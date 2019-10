Sechs-Punkte-Wochenende für TEV Miesbach

Gegenwehr kam nur im ersten Drittel : Der TEV Miesbach (in Weiß) gewinnt beim ERV Schweinfurt.

Auswärtssieg beim ERV Schweinfurt

von Thomas Spiesl schließen

Im ersten Drittel tat sich der TEV Miesbach gegen den ERV Schweinfurt noch schwer. Dann überzeugte das Team von Trainer Peter Kathan.

Schweinfurt – Es war ein gelungenes Wochenende für den TEV Miesbach. Nach dem Heimsieg über den HC Landsberg am Freitag gewannen die Kreisstädter auch ihr Sonntagsspiel beim ERV Schweinfurt mit 5:2. Damit liegen die Miesbacher in der Bayernliga-Tabelle hinter dem EHC Waldkraiburg auf dem zweiten Rang und haben beste Chancen auf die Verzahnungsrunde.

TEV Miesbachs Filip Kokoska sticht heraus

Beim TEV stach in Schweinfurt diesmal Filip Kokoska heraus, der an vier der fünf Tore beteiligt war. Dabei taten sich die Miesbacher zu Beginn der Begegnung schwer, dem einen oder anderen Crack steckte da wohl noch die lange Anreise in den Beinen. Das erste Drittel gehörte weitgehend den Gastgebern, die nach 20 Minuten nur mit 1:0 führten. „Wir haben im ersten Drittel auch viele Chancen für Schweinfurt zugelassen“, moniert Trainer Peter Kathan.

Nach der ersten Pause glich Bohumil Slavicek aus, doch Schweinfurt antwortete schon beim nächsten Angriff mit der neuerlichen Führung. Dank der Treffer von Florian Feuerreiter und Beppo Frank in Überzahl ging der TEV mit einer hauchdünnen 3:2-Führung ins letzte Drittel.

TEV Miesbach ab dem zweiten Drittel besser

Dann machten die Miesbacher, die inzwischen auch die überlegene Mannschaft waren, den Sack zu. Max Hüsken stellte auf 4:2. Als Schweinfurt seinen Keeper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten, war es Kokoska, der mit einem Empty-Net-Goal den 5:2-Endstand herstellte.

„Ab dem zweiten Drittel waren wir läuferisch und kämpferisch besser als der Gegner und haben das Spiel dann auch überlegen geführt“, resümiert Kathan nach dem ersten Sechs-Punkte-Wochenende der Saison. Er war vor allem mit den Special Teams zufrieden. Angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf Rang sieben könnte sich die Miesbacher jetzt sogar den einen oder anderen Ausrutscher erlauben.

ts

ERV Schweinfurt - TEV Miesbach 2:5 (1:0/1:3/0:2)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Frank, Deml, Mechel, Gottwald, Nowak – Czaika, Hüsken, Grabmaier, Meineke, Höck, Frosch, Kokoska, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 1:0 (17.) Kouba (Manger, Grüner), 1:1 (25.) Slavicek (Hüsken, Kokoska), 2:1 (25.) Manger (Grüner, Kouba), 2:2 (35.) Fl. Feuerreiter, 2:3 (38.) Frank (Kokoska, Frosch) 5-4 PP, 2:4 (51.) Hüsken (Kokoska, Bacher), 2:5 (59.) Kokoska.

Strafen: ERV 8 – TEV 8.

Zuschauer: 574.