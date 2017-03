TEV mit Glücksbringer in die Oberliga?

Eishockey: Bayernliga Playoff-Viertelfinale

Spiel vier für steht für den TEV Miesbach am Sonntag im Bayernliga-Viertelfinale an. Nicht fehlen dürfen dabei bestimmte Glücksbringer, wie bei Trainer Simon Steiner zum Beispiel.

Miesbach – Für den TEV Miesbach geht es möglicherweise bereits am Sonntag um den Aufstieg in die Oberliga Süd. Um 18 Uhr empfangen die Kreisstädter den Höchstadter EC zum vierten Bayernliga-Viertelfinale. Je nach Ergebnis des dritten Spiels am Freitag (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), kann die vierte Partie bereits entscheidend sein. Steht es nach vier Spielen 2:2, gibt es ein fünftes und letztes Duell am Dienstag in Höchstadt.

Für das wohl wichtigste Heimspiel der Saison dürfen bei den Gastgebern einige Glücksbringer nicht fehlen. So wird Trainer Simon Steiner wieder mit roter Krawatte und schwarzem Hemd hinter der Spielerbank stehen. „An der Krawatte halten wir jetzt natürlich fest. Ich trage sie aber nur rein aus optischen Gründen, da gibt es keine besondere Geschichte dahinter“, sagt Steiner. „Viel wichtiger ist die Glückshose von Stefan Moser.“ Beim letzten Heimspiel siegten die Miesbacher jedenfalls gegen den Favoriten aus der Oberliga mit 5:2. Wie groß der Anteil der Glücksbringer an diesem Erfolg war, wird man jedoch nicht nachweisen können. Moser und Steiner werden auf jeden Fall wieder im gleichen Outfit erscheinen – sicherheitshalber.

Sportlich ist wieder ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten, zumal sich die personelle Lage beim TEV deutlich gebessert hat. Neben den Langzeitverletzten wird lediglich Sebastian Deml fehlen. Ein Schlittschuh durchtrennte vor einer Woche einen Muskel am Unterarm, dieser musste genäht werden. Nun muss der Angreifer eine Schiene tragen und bis mindestens Mitte nächster Woche mit dem Eishockey aussetzen. Stefan Kirschbauer wird nach überstandener Schulterverletzung wieder die TEV-Defensive verstärken. Auch Kapitän Peter Kathan hat das Training aufgenommen und wird am Sonntag möglicherweise aufs Eis gehen. Ebenso wie Stephan Stiebinger, der allervoraussicht nach spielen wird.

Zudem hoffen die Verantwortlichen auf die Unterstützung der Miesbacher Anhänger. „Es wäre schön, wenn wir mal wieder mehr Zuschauer hätten“, sagt Steiner. „Wir hoffen am Sonntag auf eine volle Hütte. Die Spieler und der Verein hätten es auf jeden Fall verdient.“ Während der Woche analysierte Steiner mit seinem Team die Videoaufzeichnungen der ersten beiden Partien. „Wir haben noch einige Kleinigkeiten trainiert“, sagt Steiner. „Für einen Sieg müssen bei uns System, Taktik und Einstellung hundertprozentig stimmen. Wir haben auch noch am Powerplay gearbeitet.“

Ein besonderes Augenmerk werden die Miesbacher auf die beiden tschechischen Kontingentspieler der Franken legen. Tomas Rousek und Michael Petrak waren bei den Alligators vergangene Woche die auffälligsten Akteure. „Die beiden machen das Spiel“, sagt Steiner. Die Miesbacher werden wieder versuchen, im ersten Drittel dagegenzuhalten und einen Rückstand zu vermeiden. Denn die Kraft und Kondition sprachen zuletzt ab dem zweiten Drittel deutlich für die Kreisstädter. Mit solch starken Leistungen wie zuletzt ist für die Miesbacher auch eine zweite Überraschung möglich.

Thomas Spiesl