in Höchstadt hat die Mannschaft von Trainer Simon Steiner am Sonntag Matchball.

Höchstadt – Der TEV Miesbach steht kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga Süd. Gegen den Höchstadter EC haben sich die Kreisstädter mit einem 2:1-Auswärtssieg am Freitagabend den ersten Matchball für das Heimspiel am Sonntag gesichert.

Die Experten lagen mit ihren Tipps, Höchstadt würde sich in drei bis vier Spielen klar durchsetzen, also daneben. Nach der unglücklichen Auswärtsniederlage und dem verdienten Heimsieg des vergangenen Wochenendes hatte der TEV beim zweiten Spiel in Mittelfranken ein wenig das Glück auf seiner Seite. Somit gewannen die Miesbacher in Höchstadt mit 2:1 und führen in der best-of-five-Serie des Viertelfinales mit 2:1-Siegen.

Im ersten Drittel spielte der TEV stark mit und nutzte seine Chancen diesmal auch. Nico Fissekis brachte Miesbach nach starker Vorarbeit von Jan Trojan in Front. Den zweiten Treffer erzielte Trojan dann in Überzahl selbst. Vorausgegangen war dem 2:0 ein starker Spielzug, den Markus Kankaanranta quer ablegte und der tschechische Kontingentspieler einnetzte. Kurz vor der Pause kam Höchstadt zum Anschlusstreffer – und dann begann für die Miesbacher die große Abwehrschlacht.

Obwohl die Gastgeber teilweise drückend überlegen waren, brachten die Kreisstädter immer einen Schläger dazwischen, oder sie warfen sich selbst in die Schüsse der Franken. Großen Anteil am Sieg hatte Keeper Timon Ewert, der wieder einen absoluten Sahnetag erwischte und die Höchstadter Angreifer gleich Reihenweise zur Verzweiflung brachte.

Ärger gab es auf den Rängen. Die Zuschauer hatten ein grobes Foul von Martin Lidl gesehen und forderten eine Spieldauer. Die Schiedsrichter gaben nur zwei Minuten, und so wurde Lidl beim Verlassen des Eises mit Münzen und anderen Gegenständen beworfen. Obwohl die Hausherren mehr Spielanteile und durchaus Möglichkeiten hatten, hielt das Abwehrbollwerk des TEV stand, und so jubelten die 50 mitgereisten TEV-Fans am Ende, während die Oberligisten mit hängenden Köpfen vom Feld schlich. Auch die Miesbacher hatten vereinzelte Möglichkeiten bei Kontern, versäumten es aber den Sack mit dem dritten Tor frühzeitig zuzumachen.

Nach der Partie haderten die Gastgeber mit dem Schiedsrichtergespann. Dieses hatten zuerst einen Treffer nicht anerkannt, weil sie bereits zuvor den Puck im Torraum nicht mehr gesehen und vor dem Tor abgepfiffen hatten. Ein weiteres Tor für Höchstadt wurde ebenfalls nicht gegeben. Diesmal stand ein Angreifer der Alligators im Abseits. „Die Schiedsrichter waren diesmal eigentlich relativ gut und haben neutral gepfiffen“, meinte hingegen TEV-Trainer Simon Steiner.

Die spielerisch bärenstarke Leistung des ersten Heimspiels konnten die Kreisstädter diesmal zwar nicht anknöpfen, dafür zeigten sie kämpferisch eine ganz starke Vorstellung. „Höchstadt hat uns im zweiten und dritten Drittel richtig unter Druck gesetzt“, sagt Coach Steiner. „Aber wir haben super dagegengehalten, und ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie sie gekämpft hat. In den ersten 15 Minuten waren wir die bessere Mannschaft und hatten am Ende das Glück des Tüchtigen.“

Thomas Spiesl

Höchstadter EC – TEV Miesbach 1:2 (1:2/0:0/0:0)

TEV Miesbach: Ewert (Albl) – Kirschbauer, Lidl, Krumbiegel, Müller, Mechel, Frank, Stiebinger - Kimmel, Fissekis, Fe. Feuerreiter, Amann, Rizzo, Gaschke, Trojan, Kankaanranta, Baumer, Heller, Fl. Feuerreiter, Stumböck. Tore: 0:1 (6.) Fissekis (Müller), 0:2 (16.) Trojan (Kankaanranta, Fissekis) 5-4 PP, 1:2 (19.) Jun (Lenk). Strafen: HEC 18 – TEV 18. Zuschauer: 834.