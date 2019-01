TEV geht zum ersten Mal als Favorit ins Spiel

„Es passen momentan alle Faktoren zusammen“

von Thomas Spiesl

Wenn der TEV Miesbach am Freitagabend den TSV Peißenberg empfängt, dann das erste Mal als Favorit. „Momentan sind wir wahrscheinlich einfach besser drauf“, sagt Coach Peter Kathan.

Miesbach – Damit hätte beim TEV Miesbach zum Jahreswechsel wohl keiner gerechnet. Nach den ersten beiden Wochenenden der Eishockey-Verzahnungsrunde zwischen Oberliga und Bayernliga sind die Kreisstädter die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgegeben hat. Doch Trainer Peter Kathan will das nicht überbewerten. „Nach drei Spielen brauchen wir nicht auf die Tabelle zu schauen. Das können wir dann nach zehn Spielen machen.“

Woher der plötzliche Aufschwung mit sieben Siegen aus acht Spielen unter seiner Regie kommt, kann sich der Verteidiger nicht erklären. „Es hat keiner erwartet, dass es so gut läuft. Auch ich selbst nicht“, sagt Kathan. „Es passen momentan einfach alle Faktoren zusammen.“ Zum einen sei der Kader komplett, und zum anderen haben alle Lust. „Ich glaube, dass bei vielen Spielern die Köpfe jetzt wieder frei sind. Ich kann mir das auch nicht ganz erklären, weil ich nicht so viel verändert habe.“ Lange nachdenken will der 37-Jährige darüber nicht, sondern lieber den Lauf mitnehmen.

Heute Abend wartet nun das nächste Heimspiel auf die Miesbacher. Zu Gast ist um 20 Uhr der TSV Peißenberg. Die Gäste sind alles andere als gut gestartet und haben alle drei Partien nach regulärer Spielzeit verloren. Allerdings waren die Auftaktgegner mit dem SC Riessersee, dem EC Bad Kissingen und dem EV Füssen auch harte Brocken. Dennoch gehen die Miesbacher leicht favorisiert aufs Eis. „Momentan sind wir wahrscheinlich einfach besser drauf“, sagt der TEV-Coach. „Wir müssen jetzt noch lernen, wie man ein Spiel als Favorit angeht. So weit sind wir noch nicht.“

Personell können die Miesbacher weitgehend komplett auflaufen. Stephan Stiebinger hat sich zwar beim Match in Waldkraiburg etwas das Knie verdreht, wird aber spielen können. Auch Thomas Amann ist wieder fit. Einzig Matthias Stumböck hat aufgrund einer Einblutung im Knie von seinem Arzt ein zweiwöchiges Sportverbot erteilt bekommen. Im Training lag der Schwerpunkt am Montag auf der Regeneration, am Mittwoch wurde etwas härter trainiert, ehe es im Abschlusstraining gestern um die taktischen Details ging. In den kommenden Tagen will Kathan die Trainingseinheiten etwas verkürzen, schließlich warten mit dem Nachholspiel gegen den EHC Königsbrunn am Dienstag, 29. Januar, fünf Spiele in neun Tagen. Diesen NHL-Rhythmus sind die Miesbacher nicht gewohnt.

Jetzt wartet aber erst einmal der TSV. „Peißenberg ist immer ein schwerer Gegner, die spielen ein gutes Forechecking und haben einen sehr starken Keeper“, sagt Kathan. „Da müssen wir höllisch aufpassen. In der Verzahnungsrunde gibt es sowieso keine leichten Gegner.“ Dass das Duell mit den Eishacklern kein Selbstläufer wird, zeigen auch die Ergebnisse der Vorrunde: Die Miesbacher setzten sich auswärts mit 2:0 durch, mussten sich aber zu Hause mit 5:6 geschlagen geben. Spannend wird wohl nicht nur die Begegnung, sondern auch die Frage, wer im Tor steht. Nachdem am vergangenen Wochenende sowohl Anian Geratsdorfer, als auch Timon Ewert überzeugten, spricht wieder vieles für eine Rotation.

ts