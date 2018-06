TEV holt zweiten Tschechen

Stürmer vom HC Landsberg kommt

Der TEV Miesbach hat einen weiteren Stürmer verpflichtet: Bohumil Slavicek spielte bereits in der zweiten tschechischen Liga.

Miesbach – Der TEV Miesbach geht mit einem tschechischen Sturm-Duo in die kommende Bayernliga-Saison. Die Miesbacher verpflichteten nach Martin Záhora einen zweiten osteuropäischen Stürmer. Vom Ligakonkurrenten HC Landsberg wechselt Bohumil Slavicek zum TEV.

Der 26-Jährige kam vergangene Saison in 38 Spielen auf 46 Tore und 21 Assists, was eine durchaus beeindruckende Statistik ist. „Wir waren uns mündlich schon einige Zeit einig, aber er wollte zur Vertragsunterschrift persönlich nach Miesbach kommen“, berichtet TEV-Trainer Simon Steiner. „So haben wir uns gleich kennengelernt.“ Vor seinem Wechsel nach Deutschland spielte der 1,75 Meter große Angreifer in der zweiten tschechischen Liga. Dort traf er in 313 Begegnungen 62 Mal und legte 73 Treffer vor. „Er ist ein Torjäger, der auch defensiv hart arbeitet. Wir haben über ihn nur positive Auskünfte bekommen“, sagt Steiner. Slavicek kann als Außenstürmer oder Center auflaufen und wird bereits Anfang August zum Beginn des Eistrainings in der Kreisstadt eintreffen. Beim ersten Testspiel am 2. September zu Hause gegen den EHC Waldkraiburg wird der Tscheche dann erstmals das rot-weiße Trikot mit der Nummer 91 tragen.

Vorbereitungsspiele

WSV Sterzing Broncos (Alpen Hockey Liga, auswärts, 7. September), ESC Geretsried (Bayernliga, daheim, 14. September), ESV Buchloe (Bayernliga, auswärts, 16. September), TSV Peißenberg (Bayernliga, daheim, 21. September) und den EHC Klostersee (Bayernliga, auswärts, 23. September). Der Bayernliga-Start ist für Freitag, 5. Oktober, terminiert.