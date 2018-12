TEV beim ungeliebten Gegner

Auswärtsspiel beim EV Pegnitz

von Thomas Spiesl

Der EV Pegnitz hat bislang nur ein Spiel gewonnen. Ausgerechnet gegen den TEV Miesbach. Nun kommt es zum Rückspiel und die Miesbacher müssen gewinnen.

Miesbach – Ein offenes Stadion, ein laut Tabelle schwacher Gegner, das sind nicht unbedingt die Spiele, die dem TEV Miesbach liegen. Genau ein solches wartet nun am Sonntag auf die Kreisstädter. Um 17.30 Uhr sind sie beim EV Pegnitz zu Gast, dem Tabellenschlusslicht der Eishockey-Bayernliga, das erst einen Sieg geholt hat. Diesen landeten die Oberfranken in Miesbach, als der TEV das erste Drittel verschlief und sich mit 3:6 geschlagen geben musste.

Doch auch am vergangenen Wochenende haben die Pegnitzer überrascht und verloren beim ESC Dorfen erst nach Verlängerung. Dass die Ice Dogs in Anbetracht von nur fünf Zählern in die Abstiegsrunde zur Landesliga müssen, steht bereits fest. Genau diesen Weg in die Abstiegsrunde will der TEV vermeiden. Noch haben die Miesbacher als Tabellenneunter die Chance, den Einzug in die Zwischenrunde zur Oberliga aus eigener Kraft zu schaffen. Doch Ausrutscher sind in der Schlussphase der Vorrunde nicht mehr erlaubt.

Entsprechend ist ein Auswärtssieg mit drei Punkten ein Muss. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Wenn wir nicht 100 Prozent unserer Leistung abrufen, dann reicht es nicht“, warnt Trainer Simon Steiner. „Wollen wir noch unter die ersten Acht, dann sind drei Punkte absolute Pflicht.“ Im Tor stehen wird diesmal Timon Ewert, der sich seine Eiszeit mit starken Trainingsleistungen verdient hat. Auch ansonsten hat Steiner die Qual der Wahl, denn er kann so gut wie aus dem Vollen schöpfen. Einzig hinter dem Einsatz von Stefan Mechel und Thomas Amann stehen noch ein Fragezeichen.

Ob die Miesbacher mit drei oder vier Reihen auflaufen werden, entscheidet sich kurzfristig. Auf jeden Fall werden die Gäste das Spiel machen müssen. Pegnitz wird wohl aus einer gesicherten Defensive heraus auf schnelles Konterspiel setzen. Beim Hinspiel lagen die Miesbacher nach dem ersten Drittel bereits mit 0:3 zurück. Das darf nun nicht passieren, vielmehr müssen die Kreisstädter ihre Abschlussschwäche überwinden, wenn sie noch in die Zwischenrunde kommen möchten.

Für die Miesbacher spricht ihre bislang starke Auswärtsbilanz. Während der TEV in der Heimtabelle mit 14 Zählen Drittletzter ist, können sich ebenfalls 14 Punkte auf fremdem Eis sehen lassen. Am Sonntag müssen nun drei weitere Zähler hinzukommen, sonst droht eine misslungene Saison, die in der Abstiegsrunde zur Landesliga endet.