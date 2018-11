TEV kommt mit Disziplin aus der Krise

Sechs-Punkte-Wochenende für Miesbach

Der TEV Miesbach schlägt den EVR Schweinfurt mit 3:1. Der Schlüssel zum Erfolg: taktische Disziplin.

Schweinfurt – Die Frage, wie es der TEV Miesbach geschafft hat, zurück in die Erfolgsspur zu finden, beantwortet Simon Steiner kurz und knapp: „Mit taktischer Disziplin.“ Diese half in jedem Fall, um nach dem Leistungseinbruch in der Eishockey-Bayernliga in den vergangenen Wochen, neben dem 3:0-Erfolg zu Hause gegen Passau, auch am Sonntagabend in Schweinfurt einen 3:1-Sieg einzufahren und damit ein lang ersehntes Sechs-Punkte-Wochenende zu feiern.

Nicht zuletzt führte diese wiedergefundene taktische Disziplin zu einem wichtigen Detail. „Wir haben viel weniger Torschüsse zugelassen“, berichtet Steiner. Im Heimspiel gegen Passau waren es noch 23, in Schweinfurt sogar nur 21 Scheiben, die auf das Miesbacher Gehäuse flogen. „Das bedeutet, dass wir in der Defensive und im Forecheck sehr viel richtig gemacht haben“, sagt der TEV-Coach und fügt an: „Ich glaube, dass wir mit den Spielern, die im Moment zur Verfügung stehen, das Maximale herausgeholt haben.“

Dabei sah es insbesondere in der Anfangsphase in Schweinfurt nicht nach einem weiteren Erfolgserlebnis aus. „Da haben wir in den ersten fünf Minuten eigentlich kein Land gesehen“, räumt Steiner ein. Doch die Defensive rund um Schlussmann Timon Ewert hielt den wütenden Angriffen der Oberfranken stand. Anschließend kombinierten die Miesbacher gefällig nach vorne. Der Höhepunkt: Die 1:0-Führung durch Martin Zahora. Dem ging allerdings eine starke Aktion seines Reihenkollegen Bohumil Slavicek voraus. Der tschechische Akteur im TEV-Trikot setzte sich gekonnt über die Seite durch und spielte die Scheibe anschließend quer auf seinen Landsmann Zahora, der aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben brauchte.

Nur wenig später bestraften die Kreisstädter die zweite Nachlässigkeit in der Schweinfurter Defensive. Dieses Mal jedoch mit verteilten Rollen: Zahora hämmerte den Puck auf das Schweinfurter Tor, Keeper Ferdinand Dürr ließ den Puck nur abprallen und Slavicek glänzte dieses Mal als Torschütze, als er die Scheibe zum 2:0 für die Miesbacher ins Netz abstaubte. „Grundsätzlich war es eine ausgeglichene Partie“, meint Steiner. „Aber wir standen dieses Mal solide in der Defensive.“

Das änderte sich auch in der Folge nicht. Allerdings schafften die Hausherren im zweiten Abschnitt den Anschluss. Dann nämlich, als der Schweinfurter Topscorer Josef Straka mit einem wahren Traumtor auf 1:2 verkürzen konnte. „Dennoch hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass die Partie kippen könnte“, resümiert Steiner. Die Vorentscheidung ließ allerdings auf sich warten. Zwar hätte der bärenstarke Slavicek Mitte des Schlussabschnitts das entscheidende 3:1 markieren können, doch obwohl der Miesbacher Angreifer bereits den Schweinfurter Schlussmann verladen hatte, konnte er die Scheibe nicht im Tor unterbringen. So sorgte letztlich erst Zahora mit einem Empty-Net-Goal für die große Erleichterung 23 Sekunden vor dem Ende.

„Wir sind alle sehr froh über den Sieg und dieses Wochenende“, gesteht Steiner. „Natürlich wussten wir, dass wir es anders können, und jetzt haben einfach bestimmte Mechanismen wieder besser geklappt.“ Damit beendete der TEV nicht nur seine Formkrise, sondern kletterte auch in der Tabelle auf den achten Rang.

EVR Schweinfurt - TEV Miesbach 1:3 (0:2/1:0/0:1)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Herden, Lidl, Mechel, Gottwald, Kathan Stiebinger – Czaika, Garbamaier, Meineke, Fe. Feuerreiter, Gaschke, Höck, Zahora, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Tore: 0:1 (10:37) Zahora (Slavicek), 0:2 (14:37) Slavicek (Grabmaier), 1:2 (35:22) Straka (Schadewaldt, Rypar) 5-4PP, 1:3 (59:37) Zahora (Ewert) EN.

Strafen: EVR 10 – TEV 10.

Zuschauer: 597.